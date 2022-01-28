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【FOCUS】「雷布斯」遭股民刷屏　對標蘋果道阻且長

28/01/2022

　　上月高調宣布「正式對標蘋果」的「雷布斯（雷軍）」，個人微博周四(27日)遭損手損腳的小股民憤怒刷屏後，原來「親生仔」小米(01810)的股價沒有最低、只有更低，繼昨日破發後周五（28日）續低見15.88元。另邊廂，蘋果發布創紀錄季度報告，盤後股價急升5%。



股價破發，「年輕人第二次腰斬」



　　「歷史不會重複，但會押韻」。2018年7月以17元發行價登陸港股的小米，從上市首周最高22.2元，跌跌不休至2019年9月的8.28元；如今再從2021年1月實現「至少賺一倍」的35.9元，挫至今早最低的15.88元，難怪刷屏者之一大呻「年輕人第二次腰斬」。

 

 

 

 


　　小米股價短短15個月翻了逾三倍，又短短12個月蒸發逾半，何解？最直接的解釋就是「升得太急」；參照恒生科技指數同時段跌了近四成的大環境，小米遭一沉百踩，不過是眾多科技股慘況的縮影。

 


　　小米前景如何？一邊是雷軍「未來5年研發投入1000億，死磕硬核科技」的豪言壯語，另一邊是全球市佔率從去年第二季首登亞軍(17%)，到第四季重回季軍(12%)，單以內地市場計更是三甲不入。



蘋果活躍設備18億台　VS 去小米化

 

　　至於小米的超越對象蘋果，其剛剛時隔6年重奪中國智慧手機銷量冠軍後，昨日揭盅的截至去年12月31日的第一財季業績顯示，營收按年增11%至1239.5億美元的史上最高，其中大中華區營收增長最快，按年增21%至257.8億美元；淨利則首次突破300億美元。

 


　　分產品看，除ipad因晶片馳援iphone13而削減產量，Mac、可穿戴設備、服務的收入均創新高，而iphone收入716.3億美元雖超預期，但就低過2016/2017年時的峰值。但iphone13銷量足證蘋果競爭力，公司首席財務官Luca Maestri更指，全球蘋果活躍設備的安裝基礎最新達18億台。

 


　　相比「蘋果勢力」崛起，小米智能硬件平台（IoT）的一眾合作方「去小米化」野心漸長。繼小米掃地機器人合作方的石頭科技、米家電動滑板車合作方的九號公司一早自立門戶後，為小米手環代工的華米科技去年第四季同推出自有品牌Amazfit超節能智慧手錶。

 


　　「雷布斯」有關「三年內手機銷量全球第一」的目標能否實現？無論15.88元新低是否見底（大概率否），未來都恐難複製上一波火箭式升勢。

 

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