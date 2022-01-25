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國泰料去年虧損大幅收窄　大行齊唱好股價創兩個月高

25/01/2022

      國泰航空(00293)日前發盈警，預期截至2021年底止年度錄得綜合股東應佔虧損約56億至61億元，惟對比上年同期虧損216億元，即虧損按年大幅收窄72%至74%，股價昨日(24日)已逆市靠穩，今日(25日)再在多間大行唱好下逆市而行，最多升逾2%，創近兩個月高。

 

(資料圖片)

 

貨運需求強勁成本管理得宜　惟上月載客量較疫情前仍跌97%

 

      國泰航空指，虧損減少，主要因貨運需求強勁、貨運收益和運載率高企，以及公司持續管理現金和成本。此外，2020年年度業績包括減值及企業重組等單次支出，該等開支於2021年亦顯著減少。

 

　　另國泰亦同時公布去年12月營運數據，載客92219人次按年增加130.6%，但相比疫情前2019年12月的水平則下跌96.9%。收入乘客千米數按年上升156.5%，但與2019年12月相比減少95.1%。乘客運載率上升18.2個百分點至36.6%，以可用座位千米數計算的運力雖增加28.6%，惟仍較2019年12月下跌88.6%。2021年全年計，載客人次較2020年減少84.5%，運力下跌61.8%，而收入乘客千米數則下跌79.5%。貨運方面，12月運載13.4691萬公噸貨物，按年增加12%，但與2019年12月相比減少24.1%。2021年全年計，載貨量較2020年增加0.1%。

 

收緊檢疫下貨運運力僅及疫情前兩成　每月或多燒錢15億元

 

　　另外，港府在12月底宣布，收緊駐港機組人員的檢疫安排，貨機機組人員由原本家居健康監察，收緊至首3日須在檢疫酒店隔離，其後再將3日延長至7日，措施於今年開始實施。國泰行政總額鄧健榮表示，港府進一步收緊旅遊限制及機組人員的檢疫要求，影響國泰的客運及貨運運力，預料今年1月，僅能運作相當於疫情前約20%的貨運運力及約2%的客運運力，貨運運力比去年下半年運作相當於疫情前約70%更差，公司現正評估有關措施對運作及成本的潛在影響，並採納增加機組人員資源的應對措施，估計每月較現時額外提升約5%貨運運力。初步預期由2月起，每月的營運現金消耗將為10億至15億元。

 

　　不過，國泰自從獲政府注資及重組後，現金流有所改善，去年7至10月營運現金已接近收支平衡，更曾定下每月營運現金消耗降至10億元以下目標。另國泰早前披露，截至去年10月底，現金儲備317億元，市場估計若每月現金消耗10億至15億元，國泰仍可支撐營運至少21個月。

 

大摩指虧損收窄幅度遠勝預期　富瑞升目標價至8.6元

 

      大摩發表研究報告指，公司預告去年虧損收窄至介乎56億至61億元，遠勝該行及市場預期去年虧損117億及198億元，這意味去年下半年轉賺15億至20億元，較2020年下半年虧損118億元大幅改善。公司將業績改善歸功於強勁貨運需求，持續有效的現金及成本管理，以及一次性項目減值大幅減少，公司亦提及去年下半年有輕微現金生成。大摩予國泰航空「增持」評級，目標價7.6元。

 

      富瑞亦指，國泰2021年下半年盈利有驚喜導致全年虧損少於預期，但被新一年的運力下降和更高的現金消耗所抵銷，這也窒礙了由貨運驅動的復甦，預期2022年下半年往後客運將恢復，而公司仍有充足流動資金，維持國泰「買入」評級，目標價由8.4元輕微調升2.4%至8.6元。惟當局收緊機組人員檢疫要求，國泰收入持續承壓，管理層預料由2月起每月的營運現金消耗高於2021年底時約10億元的消耗；去年12月貨運及客運運力已恢復到疫情前的67%和11%，現時則分別回落。

 

里昂指去年下半年純利超預期　惟瑞銀憂貨運運力減影響大

 

　　另里昂稱，國泰2021年下半年的純利約為18億至23億元，超過該行預期，維持「跑贏大市」評級，將2021年虧損預測由126億元收窄至61億元，但維持2022年的預測，目標價由7.2元上調至7.3元。不過，雖然國泰的貨運業務強勁、營運支出較低，以及一次性費用支持公司周轉，但目前還未清楚於2021年下半年是否仍有任何其他一次性收益。

 

　　瑞銀表示，國泰航空預期截至2021年底止年度錄得淨虧損56億至61億元，較2021年上半年的淨虧損76億元有明顯改善，並勝於市場及該行預期的淨虧損110至120億元，予集團「中性」評級，目標價7.84元。不過，國泰在2022年將更加艱難，隨著檢疫和旅行限制的持續收緊，1月貨運和航班運力分別減少到疫情前的20%和2%，導致集團營運現金消耗增加。雖然目前沒有直接的流動性問題，但仍需要解決。由於貨運對集團近期盈利能力有關鍵影響，目前的瓶頸可能會對未來產生重大影響。

 

      國泰半日收市升1.67%報6.7元，成交3738.2萬元。

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

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