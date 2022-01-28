《嚟緊炒D乜》毛利率年年升 染藍黑馬中國飛鶴準備起飛

中國經濟增速有放緩跡象，2021年第四季GDP為4%，較第三季低0.9%。國家政策一直強調「穩供應、擴內需」，政策大有機會進一步提高市場現金流動以促進經濟增長。此外，去年監管風暴席捲各行各業，科網、房地產板塊猶有餘悸，內需板塊處於較不受影響之列，在表現仍然落後之下值得留意。

為內地嬰兒奶粉股龍頭 成功拓展高端市場



中國飛鶴(06186)為內地嬰兒奶粉股的龍頭，旗下配方粉強調特別為中國嬰兒體質研製，標榜科研成果成功拓展嬰兒奶粉業的高端市場，填補過去內地市場對奶粉添加劑過多而導致嬰兒健康受損的憂慮。2020年全年純利為74.37億元人民幣，按年增加89%，三年CAGR為85.76%。2018年度至2020年度三年毛利率分別為67.54%、70.03%以及72.50%。由此可見飛鶴的盈利能力持續高企，亦印證其品牌形象及聲譽逐年提升。

(中國飛鶴網頁截圖)



自去年11月錄多宗回購 料10元有強力支持

飛鶴股價去年下半年持續向下，然而自去年11月股價跌至10元水平附近，公司錄得多宗回購紀錄，由11月底至去年12月30日，一共錄得14日回購紀錄，料此水平為較強力的支持位。



恒指公司將於2月18日公布2021年第四季季檢，預期將有更多股份獲納入恒指，飛鶴亦是其中的染藍黑馬之一，預料將較為利好近期股價走勢。另外據其最新的去年中期業績，預期全年業績將會繼續向好。10元公司回購水平以上值得買入，目標先看13元。

中國飛鶴今日(28日)跌2.74%收報10.66元。(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通通訊社特約分析師王嘉恒

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