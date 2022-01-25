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《京城近觀》京城傾力　燃夢冬奧

25/01/2022

　　還有一周時間，北京將於2月4日大年初四，也是立春當天，迎來冬奧開幕。上周末北京下了2022年的第一場雪，雪下了一整夜，積得厚厚的，過了幾天仍然沒融化，現在很多地方都還留有雪的痕跡，為迎接冬奧增添了不少氣氛。


冬奧專用車道近日啟用，不小心駛入將被罰200元。(黃燕明攝)


奧運專用車道啟用55天 走錯罰200元
　
　　北京本周也開始正式進入冬奧時間，除了北京每次舉行大活動都會出現的常規操作，比如增加進入地鐵的安檢時間、航空器禁飛等等，這次冬奧比較不同的是，為了奧運開辟專用車道，近日迎來涉奧人員入境高峰，奧林匹克專用車道正式啟用。


　　冬奧交通服務時間為1月21日至3月16日。在奧運交通服務期間，其他的車輛不在這個奧運專用道上行駛。奧運專用道設置在馬路最內側，原來是公交專用道設置在最內側的，也要讓路，調整為奧運通道。在這個時間段之內駛入奧運專用道，會被認定為「機動車違反規定使用專用車道」道路通行違法行為，將依法處以200元人民幣罰款，不扣分。奧運專用道涉及29條道路，196.7公里。除京禮高速奧運專用道全天啟用外，其他奧運專用道均是6時至24時啟用。目前奧林匹克專用車道設置了246處電子警察抓「拍」違規機動車。

 

冬奧專用車車身貼上提示，請社會車輛禮讓。(黃燕明攝)


　　北京的人口多、汽車保有量大，本來就經常擁堵。在道路交通資源有限的情況下，車道變少肯定會給廣大司機造成不便。不過，這次的冬奧設置專用車道除了是為冬奧提供保障，也為疫情防控劃出了一條「隔離線」。涉奧人員在來華14天前完成全程疫苗接種，就可以免除集中隔離，進入閉環管理。交管局還專門提醒廣大市民，與冬奧專用車輛發生事故時務必保持安全距離，千萬別去「敲車窗」。據小記觀察，不少司機朋友都樂於讓道。
　
火炬傳遞將於頤和園 八達嶺長城等地進行
　
　　火炬傳遞是奧運必不可少儀式，奧運聖火是和平的象徵，也是奧運精神的核心，去年10月，北京冬奧會火種在希臘點燃，北京冬奧組委會乘坐航班帶回國。火炬傳遞2月2日至4日，在北京、延慶、張家口三個賽區進行，包括11個閉環外的封閉傳遞區域，和1個閉環內的獨立傳遞區域。

 

朝陽區不少地方可見宣傳冬奧的廣告板。(黃燕明攝)


　　2月2日，將舉行北京冬奧會火炬接力啟動儀式。隨後，火炬將在北京奧林匹克森林公園、北京冬奧公園進行傳遞；2月3日上午，將在延慶的八達嶺長城和世界葡萄博覽園進行傳遞；下午將在張家口陽原泥河灣遺址公園、張北德勝村、張家口工業文化主題公園、崇禮富龍滑雪場、張家口大境門遺址進行傳遞；2月4日，將在頤和園、北京奧林匹克森林公園和大運河森林公園進行傳遞。在2月2日和2月3日的火炬傳遞結束後，還將舉行北京和張家口的城市晚間展示活動。北京冬奧會的火炬手共有1200名右，冬殘奧會的火炬手共600名左右。
　
開幕式縮至100分鐘 融入科技創新理念
　
　　北京冬奧會開幕式將於2月4日晚上8時正式開始，跟2008年的北京奧運一樣，總導演也是張藝謀擔任。此前已進行過兩次全流程採排，坊間也流傳出開幕式「劇透」。絢爛煙火點亮「鳥巢」夜空仍然是最大亮點。由於氣溫、防疫等因素，開幕式時長約100分鐘，比起2008年近4小時的表演時長大幅縮短。


　　張藝謀表示，本次開幕式將不再使用「人海戰術」，而是將文藝表演與儀式環節融為一體，通過融入科技創新、低碳環保和運動健康理念，呈現精彩效果，向全世界奉獻浪漫、唯美、溫暖的盛會，展現自然之美、人文之美和運動之美。


　　開幕式當天正好是中國傳統二十四節氣--立春，這一重要元素在節目中也將有充分體現。此前備受關注的冬奧會否公開售票，最終北京冬奧組委決定:鑒於疫情防控形勢依舊嚴峻復雜，原計劃通過公開銷售門票的方式調整為定向組織觀眾現場觀賽。

*疫下冬奧，記者採訪申請繁複*

　　對港澳記者的採訪來說，這次除了是重大活動，申請參與的過程繁複，和需要提交的資料和表格非常多，時間也很緊逼。加上防疫需要，每一場活動都需要單獨提交一至數份表格和資料，活動的場數又不少，可以說是小記參加多次重大活動以來最複雜的一次，提交了不下數十份表格和資料。


　　國家主席習近平17日在北京出席2022年世界經濟論壇視頻會議時表示，北京冬奧會、冬殘奧會將要開幕，中國有信心為世界奉獻一場簡約、安全、精彩的奧運盛會。小記有幸將參與其中，對此非常期待。

 

撰文：經濟通通訊社駐京記者黃燕明

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