《神州經脈》IMF大降中國今年經濟預測 A場回穩收升成交再縮

A股遭遇小股災後多家官媒集體出口術，籲市場不宜對股市大跌過度反應，稱當前A股在政策面、資金面均有較為堅實的支撐，經濟「穩成長」態勢明確，春季行情仍值得期待。滬深股市早段未見顯著反彈勢頭，互聯網股繼續下挫，加上醫藥股跌勢顯著，拖累滬綜指一度低見3417.76點，不過午後券商、基建、石油等板塊拉漲，滬指全日彈0.66％收場，報3455.67點。深股先跌後升，深成指收升0.7％，創業板指升0.99％。

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人民銀行周三（26日）加碼逆回購，進行2000億元（人民幣．下同）14天期逆回購，本周三天累放水2000億元。惟節前收爐效應加上市場觀望美國議息結果，兩市全日成交僅7942億元，按日大跌15.2%，創去年5月19日以來新低。

國際貨幣基金組織（IMF）最新預測中國今年經濟只會錄得4.8％增長，較上次預估下調0.8個百分點，關注中國對新型冠狀病毒採取「零容忍政策」可能造成的經濟損失，以及地產發展商的財務壓力。

因被指控強逼新疆維吾爾工人從事生產，而被美國列為禁止進口企業的晶科能源(滬:688223)周三在上交所科創板開啟A股征程。該股高開70％後，盤中高見11.95元，較招股價5元炒高近1.4倍，觸發臨停；最終收漲10.55元，全日飆111％，總市值突破1000億元。

今日新聞精選

1. 美國眾議院公布《對華競爭法案》文本，將交予議會審議，有議員預計眾議院將在2月中旬之前進行表決。眾議院議長佩洛西發布聲明指，該議案的主要內容以壓倒性優勢獲得兩黨支持，期待與參議院討論該法案，兩院在達成共識後會盡快將議案合併，提交予總統拜登簽署。對華競爭法案旨在提高美國研發能力以加強應對中國的競爭，並為美國半導體行業提供高額補貼及激勵措施，扶植有關產業發展。中國一直堅決反對美國通過有關法案，指美國渲染「中國威脅論」，鼓吹開展對華戰略競爭，充斥冷戰零和思維。此外，美國副國務卿舍曼26日發布推特表示，已為新任駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）舉行宣誓就職儀式，並稱伯恩斯將在美中關係中「為保護和促進美國利益發出強有力的聲音」。伯恩斯在去年12月獲美國參議院投票通過擔任美駐華大使一職，填補了該職位一年多以來的空缺。

2. 美國駐華外交官對中國超嚴厲的疫情防控舉措不堪其擾，據《路透》引述消息人士表示，美國國務院正準備批准在中國的美國外交官和他們的家人離開。兩名消息人士稱，隨著中國在距離北京冬奧會開幕不到兩周的時間里加緊制定新冠疫情防控方案，美國大使館周一（24日）向華盛頓發出了正式撤離的請求。針對上述消息，中國外交部發言人趙立堅表示，中國目前無疑是世界上最安全的國家，從最安全的地方撤出，只會極大增加美方人員感染的風險。美方的決策邏輯令人費解，難以自圓其說。中方已就此向美方表示嚴重關切和不滿，希望美方遵守和配合中方防疫規定，認真對待中方立場和關切，慎重考慮所謂「外交領事人員授權撤離」問題。國家衛健委公布，1月25日，全國確診者新增確診44宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中本土病例24宗，但冬奧舉辦地北京新增14宗最多，廣東亦有1宗在中山市。

3. 內房加速出售資產項目。工商資料顯示，融創(01918)已將其持有的杭州融瀾房地產開發有限公司股權，轉讓予杭州房企星創置業；與此同時，融創合作方融信(03301)亦從該項目公司退出。據悉，目前杭州融瀾正開發「融創融信．雅望居」住宅項目，該項目所在地塊在2021年5月被融信以25.6億元競得，後引入融創共同開發。另據內媒《界面》從知情人士處獲悉，中國奧園(03883)已成功出售多個境內外項目。境內方面，截至目前，奧園已經陸續轉讓、退出包括廣東陽江、惠州，江西九江、廣西浦北、福建漳州等多個項目。境外方面，目前中國香港、澳洲、加拿大等地項目出售已獲實質性進展，有望近期公告交易，回籠資金總額約30億元。不過，佳兆業(01638)稱深投控已與旗下佳兆業文體科技集團簽訂投資條款清單、擬定初步的收購意向框架的消息不實。

