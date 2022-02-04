  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【虛幣世界】節後比特幣仍窄幅上落，美股急跌拖累整體氣氛

04/02/2022

 

　　本日為農曆大年初初四，加密貨幣市場大致維持平靜局面，比特幣仍以窄幅上落為主，而隔晚美股大跌拖累大市氣氛，一些分析師對加密貨幣等投機性產品態度保持謹慎，預計緊縮初期將會轉向波動性較少的資產品。雖然市場對加密貨幣產品不太看好，但市場預計資金會從其他山寨幣轉移至比特幣。

 

（SHUTTERSTOCK圖片）

 

　　加密期權交易所 Deribit向外界表示，平台上的以太幣（以太坊區塊鏈的原生加密貨幣）期權交易量在1月份比12月份增長了36%。對於比特幣期權，同期交易量增長了10%。交易量增加的部分原因是由於 1 月份價格下跌，儘管交易量很大，但較低的價格水平使得以美元計算的總交易量略低於上個月。

 

　　據經濟通據數顯示，比特幣現報元37138.29(美元．下同)，跌0.46%(24小時比較．下同)；以太幣現報2681.36元，跌0.51%；艾達幣報1.05元，跌0.85%；瑞波幣報0.6063元，跌0.62%。

 

經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到: 

 

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php

 

 

又或者去Down App:

 

https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

120.400

異動股

03690

美團－Ｗ

226.800

異動股

00005

滙豐控股

57.900

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 35,149.44
    +38.28 (+0.109%)
  • 標準普爾500指數
    升 4,515.38
    +37.94 (+0.847%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 14,140.49
    +261.67 (+1.885%)
精選預託證券 More
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升64.029
變動率︰+2.750%
較港股︰+0.52%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升85.216
變動率︰+2.627%
較港股︰+0.25%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升31.500
變動率︰+2.380%
較港股︰+1.29%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升97.017
變動率︰+1.425%
較港股︰+0.33%
精選中資美股 More
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升3.015
變動率︰+6.537%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升33.655
變動率︰+3.236%
JD 京東
按盤價(USD)︰升73.510
變動率︰+2.310%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升4.030
變動率︰+2.284%
精選美股 More
AMZN
亞馬遜
按盤價(USD)︰升3,209.290
變動率︰+15.571%
SHOP
Shopify
按盤價(USD)︰升880.995
變動率︰+8.840%
TWTR
推特
按盤價(USD)︰升37.010
變動率︰+7.338%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升194.265
變動率︰+7.145%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/02/2022 14:25 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：04/02/2022 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/02/2022 14:25 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 120.400
  • 03690 美團－Ｗ
  • 226.800
  • 00005 滙豐控股
  • 57.900
  • 01299 友邦保險
  • 85.000
  • 02269 藥明生物
  • 79.550
股份推介
  • 03888 金山軟件
  • 36.050
  • 目標︰$39.24
  • 00408 葉氏化工集團
  • 4.460
  • 目標︰$6.00
  • 01209 華潤萬象生活
  • 46.300
  • 目標︰$48.00
  • 00517 中遠海運國際
  • 2.460
  • 目標︰$2.65
  • 01929 周大福
  • 13.980
  • 目標︰$15.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 479.000
  • 00005 滙豐控股
  • 57.900
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 120.400
  • 00941 中國移動
  • 54.350
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 6.820
報章貼士
  • 00388 香港交易所
  • 442.600
  • 目標︰$460.00
  • 03988 中國銀行
  • 3.060
  • 目標︰$3.30
  • 01475 日清食品
  • 5.920
  • 目標︰$6.40
熱炒概念股
即時重點新聞

04/02/2022 17:17  《盤後部署》恒指紅盤高開高收，惟熊證收清光料下行壓力較大

04/02/2022 17:58  【新冠肺炎】林鄭:重設火眼實驗室增檢測量，全民派快速檢測包

04/02/2022 17:59  【新冠肺炎】林鄭:擬進一步收緊社交距離措施，下周二於行會討論

04/02/2022 18:11  本港九九金虎年首日高收，每両收市報16810元

04/02/2022 17:35  香港科技探索:HKTVmall小部份客戶資料遭未經授權取覽

27/01/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨買入５２﹒４億人幣，買美團沽建行

04/02/2022 08:21  【大行炒Ｄ乜】瑞信削小米目標價，匯證首予商湯買入評級

28/01/2022 18:06  《嚟緊炒Ｄ乜》毛利率年年升，染藍黑馬中國飛鶴準備起飛

專題透視

新聞>香港要聞

【新冠肺炎】林鄭：重設火眼實驗室增檢測量　全民派快速檢測包

新聞>財經熱話

《盤後部署》恒指紅盤高開高收 惟熊證重貨已除防調整

新聞>財經熱話

冬奧今開幕體品股再落鑊　李寧安踏齊飆逾半成惟大行降評級及目標價
品味生活
生活

職場英語教室．Zephyr Yeung

射波必學！鼻塞、喉沙英文點講？一文學識多個請Sick Leave表達方式、句型

形象UP！．藍婷

新年素食社交：吃素盆菜有「魚」有「肉」，面對「齋口不齋心」謎思，應如何化解？

玄來更精彩．黃美雲

2022虎年生肖運程（三）｜肖羊有權勢！肖猴好頻撲！肖狗宜專注事業？邊個生肖要謹慎投資？
DIVA CHANNEL

隨性辦公室．飛天爺爺

宅男的農曆新年：偷聽新鄰居在家歡愉？開門後才發現承受不了的真相……

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

北海道的「濕原之神」丹頂鶴：茫茫雪原上的一場鶴之歌舞

廚職背遊．梁芷靈

移民後如何慶祝農曆新年？倫敦派對、紐約唐人街巡遊，悉尼、加拿大列治文有甚麼節目？
健康好人生 Health Channel
美味賀年素小食！鹹香惹味、外脆內軟「南乳趣味素帶子」，10分鐘做好！
「幾時輪到你派利是？」作為女人大慨最怕這兩種處境：他一直不求婚，我一直沒答案
農曆年後上火、飽滯兼失眠！煲小米粥養脾胃、飲安神焗茶！按這3個穴位清心火兼消滯！ 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/02/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/01/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/02/2022 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/02/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
阿妹雞精班
最新專題
More
香港要聞04/02/2022
【新冠肺炎】林鄭：重設火眼實驗室增檢測量　全民派快速檢測包
財經熱話04/02/2022
《盤後部署》恒指紅盤高開高收 惟熊證重貨已除防調整
財經熱話04/02/2022
冬奧今開幕體品股再落鑊　李寧安踏齊飆逾半成惟大行降評級及目標價
香港政情04/02/2022
【香港政情】冼國林倡列國民教育為文憑試必修科　教師需接受考核
財經熱話04/02/2022
比亞迪銷量升逾倍　美銀看405元　新能源車股踩油狂飆
財經熱話04/02/2022
【獅王發威】匯控虎年首日搶風頭 先食胡再低吸就一流？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金