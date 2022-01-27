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鮑威爾言論偏鷹納指弱勢難改　港科技股普遍下挫美團急插8%

27/01/2022

     美國聯儲局昨日(26日)議息後一如預期決定在3月初停止買債計劃後開始加息，主席鮑威爾更表示不排除每次會議都有加息的可能，令美股維持弱勢，隔晚美股中概科技股亦普遍下挫，今日(27日)回到港股，科技股亦難有運行普遍跟跌，其中美團(03690)遭紅杉資本再向合夥人派貨變相減持跌8%，小米(01810)去年中國手機市佔率僅排第四跌逾半成。

 

(資料圖片) 

 

美儲局鐵定3月停買債後加息　鮑威爾不排除每次會議都加息

 

      美國聯儲局議息後宣布維持聯邦基金利率在0至0.25厘，但決定在3月初停止買債計劃，並料開始加息，這屬市場預期之內，惟聯儲局主席鮑威爾表示，聯邦公開市場委員會(FOMC)除有意在3月加息外，亦不排除每次會議都有加息的可能，不過他又指當局將會在加息開始後才會啟動縮減資產負債表，並會根據經濟及金融發展狀況，調整資產負債表正常化步伐，但目前未確定具體日期、速度或最終規模。

 

(《開市Good Morning》節目截圖)

 

      美股三大指數昨日維持弱勢，道指下跌0.38%，標普500曾漲2%，最終跌0.15%，納指經早前連日大跌後也只微升0.02%。隔晚美股中概科技股表現同樣疲弱，嗶哩嗶哩挫6.14%，報32.11美元；阿里巴巴跌4.84%，報113.37美元；網易、百度及京東都跌逾1%。

 

紅杉資本再向合夥人派美團B股變相減持　美團擬開放線下電子支付通道

 

     另一方面，美團近期股價回升，紅杉資本即再向合夥人派發價值約70億港元的美團B類股份。由美團上市前主要股東之一、美團非執董沈南鵬主理的紅杉資本中國申報，於1月20日已向紅杉資本中國基金有限合夥人分派3111萬股美團B類股份。完成派貨後，其B類股份權益將由5.27%降至4.70%，意味日後紅杉資本減持或再向合夥人派貨，都不會觸發權益披露強制申報要求，而紅杉資本仍持有近2.57億股美團B類股份，約值578億港元。值得留意，紅杉資本中國基金及紅杉資本全球成長基金於去年9月已開始將約4841.25萬股美團B股分派予合夥人。

 

　　另美團近日宣布，將為平台的線下消費全場景開放數字人民幣支付通道，用戶在選購生鮮、打車出行或觀看電影時，可通過數字人民幣支付並領取專屬的消費補貼。此次上線的數字人民幣支付場景包括餐飲、休閒娛樂等美團平台200多個線下消費場景，這也是數字人民幣首次實現本地生活服務平台的全場景覆蓋。另美團聯合中國銀行、農業銀行等數字人民幣指定運營機構，在西安市推出「戰疫情，助復工」數字人民幣主題活動，面向社會公眾發放加載指定民生領域智能合約的數字人民幣紅包補貼。

 

小米去年中國手機市佔率排第四　蘋果擬秋季發表14款新產品

 

　　數據公司Counterpoint最新報告公布2021年中國市場智能手機市佔率排行。vivo搶佔2021年中國市場智能手機市佔率第一寶座，市佔率達22%，OPPO以1個百分點之差緊隨其後，市佔率21%，蘋果市佔率16%排第三，小米以15%市佔率排第四，排名第五的榮耀市場份額維持在10%。

 

　　另近日外電報道，蘋果公司正準備在秋季發表會上推出歷年來最多的新裝置。報道指蘋果準備推出14款新產品，包括4款新iPhone，一款升級的平價版MacBook Pro、新款iMac等。另有報道指蘋果計劃在3月或4月的春季發表會上率先推出幾項新品，包括支援5G功能的iPhone SE、配備A15晶片的iPad Air。

 

林家亨：料納指調整未完　惟美團小米騰訊京東可收集

 

     國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，幾間大行都預期今年美儲局會加4次息，摩根大通更料有機會加6至7次，去年就普遍預期只加兩至3次，加上近期聯儲局鷹派表現已令兩年期債息比去年9、10月升逾75個基點，代表已經加了3次息，故今年加4次息很正常，但6、7次機會就不大，暫時美股反應正常，始終去年美股尤其納指升幅厲害，故納指由高位調整逾10%也很正常，料調整未完，因若加4次息料科技股盈利一定會收窄。

 

      他又認為，美國科技股退潮多少會影響港股科技股，但港股很大程度受中國利息政策影響，故不應看得太淡，尤其幾隻大型科技股包括騰訊(00700)、美團及京東等跌至現水平不應再沽貨而應該收集，其中騰訊跌至460元以下有不錯值博率，阿里現跌至保歷加通道底線也可吸納，而小米由高位35元跌至16多元已跌了逾55%，同樣已跌穿保歷加通道底線也可開始收集，短線可待農曆新年後於保歷加通道中軸線18.3元食胡。

 

      科技股今日普遍急跌，美團半日跌約8%，成交28.71億元，小米及阿里(09988)亦跌逾半成，嗶哩嗶哩(09626)更大跌逾一成。

 

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

 

撰文：經濟通市場組、中國組　整理：李崇偉

 

 

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