  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【新冠肺炎】林鄭：重設火眼實驗室增檢測量　全民派快速檢測包

04/02/2022

　　本港新冠肺炎第五波疫情嚴峻，並持續惡化。行政長官林鄭月娥表示，這次第五波是兩年疫情以來最惡劣，因涉及各個行業，至今錄得逾220宗源頭不明個案，而Omicorn傳播力強，在住宅亦出現橫向及直向傳播。她表示，正加大力度採取污水監測樣本，發覺警號愈多，情況令人十分擔心，目前目標仍然是動態清零。

 

（資料圖片）

 

重設火眼實驗室增檢測量 全民派快速檢測包

 

　　她表示，目前的檢測方法中，最嚴厲是圍封強檢；第二類是強制檢測；第三類為願檢盡檢，及自我快速抗源檢測，目前常設檢測站有19個，流動檢測站為50至60個，最高達70個，檢測流量定額10萬次，已經屬於超額。

 

　　她續指，計劃每日檢測量由10萬增至20萬，並在馬鞍山體育館重設火眼實驗室，屆時檢測量可加至30萬次，她建議多用自我快速抗原檢測作輔助工具，會派予屋苑。此外，目前已派出60萬套快速檢測包，並以千萬計採購，希望下周可以推行全民快速測試。

 

推「疫苗通行證」 入食肆等未來或需打齊三針

 

　　林鄭月娥又提到，行會將於下周二（8日）討論是否進一步收緊社交距離措施。數據顯示，社交距離措施實施後，當局希望市民大幅減少人流，但根據公交資料則僅跌兩至三成，港人亦有跨家庭聚會，周五（4日）起政府已擴大工務員在家工作的安排，又希望市民可暫停宗教聚會，當局會加強執法。

 

　　林鄭又預告，本月24日在食肆推行「疫苗通行證」，需要修改《預防及控制疾病條例》，初期會要求食肆顧客接種最少一劑疫苗，過一段時間將進一步要求接種兩劑、甚至三劑，詳情同樣要交由行會通過。

 

　　另外，防疫抗疫基金6.0以5.0為藍本，涉不少於200億元，全數用於受影響企業，爭取2月中財委會審批注資。

 

竹篙灣檢疫中心逐步轉為隔離設施收無徵狀患者

 

（資料圖片）

 

　　她又表示，竹篙灣檢疫中心將逐步轉為隔離設施，以接收無病徵患者。她解釋，近日香港每日新增逾百宗確診個案，為醫管局帶來很大壓力，各治療設施合共只可提供約3600張病床，未能無限量調撥資源，亦難以再大幅增加病床數量，加上在Omicron變種病毒肆虐下，不少確診者並無病徵，他們毋須接受治療，只需隔離。她並呼籲長者打針，指可減低重症及死亡風險。 

 

撰文：經濟通採訪組

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

120.400

異動股

03690

美團－Ｗ

226.800

異動股

00005

滙豐控股

57.900

更多香港要聞

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 35,161.35
    +50.19 (+0.143%)
  • 標準普爾500指數
    升 4,516.96
    +39.52 (+0.883%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 14,153.39
    +274.57 (+1.978%)
精選預託證券 More
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升64.027
變動率︰+2.750%
較港股︰+0.51%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升85.233
變動率︰+2.650%
較港股︰+0.27%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升31.500
變動率︰+2.380%
較港股︰+1.29%
00857 中國石油股份
按盤價(HKD)︰升4.035
變動率︰+1.628%
較港股︰+1.64%
精選中資美股 More
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升3.020
變動率︰+6.714%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升33.710
變動率︰+3.405%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升4.055
變動率︰+2.919%
JD 京東
按盤價(USD)︰升73.640
變動率︰+2.491%
精選美股 More
AMZN
亞馬遜
按盤價(USD)︰升3,211.625
變動率︰+15.655%
SHOP
Shopify
按盤價(USD)︰升882.745
變動率︰+9.056%
TWTR
推特
按盤價(USD)︰升37.130
變動率︰+7.686%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升195.230
變動率︰+7.677%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/02/2022 14:26 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：04/02/2022 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/02/2022 14:26 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 120.400
  • 03690 美團－Ｗ
  • 226.800
  • 00005 滙豐控股
  • 57.900
  • 01299 友邦保險
  • 85.000
  • 02269 藥明生物
  • 79.550
股份推介
  • 03888 金山軟件
  • 36.050
  • 目標︰$39.24
  • 00408 葉氏化工集團
  • 4.460
  • 目標︰$6.00
  • 01209 華潤萬象生活
  • 46.300
  • 目標︰$48.00
  • 00517 中遠海運國際
  • 2.460
  • 目標︰$2.65
  • 01929 周大福
  • 13.980
  • 目標︰$15.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 479.000
  • 00005 滙豐控股
  • 57.900
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 120.400
  • 00941 中國移動
  • 54.350
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 6.820
報章貼士
  • 00388 香港交易所
  • 442.600
  • 目標︰$460.00
  • 03988 中國銀行
  • 3.060
  • 目標︰$3.30
  • 01475 日清食品
  • 5.920
  • 目標︰$6.40
熱炒概念股
即時重點新聞

