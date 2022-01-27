  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】鮑叔「最鷹」上身　內心或實茫然

27/01/2022

　　The most hawkish Powell is back。2018年底一手摧毀美股的鮑威爾正在歸來，隨著他周三(27日)下午2時半開始記者會發言，原本風和日麗的市場在「加息還有很大空間」、「可能比上次更快縮表」等鷹派措辭中風雲突變，美股由升轉跌、債市全面下挫、美匯企上96.5，亞洲股市血流成河，道期再挫400點……


　　
記者會回應成「災難現場」



　　2022年聯儲首次貨幣政策會議終塵埃落定，儘管FOMC會後政策聲明近兩年來首次刪除「在這個充滿挑戰的時期，動用全部工具來支持美國經濟」的字眼，但鑒於市場早在上月已充分消化「3月結束買債+啟動加息」預期，美股三大指數齊造好，連日弱勢的納指一度升逾3%。

 

 

 

 


　　不過，隨著「災難製造者」鮑威爾登場，並對每個記者提問都幾乎鷹派上身，包括：當被問及加息會否損害就業市場時稱，「有巨大的加息空間（significant room）」，2年期美債收益率應聲錄2020年3月以來最大單日漲幅。

 


　　當被問及會否一次加息50個基點時，鮑威爾以「尚未決定」來不置可否，又強調今時週期不同往日，情況轉變將反映在政策上；更具殺傷性的是，他指「不排除(rule out)」未來每次政策會議都加息的可能。



多次稱未就加息做任何決定



　　對於市場最關注的縮表路徑，鮑威爾表示尚未就此討論，但就明言經濟不再需要持續高水平的貨幣支持，聯儲願意比上次更早地採取行動，步伐也可能更快（perhaps faster）。

 


　　但問題是，鷹聲嘹亮的美聯儲，要如何言行一致地推進強勢緊縮政策措施（到目前為止仍無任何實質動作），同時在經濟增長顯露放緩跡象時確保金融市場穩定？鮑威爾極盡放鷹的表態背後，實際可能是面對棘手處境的茫然。

 


　　此從他強調「未來將面對雙向風險（two-sided risks）的急流」，即行動太慢的風險如通脹過熱，行動太快的風險如拖累經濟增長、供應鏈瓶頸、東歐局勢等，「I don’t think it’s possible to say exactly how this is going to go」，並多次表示「沒有就加息步伐做出任何決定」，可見一斑。

 


　　去年完全押錯通脹走勢的鮑威爾，接下來三年「3+3+2」激進加息的基本預測可否持續？迅速趨平的收益率曲線或正搖頭嘆息。

 

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

108.300

異動股

01024

快手－Ｗ

81.100

異動股

03690

美團－Ｗ

205.000

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 108.400
  • 01024 快手－Ｗ
  • 80.950
  • 03690 美團－Ｗ
  • 205.200
  • 00839 中教控股
  • 4.750
  • 09626 嗶哩嗶哩－ＳＷ
  • 236.000
股份推介
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.890
  • 目標︰$6.42
  • 01620 富盈環球集團
  • 0.184
  • 目標︰--
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 121.900
  • 目標︰$143.50
  • 00992 聯想集團
  • 8.340
  • 目標︰--
  • 00017 新世界發展
  • 31.750
  • 目標︰$35..00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 108.400
  • 00700 騰訊控股
  • 459.200
  • 00005 滙豐控股
  • 54.050
  • 00941 中國移動
  • 52.850
  • 03690 美團－Ｗ
  • 205.200
報章貼士
  • 02883 中海油田服務
  • 7.760
  • 目標︰$9.00
  • 00579 京能清潔能源
  • 2.310
  • 目標︰$2.80
  • 00338 上海石油化工股份
  • 1.770
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

27/01/2022 13:04  【新冠肺炎】消息:本港今日新增約160宗確診，或創單日新高

27/01/2022 12:25  恒隆地產(00101)去年虧轉盈賺38.68億元，派60仙

27/01/2022 10:47  特首選舉將於3月27日舉行，提名期2月20日至3月5日

27/01/2022 10:41  《本港樓市》差估署12月住宅售樓指數跌0.28%，連跌三個月

27/01/2022 10:01  【恒大困局】據報因恒大債務違約，橡樹資本奪恒大元朗和生圍地皮

27/01/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨買入５２﹒４億人幣，買美團沽建行

27/01/2022 08:28  【大行炒Ｄ乜】瑞信降港交所６％目標，高盛升京東健康至買入

專題透視

新聞>財經熱話

鮑威爾言論偏鷹納指弱勢難改　港科技股普遍下挫美團急插8%

新聞>香港政情

特首選舉將於3月27日舉行　提名期2月20日至3月5日

新聞>FOCUS

【FOCUS】鮑叔「最鷹」上身　內心或實茫然
品味生活
生活

Member Zone

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

我家私房菜．韋太

農曆新年2022｜15分鐘快煮「瑤柱鮮冬菇扒小棠菜」，團年賀年啱晒

女子愛財．唐德玲

增長組合過渡至收息組合
DIVA CHANNEL

Beauty

為自己送上一份專屬香調：Diptyque Eau Rose重演玫瑰經典、Armani/Privé新成員變身擴香寶石！

More Than Fashion．Ivan Lau

饒舌歌手Pharrell Williams將會成為Tiffany & Co的設計師？

古董投資秘笈．費吉

陳年普洱茶的認證制度可行可信？百年的陳年普洱又是否真的存在？ 2
健康好人生 Health Channel
倉鼠棄養潮 | 家長如何安排、交代倉鼠的命運，足以影響子女日後價值觀！ 1
賀年糕點餸菜勁易上火！過年前後打底急救，必飲這兩款消滯、清熱氣茶！
小朋友持續高燒或患「川崎病」！錯過黃金治療期恐發心臟病！7個症狀要留意
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/01/2022 14:54
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/01/2022 14:54
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/01/2022 14:54
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/01/2022 14:36
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
首席心戰室
最新專題
More
財經熱話27/01/2022
鮑威爾言論偏鷹納指弱勢難改　港科技股普遍下挫美團急插8%
香港政情27/01/2022
特首選舉將於3月27日舉行　提名期2月20日至3月5日
FOCUS27/01/2022
【FOCUS】鮑叔「最鷹」上身　內心或實茫然
財經熱話27/01/2022
《午市前瞻》專家稱恒指現水平已見承接 ATM當中較看好騰訊
大行報告27/01/2022
【大行炒D乜】高盛大削阿里健康及平安好醫生目標價　唯獨京東健康最睇好
開市Good Morning27/01/2022
林家亨對美國年內進取加息有懷疑　料港股今年跑贏美股！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金