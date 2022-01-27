  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【虛幣世界】鮑威爾放鷹刺激加密貨幣，比特幣曾升近三萬九

27/01/2022

　　聯儲局公布議息結果，雖然維持息口不變，但主席鮑威爾發表講話指，聯儲局將在三月會議加息，並不排除在每次議息時都會提高利率。市場認為鮑威爾發表了最「鷹」言論，加密貨幣反而隨即反彈，隔晚比特幣曾升上近三萬九美元水平，隨後立即回落，目前企穩約三萬七左右水平，而以太幣則在2450美元水平。

（SHUTTERSTOCK圖片）

 

　　Oanda高級市場分析師 Edward Moya表示，在美聯儲主席鮑威爾的講話後，進一步加息的風險明顯上升，如果比特幣能夠穩定在四萬美元至五萬美元之間，加密貨幣的恐慌性拋售可能會結束，因為加密貨幣的反彈可能即將到來。

 

　　據經濟通據數顯示，比特幣現報元36977.99(美元．下同)，升0.46%(24小時比較．下同)；以太幣現報2477.06元，升0.57%；艾達幣報1.076元，跌0.19%；瑞波幣報0.6196元，升0.05%。

 

經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到: 

 

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php

 

 

又或者去Down App:

 

https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078　　

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

108.300

異動股

01024

快手－Ｗ

81.000

異動股

03690

美團－Ｗ

205.200

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 108.400
  • 01024 快手－Ｗ
  • 80.950
  • 03690 美團－Ｗ
  • 205.200
  • 00839 中教控股
  • 4.750
  • 09626 嗶哩嗶哩－ＳＷ
  • 236.000
股份推介
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.890
  • 目標︰$6.42
  • 01620 富盈環球集團
  • 0.184
  • 目標︰--
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 121.900
  • 目標︰$143.50
  • 00992 聯想集團
  • 8.340
  • 目標︰--
  • 00017 新世界發展
  • 31.750
  • 目標︰$35..00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 108.400
  • 00700 騰訊控股
  • 459.200
  • 00005 滙豐控股
  • 54.050
  • 00941 中國移動
  • 52.850
  • 03690 美團－Ｗ
  • 205.200
報章貼士
  • 02883 中海油田服務
  • 7.760
  • 目標︰$9.00
  • 00579 京能清潔能源
  • 2.310
  • 目標︰$2.80
  • 00338 上海石油化工股份
  • 1.770
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

27/01/2022 13:04  【新冠肺炎】消息:本港今日新增約160宗確診，或創單日新高

27/01/2022 12:25  恒隆地產(00101)去年虧轉盈賺38.68億元，派60仙

27/01/2022 10:47  特首選舉將於3月27日舉行，提名期2月20日至3月5日

27/01/2022 10:41  《本港樓市》差估署12月住宅售樓指數跌0.28%，連跌三個月

27/01/2022 10:01  【恒大困局】據報因恒大債務違約，橡樹資本奪恒大元朗和生圍地皮

27/01/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨買入５２﹒４億人幣，買美團沽建行

27/01/2022 08:28  【大行炒Ｄ乜】瑞信降港交所６％目標，高盛升京東健康至買入

專題透視

新聞>財經熱話

鮑威爾言論偏鷹納指弱勢難改　港科技股普遍下挫美團急插8%

新聞>香港政情

特首選舉將於3月27日舉行　提名期2月20日至3月5日

新聞>FOCUS

【FOCUS】鮑叔「最鷹」上身　內心或實茫然
品味生活
生活

陳世味道

跑馬地有個小小拿坡里：4公噸石窯烤爐，正宗Margherita薄餅、罕有炸意式餡餅

時事要聞

港肺癌近10年發病率 女升男跌50歲以下更明顯

Foodie What’s On

農曆新年2022 | 團年飯賀年套餐外賣推介！全新靚裝淮揚菜 / 米芝蓮鮑參翅肚 / 酒店套餐送Staycation /老字號Young Line創意菜
DIVA CHANNEL

時裝延想．Nadia Tang

Hermès Spring 2022 Ready-to-Wear Collection：像陽光般散發溫暖光芒，展現煥然一新的時尚

Fashion

Chanel 2022春夏高訂時裝展：Charlotte Casiraghi騎馬登場！蝴蝶結、流蘇、雪紡成焦點

The Dapper Style．汝勤

電影中的經典時尚單品！《Ipcress File》、《Kingsman》裏，那副源自60年代的英式黑粗框眼鏡
健康好人生 Health Channel
特首，可否畀條生路行？ 5
哈韓族Go Green！老字號韓式連鎖店推「新」餐單！必食石頭飯、炸蟹肉生菜包
手腕難以發力？長時間腕部用力易成「網球肘」！1招助放鬆手部肌肉！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/01/2022 14:54
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/01/2022 14:54
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/01/2022 14:54
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/01/2022 14:36
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
首席心戰室
最新專題
More
財經熱話27/01/2022
鮑威爾言論偏鷹納指弱勢難改　港科技股普遍下挫美團急插8%
香港政情27/01/2022
特首選舉將於3月27日舉行　提名期2月20日至3月5日
FOCUS27/01/2022
【FOCUS】鮑叔「最鷹」上身　內心或實茫然
財經熱話27/01/2022
《午市前瞻》專家稱恒指現水平已見承接 ATM當中較看好騰訊
大行報告27/01/2022
【大行炒D乜】高盛大削阿里健康及平安好醫生目標價　唯獨京東健康最睇好
開市Good Morning27/01/2022
林家亨對美國年內進取加息有懷疑　料港股今年跑贏美股！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金