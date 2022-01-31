徐英偉辭任民政局局長 為出席「洪門宴」失當行為負責

港區人大代表洪為民疫情下舉行大型生日派對，會上有人確診，掀起政治風波。事發近一個月，涉事的民政事務局局長徐英偉周一（31日）發聲明指，已向行政長官提出請辭，並計劃周一離任。

（政府新聞網截圖）

徐稱自己未能以身作則

徐英偉表示，作為問責團隊中負責抗疫的主要成員之一，在疫情爆發情況下，未能以身作則，以防疫為先，於1月3日在出席一場宴會時有失當行為，應為自己的錯誤承擔責任，決定辭任民政事務局局長一職。他感謝能有機會加入政府為香港市民服務，亦感謝行政長官和其他政府同事及各界友好對他的支持和指導。

洪為民本月3日舉行「流水式」生日派對，有15名官員參加，包括徐英偉、民政局副局長陳積志、財經事務及庫務局局長許正宇、廉政專員白韞六、警務處處長蕭澤頤、入境處處長區嘉宏、前海關關長鄧以海，以及多名副局長和政治助理。

傳馮英倫遭警告 區嘉宏毋須受處分

徐英偉

事發後，林鄭點名批評徐英偉，指抗疫情辛苦，但徐仍然出席這些聚會，感到十分失望；並稱作為行政長官會有適當行動，強調會徹查到底。涉及「洪門宴」風波的15名官員早前已復工，唯獨徐英偉完成檢疫後，仍被林鄭勒令放假至年初四。

消息指，除了徐英偉外，發展局政治助理馮英倫同樣逗留時間長，且無戴口罩，亦會受到懲處，但因他並非高層官員，只被林鄭訓誡作出警告；至於之前備受外界關注的入境事務處處長區嘉宏，雖然沒有使用「安心出行」，但因僅在現場停留15分鐘，且只在餐廳外圍，沒有進入餐廳範圍，故不會受到處分。

撰文：經濟通採訪組

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