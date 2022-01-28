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溫鋼城：騰訊若成功私有化鬥魚有利遊戲業務整合　維持買入價440元

28/01/2022

嘉賓：iFast Global Markets副總裁 溫鋼城

 

　　據報騰訊(00700)計劃將鬥魚(DOYU)私有化，騰訊舊年曾推動鬥魚同虎牙(HUYA)合併，惟被指違反《反壟斷法》而被叫停。騰訊會否再觸動監管部門神經？蘋果(AAPL)上季多賺25％，優於市場。管理層仲預料晶片短缺問題有望在今季有所緩和。蘋果概念股瑞聲(02018)、舜宇(02382)最差時間能否過去？

 

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