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北京冬奧會火炬接力啟動儀式舉行　火炬三個賽區傳遞 (多圖+有片)

04/02/2022

　　北京冬奧會火炬接力啟動儀式22日在北京奧林匹克森林公園南門外廣場舉行。

 

　　從22日到24日，北京2022年冬奧會火炬接力將在北京、延慶、張家口三個賽區舉行，首場火炬傳遞在奧森公園進行，三大賽區共有1200名火炬手參與傳遞。

 

(黃燕明攝)

 

 

　　22日早上，記者六點三十分在新聞中心集合，乘坐大會安排車輛出發，北京二月的早晨的氣溫低至零下3-4度，記者的保暖裝備也十分齊全，七點多記者已在媒體採訪區準備就緒，經濟通通訊社是兩家現場採訪的香港媒體之一。

 


 

(黃燕明攝)

 

　　志願者負責媒體簽到，志願者來自社會各界不同人士，左手邊的志願者來自一家律師事務所，簽到後，現場記者被安排分別採訪首3位火炬手，經濟通通訊社被安排採訪第1棒火炬手。

 

(黃燕明攝)

 

　　奧森點位火炬接力的主題為「中軸神韻」，是古都歷史文化和奧林匹克精神，在北京中軸線上的交匯。

 

(黃燕明攝)

 

　　奧森附近到處都能看到北京冬奧的吉祥物冰墩墩裝飾。北京2022年冬奧會火炬接力的主題是「迎接冰雪之約、奔向美好未來」。24日，經過約1200名火炬手傳遞的北京冬奧會火炬，將點燃國家體育場主火炬塔。

 

(黃燕明攝)

 

　　9時左右，北京2022年冬奧會火炬接力啟動儀式正式開始，現場奏起國歌和奧林匹克會歌。北京巿巿長陳吉寧作為啟動儀式的主持人，首先發表致辭。其後，北京市委書記、北京冬奧組委主席蔡奇致辭，並播放了國際奧委會主席巴赫的致辭視頻。

 

(黃燕明攝)

 

　　3名火種護衛分別手持火種燈、火炬和引火棒上場，1名火種護衛從火種燈中引出火種，點燃火種台。

 

(黃燕明攝)

 

　　國務院副總理、第24屆冬奧會工作領導小組組長韓正出席儀式，韓正前往火種台旁，點燃北京冬奧會火炬，高高舉起，向現場觀眾致意。

 

(黃燕明攝)

 

　　韓正把火炬交給第1棒火炬手羅致煥，並宣布火炬接力正式開始。22日到24日，火炬接力在北京、延慶、張家口三個賽區舉行。羅致煥高舉火炬，向觀眾展示後起跑。

 

(黃燕明攝)

 

　　今年80歲的羅致煥是中國首位世界速滑冠軍。1963年，羅致煥在日本長野舉行的第57屆世界男子速滑錦標賽上，以2092的成績奪得了1500米冠軍，這個成績創造了當時該項目的世界紀錄，成為中國第一個獲得冬季項目世界冠軍的選手。

 

(黃燕明攝)

 

　　其後，羅致煥把火炬傳給第2棒火炬手景海鵬，景海鵬是中國唯一一位3次上太空的航天員，還被選為「冰雪運動推廣大使」。

 

(黃燕明攝)

 

　　第1棒火炬手羅致煥接受媒體採訪時表示:「冬奧會等於是我的主項（速度滑冰），我遺憾，沒有參加過冬奧會的比賽，希望我們國家舉辦冬奧會的比賽一直是一個夢，這個夢將近60年了，現在實現了，我在家門口，代表老一代運動員傳遞火炬，我多高興啊。」羅致煥激動地親了幾次火炬。

 

　　羅致煥並表示，「（這次）在北京、家門口搞冬奧會了，不知道（能不能）舉起這個火炬傳遞傳遞，把我們老一代的精神給傳下去……」他希望，這屆中國年輕運動員至少拿一面金牌。

 

(黃燕明攝)

 

　　這次冬奧會採訪記者防疫十分嚴格，除了註冊記者進入閉環管理不能外出，非註冊記者的防疫也十分嚴格，進入北京新聞中心需要出示3種證明:健康寶綠碼，行程碼綠碼，和48小時內的核酸陰性證明，即至少每2天進行一次核酸檢測。

 

 北京新聞中心餐廳中放著北京冬奧吉祥物「冰墩墩」和「雪容融」。(黃燕明攝)

 

 長安街上也豎立起北京冬奧吉祥物「冰墩墩」和「雪容融」景觀。(黃燕明攝)

 

撰文：經濟通通訊社駐京記者黃燕明

 

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