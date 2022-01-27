《神州經脈》中美高層通話 聯儲放鷹股匯齊插水 外資出逃年半高

美聯儲在會後聲明放鷹，表示局方可能最快在3月加息，並在不久後縮減資產負債表，加上市場憂慮烏克蘭危機惡化，亞太區股市全線下滑。日本股市連續3日下跌，日經平均指數挫逾3％，南韓股市亦挫逾3％，港股午後更大瀉700點。市場風險情緒升溫，外資恐慌式走資，透過陸股周四（27日）淨流出146.24億元（人民幣．下同），流出規模創自2020年7月24日（163.57億元）以來一年半新高。科技股再成跌市震央，互聯網板塊連跌第六日，人工智能、傳媒板塊領跌，煤炭、地產股逆勢走高。

（資料圖片）

滬綜指開市後跌幅擴大，早段一度低見3404點，三千四關口有買盤支持，可惜午後愈跌愈有，多個科技板塊暴跌，拖累尾盤滬指一度瀉1.8％，最終以接近在全日最低位收市，重創1.78％，報3394.25點，失守3400點整數關口，為去年8月20日以來首次。

深市方面，深成指急跌2.77％，收報13398.84點，兩市上漲個股不足400隻，近百股封跌停。創業板指挫3.25％。兩市全日成交僅8229億元，按日略增3.6％。

不過，春節前流動性趨緊，人民銀行銀行繼續進行2000億元14天期逆回購，周四淨投放1000億元，本周四天累放水3000億元。

今日新聞精選

1. 國務委員兼外交部長王毅周四應約同美國國務卿布林肯通電話。據《新華社》引述王毅表示，當前中美雙方最重要的工作就是把習近平主席同拜登總統去年11月視頻會晤達成的重要共識落到實處。但世人看到的是，美方對華政策的基調並沒有發生實質性變化，也未將拜登總統的表態真正落到實處。美方仍不斷推出涉華錯誤言行，使兩國關係受到新的衝擊。當務之急，美方應當停止干擾北京冬奧會，停止在台灣問題上玩火打牌，停止打造各種反華遏華「小圈子」。據美國國務院發布的簡短公告，布林肯通報了美方在烏克蘭等問題上的立場，及就如何推進中美元首去年11月對話後的兩國關係交換意見，談話內容涉及戰略風險、健康安全及氣候變化等問題。中方引述布林肯表示，兩國外長經常性溝通非常重要，強調拜登總統在兩國元首會晤中闡述的立場沒有變化。美中既有利益交集的地方，也存在分歧，美方願以負責任的態度管控分歧。美國的一個中國政策沒有改變。

2. 國家統計局公布，2021年，全國規模以上工業企業實現利潤總額87092.1億元，比上年增長34.3％，比2019年增長39.8％，兩年平均增長18.2％。2021年12月份，規模以上工業企業實現利潤總額7342億元，同比增長4.2％，增速較11月的9％繼續大幅回落，為2020年4月以來最低（當年1、2月數據為合併發布）。統計局工業司高級統計師朱虹解讀稱，全國規模以上工業增加值較上年增長9.6％，增速較上年加快6.8個百分點；企業營業收入增長19.4％，增速較上年加快18.6個百分點。企業生產銷售保持較快增長，為企業盈利改善奠定堅實基礎。分季度看，一、二、三、四季度利潤同比分別增長137.3％、36.0％、14.3％、12.3％。其中11月、12月利潤增速明顯回落，下游行業尤其是小微企業經營壓力仍然較大，虧損企業數仍然較多，虧損額同比增長較快，工業企業效益狀況持續改善存在壓力，2022年工業經濟持續穩定發展仍面臨諸多挑戰。

3. 國家市場監督管理總局27日在國新辦發布會上透露，目前中國市場主體已突破1.5億戶，其中個體工商戶突破1億戶，但仍面臨發展問題。市監總局指出，受到疫情反復、消費低迷等因素影響，廣大個體工商戶的生存質量普遍不高，發展面臨諸多困難。包括招工難、用工貴；供應鏈緊張導致經營成本上漲，壓縮利潤空間；網絡平台企業利用資本、數據和技術等優勢無序擴張，擠壓個體工商戶生存空間；以及資金鏈緊張等問題。針對反壟斷的問題，市監總局表示，將加快完善反不正當競爭法律規則，不斷健全多層次的競爭監管規則體系，明確規則底線，為市場主體提供一個明確的預期。圍繞平台經濟、科技創新、信息安全、民生保障等重點領域，加強反壟斷和反不正當競爭監管執法，切實維護市場公平競爭秩序。同時，進一步健全公平競爭審查機制，加強濫用行政權力排除、限制競爭執法，堅決破除地方保護和市場分割，維護全國統一大市場。

