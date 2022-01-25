黃瑋傑：贛鋒關鍵位130元 俄烏局勢對港股影響短暫

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

俄羅斯同烏克蘭局勢緊張，雖然美股三大指數可以V型反彈，但其他環球資本市場基本上重挫；港股夜期及ADR均顯著下挫，夜期更低見24100水平，今日（25日）港股亦難逃一跌？贛鋒鋰業(01772)上日（24日）AH股齊漲，點知收市後出盈喜，預計去年全年多賺最多接近4.4倍，琴日會唔會有春江鴨入咗場呢？航運股方面，中遠海控(01919)同樣出左盈喜，估計去年多賺8倍同埋有派息憧憬！東方海外(00316)就上季收益創季度新高，兩隻點秤？

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