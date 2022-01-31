  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【盈警潮】盈警無礙電企發威　專家籲吼實新能源電力股！

31/01/2022

　　港股在牛年最後一個交易日仍有力反彈！受惠於科技股回勇，恒指升252點，收報23802點。港股1月累漲404點，結束連跌兩個月的頹勢，並迎接虎年來臨！除了科技股外，今日（31 日）市場焦點亦放在電力股上。事關多家電企發盈警，包括中國電力(02380)、華能國電(00902)及大唐發電(00991)，惟市場憧憬電企最壞時間已過，部分電力股被炒高！專家建議集中吼這類電力股！

 

電企受累燃煤成本上漲 大和削中國電力目標價

 

　　據中國電力公告，受累去年下半年煤價急速上漲，燃煤發電成本大幅上升，預料去年全年虧損約5至6億元人民幣。當中火力發電板塊由盈轉虧，拖累公司整體表現；清潔能源板塊（風電、光伏發電）仍持續實現盈利增長，抵銷部分燃煤發電虧損。

 

　　華能國電及大唐發電同樣受累煤價急升令發電成本上升，虧損金額比中國電力更嚴重。前者預料全年虧損介乎98億至117億元人民幣；後者則料虧損90億至108億元人民幣。

 

　　在電企公布盈警後，大和隨即發表報告，認為中國電力虧損規模低於該行及市場預期，且去年合併總售電量按年升約12%，大致符合預測。該行預期，隨著燃煤成本下降，電價扣除成本後差額（dark spread）將從去年的每兆瓦時72元人民幣，恢復至今年的每兆瓦時119元人民幣，料虧損情況有望改善；維持對其「買入」評級，惟下調目標價至5.2元。

 

多間電力股發盈警，主要受累煤價急升令發電成本上幅。

（《開市Good Morning》截圖）

 

股領袖：電企最壞時間已過 首選龍源、中國電力、潤電

　

　　三股表現分化。中國電力早段曾挫近7％，低見3.65元，創去年11月底以來新低，其後跌幅顯著收窄，收市僅跌1.8％，收報3.85元。至於華能國電及大唐發電則獲更多資金淨掃貨，齊創超過一個月低位後拗腰倒升，前者升幅更凌厲，漲逾5％，收報4.1元；後者亦升近3％，收報1.46元。　

 

　　獨立股評人股領袖今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Good Morning》表示，電力股去年受惠國策扶持、新能源業務轉型等因素，令股價累計升幅顯著。不過，市場最新對電企今年能否加快轉型存疑，加上板塊輪動等，拖累股價持續從高位回落。

 

　　不過，股領袖認為，電企最壞時間已過，前景仍然樂觀，因為中央落實多項措施控制煤價，有助電企改善火電業務的虧損情況；加上部分電企，如中國電力，新能源發電盈利持續增加，反映業務轉型成功。因此，他偏好新能源業務成熟的電企，首選龍源電力(00916)、中國電力及潤電(00836)。

 

經濟通通訊社記者 羅鈞鴻

 

重溫《開市Good Morning》股領袖詳盡分析，請按此

 

 

 

其他電力股新聞：

《外資精點》大和：中國電力發盈警遜預期，降目標價至５﹒２元

【企業盈警】中國電力（０２３８０）料去年盈轉虧最多６億人幣

【企業盈警】華能國電（９０２）料去年盈轉虧最多１１７億人幣

【企業盈警】大唐發電（９９１）料去年盈轉虧最多１０８億人幣

 

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回財經熱話

相關資料 - 

港股

升跌股份一覽

上升

1032

下跌

431

不變

288

無成交

850

恒生指數

23,802.26

最大成交額股票

00700

騰訊控股

472.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01024 快手－Ｗ
  • 87.950
  • 03690 美團－Ｗ
  • 219.600
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 279.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 114.000
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 124.900
股份推介
  • 00408 葉氏化工集團
  • 4.400
  • 目標︰$6.00
  • 01209 華潤萬象生活
  • 45.650
  • 目標︰$48.00
  • 00517 中遠海運國際
  • 2.460
  • 目標︰$2.65
  • 01929 周大福
  • 13.640
  • 目標︰$15.00
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.830
  • 目標︰$6.42
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 472.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 114.000
  • 00005 滙豐控股
  • 55.150
  • 00388 香港交易所
  • 438.400
  • 00941 中國移動
  • 52.500
報章貼士
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 10.620
  • 目標︰$13.62
  • 00010 恒隆集團
  • 17.300
  • 目標︰--
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 122.400
  • 目標︰$140.00
熱炒概念股
即時重點新聞