4. 易居研究院智庫中心周二（25日）發布「百城住宅成交監測報告」顯示，1月1日－23日，全國100城新建商品住宅成交面積為1757萬平方米，環比下跌20％，同比下跌44％；並預計全月環比下跌約兩成，同比下跌約四成。報告稱，同比下跌幅度之所以這麼大，和2021年同期的基期值較高有關。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，1月份全國百城住宅成交行情並不好，說明當前各城市依然處於降溫通道之中，交易行情回暖依然面臨阻力和壓力。雖然近期信貸等政策總體處於放鬆，但要傳導到購房領域，依然存在時滯。此外，國家金融與發展實驗室理事長、社科院學部委員李揚表示，當前中國房地產市場已進入趨勢性轉折，未來主要問題是房價在波動中下跌的風險，管理好房價下跌引致的風險，特別防止出現「負資產」，是今後相當長時期風險管理的要點。李揚又強調，應當重視國際金融環境尤其是美聯儲貨幣政策轉向帶來的外溢性影響。

5. 國家主席習近平周二在「中國同中亞五國建交30周年視頻峰會」講話稱，中國願同中亞國家攜手構建更加緊密的中國－－中亞命運共同體。中國願向中亞國家開放超大規模市場，將進口更多中亞國家優質商品和農產品。據《央視》引述習近平的話稱，中方堅決反對以人權為借口，干涉別國內政策。習近平表示，中國倡議建立中亞五國電力商務合作對話機制，適時舉辦中國中亞國家產業和投資合作論壇，推進中國中亞交通工程建設，確保中國中亞油氣管道穩定運營，擴大能源產業鏈合作，加強人工智能、大數據、雲計算等高技術領域合作。中國外交部新聞發言人昨日稱，此次峰會是今年中國對中亞的首場重大外交行動，也是首次以中國同中亞五國形式舉行的元首級會晤。

6. 國家稅務總局26日舉行的國新辦發布會上表示，2021年全年新增減稅降費約1.1萬億元。當中，為製造業中小微企業辦理緩繳稅費2162億元，當中緩繳規模較大的行業主要有裝備製造、建材、金屬製品、紡織服裝等行業，佔全部緩稅的61.5％。為煤電和供熱企業辦理「減、退、緩」稅271億元，其中，減免稅72億元，緩退稅199億元。國稅總局表示，2022年將部署實施組合式、規模性減稅降費政策，重點聚焦支持中小微企業、個體工商戶、製造業等發展，幫助困難行業渡過難關。此外，財政部數據顯示，2021年1－12月，國有企業營業總收入75.55萬億元，同比增長18.5％，兩年平均增長9.9％。期內，國有企業利潤總額4.52萬億元，同比增長30.1％，兩年平均增長12.1％。12月末，國有企業資產負債率63.7％，上升0.3個百分點。

7. 恒大(03333)債務危機未解決，外電引述消息報道，部分票據持有人尚未收到中國恒大附屬公司景程有限公司（Scenery Journey Ltd）1月24日應付的兩項美元債券的利息。報道指，兩項美元債券分別是10月及2023年到期，票息為11.5厘及12厘。根據債券發行文件，兩債券利息到期後均有30天的寬限期。與此同時，恒大自境外債違約後，首度與投資者溝通，將於26日晚9時舉行投資者電話會議，集團的財務顧問、剛委任為執董的恒大汽車(00708)董事長肖恩、國信證券合規總監陳勇、恒大香港公司總經理黃賢貴亦將會參與會議。值得留意是，陳勇為恒大風險化解委員會的委員之一，而黃賢貴此前宣布辭任恒大執行董事一職。此外，河南省焦作市政府證實，雲台山恒大．養生谷項目已經爛尾，並已收回千餘畝閑置土地。

8. 商務部等6部門聯合印發《關於高質量實施（RCEP）的指導意見》。意見指出，落實好協定服務貿易開放承諾，推動製造業研發、管理咨詢、養老服務、專業設計等服務承諾逐一落地。開展服務具體承諾表由正面清單向負面清單的轉換，按照協定承諾在協定生效後6年內盡早完成。商務部國際司司長余本林表示，建議企業要盡快熟悉RCEP各國關稅優惠承諾，搶抓區域貿易高度便利化機遇，擴大優勢產品出口和優質商品進口。企業要密切關注RCEP各國海關程序、檢驗檢疫等便利化承諾的落地情況，借助區域物流通關效率提升，實現跨境電商等外貿新業態的持續增長。不過，工信部運行局局長羅俊杰表示，中國將面臨RCEP成員國產業更加激烈的競爭，部分中高端產業也將受到來自日韓產品的衝擊，產業轉型升級難度加大。

9. 人民幣中間價大漲172點續刷近四年高，即期匯率（CNY）周三早跟隨高開32點子，盤中曾十分逼近6.32關，全日漲33點，收報6.3219，實現五連揚，收盤價續創2018年4月25日以來新高。交易員表示，美聯儲政策決議公布前，美元指數持穩在96關口附近，而季節性結匯需求仍多助人民幣繼續穩步走升，一度逼近6.32關口。他們並表示，近期人民幣強勢主要來自於季節性結匯需求持續湧現，監管層對實際需求驅動的升值或暫持容忍態度，今日官方中間價未見調節，CFETS人民幣匯率指數也再創近六年半新高。澳新銀行外匯策略師Khoon Goh最新點評稱，假期後如果人民幣繼續保持強勢，可能會有中間價調節和預期引導等手段出現。

撰文：經濟通中國組

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