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股領袖料電力股最壞時間已過　新能源股首選龍源電力

31/01/2022

嘉賓：獨立股評人 股領袖Tony

 

　　中國電力(02380)、大唐發電(00991)、華能國電(00902)齊發盈警，受累煤價上漲令發電成本上升，如何判斷電力股前景？全球第二大電池級碳酸鋰供應商天齊鋰業(深:002466)來港上市，係繼贛鋒鋰業(01772)後，香港第二隻鋰電池概念股，佢投資價值不亞於贛鋒？瑞銀報告指，美國加息影響內地車企估值，新能源汽車股仲首當其衝，車股走為上著？

 

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