31/01/2022 12:20  《盤後部署》牛年最後一個交易日升252點收爐，二萬四沽壓力大

31/01/2022 15:22  林鄭:徐英偉警覺性不足須免職，口頭警告馮英倫馮浩賢

31/01/2022 13:46  【香港政情】李慧琼:尊重徐英偉辭職決定，問責官員要敢於承擔

31/01/2022 14:33  前中國體操王子李寧參與發起的SPAC，向香港聯交所申請上市

31/01/2022 11:12  瀛海主席蔡偉振與澳門勵駿主席陳榮煉被捕，涉不法經營網上賭博等

27/01/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨買入５２﹒４億人幣，買美團沽建行

31/01/2022 08:19  【大行炒Ｄ乜】匯證削世茂雅居樂目標，瑞信降昊海生物至跑輸大市

28/01/2022 18:06  《嚟緊炒Ｄ乜》毛利率年年升，染藍黑馬中國飛鶴準備起飛

專題透視

新聞>財經熱話

【月結—送牛迎虎】今年受貨幣政策主導 恒指3月前有望試二萬五

新聞>香港要聞

【新冠肺炎】林鄭：已接受徐英偉請辭　口頭警告馮英倫馮浩賢

新聞>專訪

【專訪】陶冬：美國經濟上季超預期強勁難維持，今年料增2.4%（有片）
品味生活
生活

足球俱樂部．主教練

雲尼亞里被炒，名帥末路？鶴臣走馬上任 ，補鑊有價！

玩樂 What’s On

2022虎年運程｜七師傅12生肖運程預測！邊個方位有利財運、事業、健康、愛情？同場加映：新春轉運路線

飛常談．鄧飛

烏克蘭的「偏執型民族心理」
DIVA CHANNEL

「世」界味覺之旅．Saii Lee

團年新年不想勞師動眾，圍爐吧！外賣日式鴨鍋、番茄牛鍋，食齊A5飛驒牛肋眼芯、SRF特級和牛、本地牛脊肉

Yan Can Taste．Yan Chung

師承見城Omakase Early Dinner：師承見城，北海道鯊鰈魚、淡路島針魚、大拖羅最肥蛇腹位， 全程感受魚油脂香！

廚職背遊．梁芷靈

移民後如何慶祝農曆新年？倫敦派對、紐約唐人街巡遊，悉尼、加拿大列治文有甚麼節目？
健康好人生 Health Channel
「幾時輪到你派利是？」作為女人大慨最怕這兩種處境：他一直不求婚，我一直沒答案
哈韓族Go Green！老字號韓式連鎖店推「新」餐單！必食石頭飯、炸蟹肉生菜包
點解飲茶可強骨骼？關鍵在強效抗氧化物質！想充分吸收，沖茶別犯這兩個錯誤！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/01/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/01/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 31/01/2022 17:59
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 31/01/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
阿妹雞精班
最新專題
More
財經熱話31/01/2022
【月結—送牛迎虎】今年受貨幣政策主導 恒指3月前有望試二萬五
香港要聞31/01/2022
【新冠肺炎】林鄭：已接受徐英偉請辭　口頭警告馮英倫馮浩賢
專訪31/01/2022
【專訪】陶冬：美國經濟上季超預期強勁難維持，今年料增2.4%（有片）
財經熱話31/01/2022
【盈警潮】盈警無礙電企發威　專家籲吼實新能源電力股！
香港要聞31/01/2022
徐英偉辭任民政局局長　為出席「洪門宴」失當行為負責
財經熱話31/01/2022
世茂雅居樂售產有進展　恒大元朗地皮遭接管無礙內房造好
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金