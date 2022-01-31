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【陶觀天下】聯儲強硬市場驚恐　銀行放水增長有望

31/01/2022

　　美聯儲主席鮑威爾在議息會議後發表了聲明，語調之強硬是疫情爆發以來首見，稱不排除任何激進緊縮政策，包括一邊加息一邊縮表，頓時造成全球資本市場震盪。FOMC會議之後，市場是更清晰了還是更恐慌了呢？另一方面中國不斷放水呵護經濟，中國經濟今年會遇到哪些挑戰？新一集《陶觀天下》，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士，一一為您解讀。

 

　　由《經濟通》和瑞信合作推出的普通話節目－－【陶觀天下】已經上線。逢周日晚上7時，陶博會在經濟通Youtube頻道，與大家分享對全球財經的觀察和思考，亦會前瞻未來市場焦點，讓大家把握經濟走向及投資大勢，不容錯過。

 

  

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 31/01/2022 17:59
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