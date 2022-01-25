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【新冠肺炎】林鄭：要求徐英偉休假至初四　農曆年前交代調查結果

25/01/2022

　　行政長官林鄭月娥於行會前記者會表示，民政事務局局長徐英偉，須暫停職務直至年初三，並將於年初四（2月4日）正式復工。

 

（政府新聞處圖片）

 

　　林鄭指，有關洪為民生日派對調查已入尾聲，料農曆年前向市民交代，個別官員的情況不適宜向市民交代，今日仍然對民政事務局局長失望，但不會零碎地交代，對於問責官員的要求高，不可以為特區政府帶來尷尬，是今次處理事件的標準。

 

　　港區人大代表洪為民1月3日晚舉行生日派對，至少225人出席，包括14名現任官員、1名退休休假中的官員、20名立法會議員，席間有人確診。被視為密切接觸者的徐英偉、入境事務處處長區嘉宏、發展局政治助理馮英倫，上周已在竹篙灣完成14日隔離檢疫，昨日再完成7日居家健康監察後，原定今日復職。

 

晤傳媒時不戴口罩是經深思熟慮非因不舒適

 

　　林鄭月娥表示，自己會見傳媒時不戴口罩，是經過深思熟慮，形容是履行她作為行政長官的職責，並不是因為個人原因，例如不舒適。她強調自己在街上或工作時，都會戴上口罩。　

 

　　林鄭解釋，自己在立法會大會，或會見傳媒、需要透過傳媒向公眾發放信息時，會除下口罩，是由於公眾需要清楚聆聽相關訊息，有時可能更需要感受她的情緒。她舉例指，去年8月當疫情受控，她會見傳媒時就表現得較輕鬆，但目前情況嚴峻，她感到擔心，不會輕易在公眾面前笑。

  

撰文：經濟通採訪組

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