【FOCUS】微軟營收創紀錄 雙劍合璧元宇宙

517.3億美元，說的正是互聯網巨擘微軟最新一季營收，首次邁入「5」字頭。儘管收入及盈利均優於預期，但持續震盪有如驚弓之鳥的市場，仍以「Azure雲服務」收入未達市場「最樂觀」上限為藉口，盤後交易一度掟低股價跌逾5%，此後又跟隨第三季樂觀預測倒升逾1%。



相比增長強勁的雲業務，這家以Windows起家的「古董級」企業，更值關注的是其一手to B、一手to C的布局元宇宙野心。





大流行下需求勁，看好數字技術





去年10月市值一度超越蘋果問鼎FAANG一哥的微軟，周二(25日)率先揭盅截至2021年12月31日的最新一季業績：營收517.3億美元(預期：508.8億美元)，按年增20%，利潤187.7億美元，按年增21%。其中最受矚目的全球第二大雲平台「Azure雲服務」，收入按年增46%，較早前連續4個季度50%或以上的增速放緩，但公司就預期本季增速將回升。



其他收入按年增長方面，LinkedIn增37%，智能商業應用Dynamics增29%，Windows OEM增25%，Office 365商業收入增19%，Office消費者收入增15%，Xbox內容和服務收入增10%。



微軟預期，今年首季(第三財季)收入料達485億美元至493億美元，仍高於市場預期；首席執行官更指，公司看到的是大流行下相當強勁的需求信號，而世界正在經歷經濟和社會的代際轉變，唯一可以幫助提高生產力並同時降低成本的資源，就是數字技術。





染指軍事、遊戲、智能虛擬世界





以Windows起家的微軟，儘管股價年初至今已回撤逾14%，但營收從1996年的90億美元，到2017年突破1000億美元，再到去年創紀錄的1850億美元，一路站在軟件革命、互聯網革命、移動互聯網革命前沿，無疑是世界最成功的公司之一。



面對更艱難的比賽當前，首席執行官Satya Nadella就指，互聯網的下一波浪潮將是一個更加開放的世界，人們可以在其中建立自己的虛擬世界，無論他們是組織、遊戲開發者還是其他任何人。



為此，微軟似正雙劍合璧－－to B，手持美國軍方218.8億美元合約，為陸軍提供AR解決方案，包括基於HoloLens、Azure的頭戴裝置；to C，借雲端物聯網(Azure IoT)、混合實境平台Mesh等將人員、地點、流程等數字化，推動智能工廠、智能建築、智能城市；此外借687億美元收購動視暴雪，加速在手機、電腦、遊戲機、雲端等多個平台的遊戲業務，打造虛擬世界也就是元宇宙的基石。





推數字技術與實體經濟深度融合





而在中國國務院本月印發的《「十四五」數字經濟發展規劃》中，同樣提出「全要素數字化轉型」，著力推動數字技術與實體經濟深度融合，「數字經濟發展快不快，要看融合深不深」。目標到2025年，數字經濟核心產業增加值佔GDP的10%，軟件和信息技術服務業規模14萬億，網上零售額17萬億。



隨著規劃提出，重點推動農業、工業、金融、物流、能源、商務等行業轉型，加快培育新興在線服務、共享經濟、智能經濟、新個體經濟，將此稱為有中國特色的元宇宙，應不為過。

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