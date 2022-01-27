恒隆地產及恒隆集團去年扭虧 料疫情對零售業務影響較大

恒隆系周四（27日）公布去年全年業績，當中恒隆地產(00101)去年虧轉盈賺38.68億元，派發末期息60仙，按年增加1.69%，期內收入103.21億元，按年升15%；而恒隆集團(00010)亦扭虧，去年賺25.89億元，派息增加逾3%至65仙。管理層料疫情影響零售業務表現。

（網上截圖）

料疫情影響零售業務表現 本港豪宅市場表現仍強勁

恒隆地產董事長陳啟宗於網上發布會表示，長遠本港樓市表現不錯，未來一年豪宅市場仍然強勁，因為供應有限，如果項目有良好質素，銷售價量不會有問題，本港辦公室市場方面，他則認為會面臨挑戰，因為未來兩年寫字樓供應增加，令甲級寫字樓或會面對壓力。

行政總裁盧韋柏表示，留意到本港1月的零售市道有受到影響，特別是目前晚市禁止堂食，約8成租戶仍然繼續營運，該些店舖多以營運晚市堂食為主，而約一成四的店舖則選擇不開門營業。如限聚令持續，一定會對影響集團年初的業務表現。

盧韋柏指出，租金在部分板塊有調升空間，例如民生商場中的餐飲行業及超級市場的零售租金水平正慢慢提高，而旺角及銅鑼灣等地區，最近勢頭開始穩固下來，如本港疫情可控，與內地恢復通關及有遊客到港，料該些地區的勢頭將開始變得樂觀，目前仍需繼續觀望及等待。

盧韋柏表示，集團於跑馬地藍塘道豪宅項目及住宅項目皓日，以及集團分別位於武漢及無錫的恒隆府，均於2023至24年入帳。至於早前收購的壽山村道物業，他表示，目前正進行政府審批，希望能在未來數月內審批成功，但因疫情等影響，料落成時間將延遲至2025年。

料內地高端商場強勁銷售勢頭持續至農曆年後

盧韋柏又表示，對內地高端商場的零售業務有信心，料強勁銷售勢頭將持續到農曆新年後，相信這個良好發展將持續到今年。而次高端商場業務方面，銷售及租金按年分別有兩成及單位數增長，惟發展情況要視乎當地疫情，希望內地疫情可以受控，令次高端業務表現向好。

陳啟宗指，內地住宅市場並不是集團主要關注的重點，因為集團在內地主要目標為豪宅市場，而該市場仍然有良好表現，亦對該市場有信心。內地寫字樓方面，他認為難以一概而論，要視乎不同城市，如果是北京及上海等地區，表現則仍然強勢。

恒隆地產董事長陳啟宗（網上截圖）

武漢恒隆廣場出租率升至84%

陳啟宗指，集團去年3月在武漢推出恒隆廣場，進展非常好，現在出租率有84%，比去年7月份公布時增加約15個百分點，而銷售則在8至9個月內已達近10億元人民幣。另外，集團上海恒隆廣場每年的銷售額，已經是香港所有零售物業銷售總額的2.7倍。同時，上海港匯恒隆廣場亦很大可能在一兩年內超越集團在香港所有的銷售額。

他續指，在上海以外表現最好的兩個商場，分別是位於無錫及昆明的恒隆廣場，兩個加起來的銷售額已經超過了香港所有營業額的總額。集團有信心武漢恒隆廣場在兩年之內很可能超越無錫及昆明的恒隆廣場，並預期武漢很可能在兩年內成為集團在上海以外最大的商場之一。

對於當局對內房實施不同監管政策，陳啟宗認為，集團主要業務是發展服務式住宅，與其他發展商的發展重點不同，相信政府對其大部分項目沒有影響。他又認為，有部分內地公司財政出現困難，這或反而成為集團買地的好機會，集團會一直留意不同的城市及地塊。

撰文：經濟通採訪組

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