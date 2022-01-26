真盈喜？假盈喜？兗礦料去年盈利倍增股價反跌 大摩籲減持目標價夠狠

兗礦能源(01171)發盈喜，料受惠煤炭及醋酸等化工產品價格高企，去年多賺1.25倍，惟今日(26日)股價不升反跌，更一度急挫9%。其實兗礦亦同時公布去年商品煤銷量急跌約28.4%，單計第四季也跌約16.6%，看來也如第四季業績倒退的長城汽車(02333)發了假盈喜，大摩隨即予兗礦「減持」評級，目標價11.23港元，遠低於現價約18元水平。

(兗礦能源網頁截圖)

受惠煤價高企去年多賺1.25倍 惟商品煤銷量跌28.35%



兗礦能源公布，集團預期截至2021年12月31日止年度淨利潤按年升1.25倍至約160億元(人民幣．下同)；扣除非經常性損益的淨利潤按年升1.4倍至約157.04億元。盈利增加主要由於2021年以來，中國經濟穩中向好，煤炭及醋酸等化工產品市場價格高位運行，2021年度公司主要產品價格大幅提升。

不過，兗礦同時亦公布，2021年全年商品煤產量為1.05億噸，按年跌12.68%；商品煤銷量為1.058億噸，按年跌28.35%；其中自產煤銷量跌16.77%至9387萬噸。單計去年第四季，商品煤產量按年跌8.42%至2725萬噸，銷量按年跌16.55%至2858萬噸；其中自產煤銷量跌13.45%至2482萬噸。集團指，銷量減少主要是由於為提升資產質量，公司剝離貿易煤業務，貿易煤銷量按年減少2294萬噸；另受地質條件制約及政策性停產因素影響，集團上半年自產煤產量按年大幅減少，全年自產煤銷量按年減少1891萬噸，自三季度起，上述制約因素逐步消除，集團商品煤產量穩中有升。

大摩：煤價回調拖累上季表現 籲減持目標價11.23元

摩根士丹利發表研究報告指，兗礦發盈喜，預計2021年度中國會計準則下淨利潤將達到160億元，同比增長125%；扣除非經常項目後純利預計達157億元，增長147%，低於大摩國際會計準則下盈利預測172億元。單計去年第四季，在煤價回調拖累下淨利潤按季下跌19%。

大摩又提到，期內兗礦的煤炭産量及銷量分別同比下跌13%及28%，表現遜預期，主要由於國內煤礦產能增長放緩，以及澳洲因洪水令物流中斷。另去年甲醇産量同比增長37%，而醋酸和乙酸乙酯已成為新利潤貢獻來源。估計兗礦能源2021年每股派息預計達到1.64元，高於公司每股0.5元以上的指引，股息率達到11%。不過大摩對煤炭行業維持審慎看法，給予兗礦「減持」評級，目標價11.23港元。

十四五節能減排方案出台 加強能耗雙控政策與雙碳目標銜接

另外，國務院近日發布《「十四五」節能減排綜合工作方案》，方案要求加強能耗雙控政策與碳達峰、碳中和目標任務的銜接，目標到2025年，全國單位國內生產總值能源消耗比2020年下降13.5%，能源消費總量得到合理控制，化學需氧量、氨氮、氮氧化物、揮發性有機物排放總量比2020年分別下降8%、8%、10%以上、10%以上。重磅政策出台後資源股股價受壓，煤炭股自不能幸免。

中共中央政治局近日亦就努力實現碳達峰碳中和目標進行第三十六次集體學習。中共中央總書記、國家主席習近平在主持學習時強調，實現碳達峰碳中和，是黨中央統籌國內國際兩個大局作出的重大戰略決策，必須深入分析推進碳達峰碳中和工作面臨的形勢和任務，充分認識實現雙碳目標的緊迫性和艱巨性，紮紮實實把黨中央決策部署落到實處。

熊麗萍：各季度業績或有很大變化 留意能否守穩16元

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，今年的盈警盈喜因為基數問題要小心演繹，去年疫情、供應鏈問題影響不同季度業績有很大變化，所以要看是否逐個季度有增長，很多業績都見到第四季減慢，全年都有盈喜只因上半年表現太好，但下半年就走樣，兗礦同樣有這樣的情況。兗礦如果連續兩日急跌但成交縮減還好些，可看看有否機會反彈，如有貨暫可持有，看16至16.5港元這些關鍵位能否守穩。

兗礦能源今日收市跌2.07%報17.94港元，連跌3日，累計跌幅5.28%，成交7.22億港元。其他煤炭股方面，中煤能源(01898)跌0.43%收報4.66港元，中國神華(01088)則收報20.55港元無升跌。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》熊麗萍詳盡分析，請按此

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