4. 中國恒大(03333)公布，周三（26日）與債權人召開電話會議。正在推動審計師開展相關工作，爭取在未來6個月內提出初步重組方案。據《彭博》報道，中國相關部門正計劃通過拆分出售恒大集團(03333)大量資產來化解債務風險，資產出售所得款項將用於償還債權人，但尚不清楚銀行和債權人將不得不接受多大程度的折價；而市值總計90億美元的兩家上市公司恒大物業(06666)和恒大汽車(00708)，暫時會保持現狀。另據內媒《第一財經》引述業內人士稱，近日中國金融管理當局召集幾家全國性資產管理公司（AMC）開會，研究按照市場化、法治化原則，參與風險房地產企業的資產處置、項目併購及相關金融中介服務。此外，廈門市發布商品房預售管理規定，2022年4月1日起，預購人支付的全部購房款均為預售資金，應當全部存入預售資金監管專用帳戶納入監管；在項目竣工前，預售資金應當優先支付項目建設所必要的費用。

5. 商務部新聞發言人高峰在例行發布會表示，據中方統計，去年前11個月，中俄跨境電商貿易額增長了187％。中國商務部與俄方編制完成《中俄貨物貿易和服務貿易高質量發展的路線圖》簽署數字經濟領域投資合作備忘錄，正在研究升級中俄投資協定。高峰又稱，近期印度稅務部門對中國有關在印企業開展大規模進駐式稅務稽查，中方對此表示關注，對印度投資環境感到擔憂。此外，歐盟周四將針對中國向世界貿易組織（WTO）提起訴訟，理由是中國對立陶宛以及其他成員國出口商採取了脅逼做法。中國外交部回應稱，所謂中國對立陶宛進行「脅逼」，純屬無中生有、顛倒黑白，中立（中國與立陶宛）之間的問題是政治問題，不是經濟問題；中立之間的問題，是立方背信棄義，損害中國利益導致的問題，不是中方向立陶宛施加壓力的問題；中立之間的問題，是中立雙邊問題，不是中歐之間的問題。

6. 世界貿易組織裁定，中國每年可對價值6.45億美元（約50億港元）的美國進口商品，徵收補償性關稅，當中包括石油專用管材及太陽能板等產品。該貿易爭端裁決始於2012年，當時中國因美國對太陽能電池板等中國產品徵收反補貼關稅，將美國訴至世貿組織。美國對世貿的裁決深感失望，批評裁決損害世貿成員保護工人及企業免受中國扭曲貿易補貼的能力，強調世貿有必要進行改革規則及解決爭端的機制，批評有關規則被用作保護中國的非市場經濟做法，破壞公平、市場化的競爭。商務部新聞發言人高峰在例行發布會表示，這是中國在世貿組織第2次獲得對美貿易報復額。世貿組織的裁決再次證明，美方長期以來違反世貿規則、濫用貿易救濟措施，拒不履行世貿組織裁決和世貿規則明確規定的國際義務，嚴重損害了公平公正的國際貿易環境。希望美方不要再尋找任何藉口，立即採取行動，糾正在對華貿易救濟調查中的錯誤做法。

7. 近期市場瘋傳一個匿名文件，稱內地監管部門約談教育上市公司負責人，規定上市公司報表不能再有任何學校資產，不能再以任何形式收購併購學校資產，也不能以任何形式擴大辦學規模；不能隨意漲學費。這一傳言引發港股市場多隻職業教育股急挫。惟據內媒《時代周報》周四引述安信證券旗下安信國際稱，網傳文件格式不對、內容誇張，直斥上述傳言為假消息。安信國際稱，已與多家職教上市公司溝通，公司管理層並未見過官方文件、沒參加過官方會議、沒有接到官方通知。不過，中國民辦教育協會和68家非學科類校外培訓機構，以及北京等各地方民辦教育協會聯合發布倡議書，提及避免盲目引入資本擴張，堅決杜絕惡意提升價格；合理控制成本投資收益，優質優價減輕群眾負擔。公開收費範圍項目標準，保障資金安全按約退費等。

8. 美國聯儲局主席鮑威爾在今年首場議息會後，明確表示委員會認為很快就適合加息，並暗示自3月起，不排除每次議息會都有可能加息。其言論引發美股遭到拋售，美元則上升至5周高位。人民幣中間價今走貶136點，即期匯率（CNY）跟隨低開181點子後，下穿多個關口，全日挫426點，收報6.3645，止步五連揚，收盤價創1月12日以來兩周新低。交易員表示，人民幣跳空低開後一度跌破6.35關口，不過春節前結匯盤料會限制匯價調整空間，關注市場預期變化。他們並表示，美債收益率仍有上行空間，中美利差將進一步收窄。花旗銀行最新觀點指出，美聯儲的鷹派意外來自主席鮑威爾沒有反對更快加息速度的看法；但人民幣的優異表現可能緩衝美元走強對亞洲貨幣的影響，預計春節後對人民幣的季節性需求將緩解，而強勁的貿易順差將可能使CFETS指數保持在高位。

撰文：經濟通中國組

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