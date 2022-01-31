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【FOCUS】PMI放緩小企業最傷　A股預虧潮天雷滾滾

31/01/2022

　　A股牛年最後一個交易日(28日)「挺起脊梁」無功而返；央媽去年底以來連續降準、減息的貨幣寬鬆，同似難傳導至持續疲弱的需求。繼逾400間A股公司搭末班車發布2021年預虧公告後，經濟先行指標－－1月官方製造業PMI再現放緩，險企臨界點上方，小型企業錄連續第9個月收縮，春節後基建投資率先發力勢在必行。

 


新訂單指數連續6個月收縮前所未見

 

　　部分製造行業進入傳統生產淡季，加之近期市場需求放緩，國家統計局公布，1月製造業PMI報50.1（預期：50），按月回落0.2個百分點。5大分類指數中，除生產指數高於臨界點外，新訂單、原材料庫存、從業人員、供應商配送時間其他4項指數均低於臨界點；而反映內需的新訂單指數報49.3，更錄連續6個月收縮，為有歷史記錄以來前所未見。

 

 

 

 

 

　　再看非製造業PMI，受局部疫情此起彼落拖累，最新跌至51.1，錄2020年初疫情爆發以來第三低。其中，地產、鐵路及道路運輸、住宿、資本市場服務等行業商務活動指數齊低於臨界點。

 

 

　　製造業、服務業雙雙呈現疲態，央媽去年底以來連續降準、減息的貨幣寬鬆有效性尚待確認，一眾A股上市公司業「天雷滾滾」，加大逆周期調控力度迫在眉睫。



春節後基建投資率先發力勢在必行



　　就在周一（31日）滬深交易所規定的年度業績大幅波動預告截止日前，至少400間公司發布2021年業績預虧公告，排名前十的分別為蘇寧易購、華夏幸福、正邦科技、國航、南航、東航、華能國際、泛海控股、大唐發電、上海電氣，合計最高預虧接近2000億元人幣。

 


　　其中，大型連鎖零售企業蘇寧易購，以預計去年淨虧損最多433億元成為「預虧王」；三大航全軍覆沒，分別預虧最多170億、128億、135億。此外，恒大的兩大供應商金螳螂（蘇州裝飾行業龍頭）、廣田集團（深圳裝飾行業龍頭），同預計去年淨虧損最多50億元，原因分別為「對客戶應收項目計提減值準備」、「應收第一大客戶工程款回款滯緩」。

 


　　相比傳統生產淡季，需求趨勢性放緩顯然更值擔憂。儘管IMF最新發布的年度評估報告指，中國經濟失衡情況加劇，導致向消費驅動型增長模式的轉型延遲，但春節後基建投資率先發力，穩住短期增長基本盤，已是勢在必行。



「構建更有利收入增長的金融產品」



　　從1月地方債發行按月增逾一倍至6989億元看，財政政策正在加大逆周期調控力度。鑒於傳統「鐵公機（鐵路、公路、機場）」面臨投資回報下降且達飽和點，5G基站、工業互聯網、人工智能和大數據中心、新能源汽車充電樁等新型基建料發力。

 


　　單看新能源車充電樁，發改委明確到2025年滿足超過2千萬輛電動車充電需求。而截至去年底，內地新能源汽車保有量為784萬輛，充電基礎設施未來空間不言而喻。

 


　　另值留意的是，人行副行長劉桂平近日提及，「推動構建更有利於城鄉居民收入增長和消費升級的金融產品和服務體系，支持城鄉居民提高消費意願，增強持續消費能力」。如何理解？將A股打造成長期回報預期穩定的市場，勢是必選項之一。

 

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