國泰虧損收窄　富瑞叫Buy大摩叫增持

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/01/2022 09:58
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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/01/2022 09:58
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/01/2022 09:39
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