【新冠肺炎】夏葵樓圍封強檢五日 逸葵樓延長圍封兩日至本周五

行政長官林鄭月娥於行會前記者會表示，截至周一（24日）葵涌邨確診及初步陽性個案已達226宗，由於夏葵樓出現超過10宗確診個案，周二（25日）起需要圍封強檢5日，逸葵樓圍封強檢由延長兩日至本周五（28日）。

（政府新聞處圖片）

要採取果斷和嚴厲措施 已部署逾1.8萬人行動

林鄭指，明白受影響的葵涌邨居民會感到焦慮和不開心，但面對這一波來得快和猛烈的疫情，要採取果斷和嚴厲措施，希望居民諒解，並再次感謝居民配合，已部署超過1800人進行相關行動，會加派人手完成配套工作，包括熱線查詢、清潔和飯盒派送，又指今次葵涌邨行動，是由房屋署高層做指揮，不會「政出多門」。

林鄭又表示，葵涌邨目前有6個檢測承辦商，並設有約10個檢測站，每天採樣量達3萬人次，在星期一和二，每日採樣量為19000次，相信檢測量可以應付。

年初四大幅放寬社交距離措施機會很微

林鄭又指，將於本周內交代年初四後防疫措施，她指年初四大幅放寬社交距離措施機會很微，並會加大力度擴大疫苗氣泡範圍。

至於是否可以微調，林鄭指多個部門研究中，同時會擴大疫苗氣泡，更加會要求進入處所需要打針，明白會引起市民不便。

抗疫的工作是與時間競賽

林鄭表示，目前疫情的形勢嚴峻，形容有兩個源頭仍在發酵和傳播，分別屬Omicron和Delta，令人擔心，除了葵涌邨出現大規模爆發，亦有其他地方需要採取嚴厲措施，包括黃大仙豪苑。

林鄭指，豪苑其中一名患者養有倉鼠，但患者並未響應呼籲交出倉鼠，求醫後亦未有即時接受檢測，若患者能早點接受檢測，或意識到自己因養倉鼠是高危人士，或可較早截斷傳播鏈。她強調，抗疫的工作是與時間競賽，希望能達至早發現早治療的目標。

撰文：經濟通採訪組

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