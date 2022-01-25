  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【新冠肺炎】夏葵樓圍封強檢五日　逸葵樓延長圍封兩日至本周五

25/01/2022

　　行政長官林鄭月娥於行會前記者會表示，截至周一（24日）葵涌邨確診及初步陽性個案已達226宗，由於夏葵樓出現超過10宗確診個案，周二（25日）起需要圍封強檢5日，逸葵樓圍封強檢由延長兩日至本周五（28日）。

 

 

（政府新聞處圖片）

 

要採取果斷和嚴厲措施 已部署逾1.8萬人行動

 

　　林鄭指，明白受影響的葵涌邨居民會感到焦慮和不開心，但面對這一波來得快和猛烈的疫情，要採取果斷和嚴厲措施，希望居民諒解，並再次感謝居民配合，已部署超過1800人進行相關行動，會加派人手完成配套工作，包括熱線查詢、清潔和飯盒派送，又指今次葵涌邨行動，是由房屋署高層做指揮，不會「政出多門」。

 

　　林鄭又表示，葵涌邨目前有6個檢測承辦商，並設有約10個檢測站，每天採樣量達3萬人次，在星期一和二，每日採樣量為19000次，相信檢測量可以應付。　

 

年初四大幅放寬社交距離措施機會很微

 

　　林鄭又指，將於本周內交代年初四後防疫措施，她指年初四大幅放寬社交距離措施機會很微，並會加大力度擴大疫苗氣泡範圍。

 

　　至於是否可以微調，林鄭指多個部門研究中，同時會擴大疫苗氣泡，更加會要求進入處所需要打針，明白會引起市民不便。

 

抗疫的工作是與時間競賽

 

　　林鄭表示，目前疫情的形勢嚴峻，形容有兩個源頭仍在發酵和傳播，分別屬Omicron和Delta，令人擔心，除了葵涌邨出現大規模爆發，亦有其他地方需要採取嚴厲措施，包括黃大仙豪苑。

 

　　林鄭指，豪苑其中一名患者養有倉鼠，但患者並未響應呼籲交出倉鼠，求醫後亦未有即時接受檢測，若患者能早點接受檢測，或意識到自己因養倉鼠是高危人士，或可較早截斷傳播鏈。她強調，抗疫的工作是與時間競賽，希望能達至早發現早治療的目標。

 

撰文：經濟通採訪組

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

00336

華寶國際

5.170

異動股

03690

美團－Ｗ

229.000

異動股

01024

快手－Ｗ

82.650

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00336 華寶國際
  • 5.170
  • 03690 美團－Ｗ
  • 229.200
  • 01024 快手－Ｗ
  • 82.650
  • 01299 友邦保險
  • 85.100
  • 00175 吉利汽車
  • 17.960
股份推介
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 126.300
  • 目標︰$143.50
  • 00992 聯想集團
  • 8.390
  • 目標︰--
  • 00017 新世界發展
  • 32.500
  • 目標︰$35..00
  • 00960 龍湖集團
  • 45.500
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 5.730
  • 目標︰$6.36
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 464.200
  • 03339 中國龍工
  • 2.320
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 117.700
  • 00941 中國移動
  • 52.200
  • 00005 滙豐控股
  • 51.900
報章貼士
  • 06865 福萊特玻璃
  • 34.950
  • 目標︰$45.00
  • 03800 保利協鑫能源
  • 2.460
  • 目標︰$3.74
  • 03669 永達汽車
  • 10.060
  • 目標︰$11.42
熱炒概念股
即時重點新聞

25/01/2022 10:36  騰訊集團發布反舞弊通報，去年十多人涉嫌犯罪被移送處理

25/01/2022 10:24  【新冠肺炎】林鄭:要求徐英偉休假至初四，農曆年前交代調查結果

25/01/2022 10:15  【新冠肺炎】林鄭:年初四大幅放寬社交距離措施機會很微

25/01/2022 09:59  【新冠肺炎】林鄭:逸葵樓圍封延長2日至28日，夏葵樓圍封5日

25/01/2022 09:25  恒指低開404點報24251，科指跌111點報5592

25/01/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨買入３５﹒８億人幣，買美團沽舜宇

25/01/2022 08:23  【大行炒Ｄ乜】大摩瑞信評國泰，中金中銀國際降長汽目標價

專題透視

新聞>中國故事

《京城近觀》京城傾力，燃夢冬奧

新聞>財經熱話

國泰料去年虧損大幅收窄　大行齊唱好股價創兩個月高

新聞>FOCUS

【FOCUS】美股三大風險壓頂　讓飛刀再落一陣
品味生活
生活

娛樂情報

狂踩平民盆菜乘機賣廣告遭全城鬧爆 KOL雪姨急刪片致歉

智慧城市3.0．鄧淑明

全球減排節能方案層出不窮！如何令全民參與，實現零排放生活？

缸邊隨筆．石鏡泉

加幾多息會股災？
DIVA CHANNEL

寫設計．陳丞軒

將日式設計融入香港家居！平衡實用性和日式美學，更顯工人匠心

Fifty Shades of Love

告別渣男、保持初心！看盡愛情荒謬事，新的一年，你有甚麼愛情願望？

Beauty

開啟貴婦級護膚模式，做個標緻細緻的女人！Gucci啞緻妝前精華、Chanel、Augustinus Bader全新精華
健康好人生 Health Channel
好想去日本過新年、嘗和菓子！加點想像力，DIY零糯米「牡丹餅」！
特級初榨橄欖油不宜高溫煮食？最新研究：安全！仲可增食物抗氧化物、減反式脂肪！
打邊爐易食滯？跟中醫自製3款飲品，清熱瀉火＋幫助消化！（附食譜）
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/01/2022 14:30
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/01/2022 14:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/01/2022 14:30
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/01/2022 14:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
阿妹雞精班
最新專題
More
中國故事25/01/2022
《京城近觀》京城傾力，燃夢冬奧
財經熱話25/01/2022
國泰料去年虧損大幅收窄　大行齊唱好股價創兩個月高
FOCUS25/01/2022
【FOCUS】美股三大風險壓頂　讓飛刀再落一陣
香港要聞25/01/2022
【新冠肺炎】林鄭：要求徐英偉休假至初四　農曆年前交代調查結果
香港要聞25/01/2022
【新冠肺炎】夏葵樓圍封強檢五日　逸葵樓延長圍封兩日至本周五
開市Good Morning25/01/2022
黃瑋傑：贛鋒關鍵位130元　俄烏局勢對港股影響短暫
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金