【虛幣世界】美元走強且聯儲派「鷹」，加密貨幣看跌情緒持續

市場目前正消化聯儲局的鷹派言論，加密貨幣市場普遍下挫，而美股三大指數亦再輕微回吐，市場預計今年聯儲局將會加息四次或以上。而美元指數同樣走強，這令加密貨幣走弱情況嚴重，雖然比特幣企穩三萬七美元關口，不過以太幣則下跌至約二千四美元左右，其他山寨幣亦處於下跌狀態。

（SHUTTERSTOCK圖片）

不過，近期比特幣於交易所的存量創新低，而非流動性的供應正在加速提升，且比特幣的拋壓已經越來越少，預計比特幣有望短期內反彈，繼而帶動其他山寨幣向上，但有分析相信還要觀望美股需要下跌多長時間才會反彈，由於近期加密貨幣與美股的趨向性越來越一致，所以相信投資者仍持觀望態度。

據經濟通據數顯示，比特幣現報元37231.86(美元．下同)，升0.19%(24小時比較．下同)；以太幣現報2427.92元，升0.16%；艾達幣報1.043元，升0.09%；瑞波幣報0.6082元，跌0.12%。

經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php

又或者去Down App:

https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動