04/02/2022 17:17  《盤後部署》恒指紅盤高開高收，惟熊證收清光料下行壓力較大

04/02/2022 17:58  【新冠肺炎】林鄭:重設火眼實驗室增檢測量，全民派快速檢測包

04/02/2022 17:59  【新冠肺炎】林鄭:擬進一步收緊社交距離措施，下周二於行會討論

04/02/2022 18:11  本港九九金虎年首日高收，每両收市報16810元

04/02/2022 17:35  香港科技探索:HKTVmall小部份客戶資料遭未經授權取覽

27/01/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨買入５２﹒４億人幣，買美團沽建行

04/02/2022 08:21  【大行炒Ｄ乜】瑞信削小米目標價，匯證首予商湯買入評級

28/01/2022 18:06  《嚟緊炒Ｄ乜》毛利率年年升，染藍黑馬中國飛鶴準備起飛

專題透視

新聞>香港要聞

【新冠肺炎】林鄭：重設火眼實驗室增檢測量　全民派快速檢測包

新聞>財經熱話

《盤後部署》恒指紅盤高開高收 惟熊證重貨已除防調整

新聞>財經熱話

冬奧今開幕體品股再落鑊　李寧安踏齊飆逾半成惟大行降評級及目標價
品味生活
生活

政是有心．余君雋

徐英偉下台、居者有其屋，哪個才是市民所急？

欣欣食乜嘢．曾欣欣

新一年實行天天Superfood！營養師公認6款最健康蔬菜！教你做菠菜芝士球

時事要聞

防疫擬收緊 121宗本地確診 31人無源頭 逾160初陽
DIVA CHANNEL

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

「幾時輪到你派利是？」作為女人大慨最怕這兩種處境：他一直不求婚，我一直沒答案

性治療師手記．古錦榮

如果彼此不合，是否該趁早分開？預防勝治療，試「婚姻體檢」App，給關係把把脈

Travel & Dining

新年不拜年，與閨密下午茶！3間五星酒店下午茶推薦！讓精緻點心點綴愜意午後
健康好人生 Health Channel
百樣米養一種人？「飯桶」揀米好講究！日本米配日本咖喱？印度米煮煲仔飯最啱？
是日立春！宜保持開朗、氣血運行暢順！飲「淮山當歸煲老母雞」補肝腎健脾胃 新文章
點解飲茶可強骨骼？關鍵在強效抗氧化物質！想充分吸收，沖茶別犯這兩個錯誤！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/02/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/01/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/02/2022 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/02/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
阿妹雞精班
最新專題
More
香港要聞04/02/2022
【新冠肺炎】林鄭：重設火眼實驗室增檢測量　全民派快速檢測包
財經熱話04/02/2022
《盤後部署》恒指紅盤高開高收 惟熊證重貨已除防調整
財經熱話04/02/2022
冬奧今開幕體品股再落鑊　李寧安踏齊飆逾半成惟大行降評級及目標價
香港政情04/02/2022
【香港政情】冼國林倡列國民教育為文憑試必修科　教師需接受考核
財經熱話04/02/2022
比亞迪銷量升逾倍　美銀看405元　新能源車股踩油狂飆
財經熱話04/02/2022
【獅王發威】匯控虎年首日搶風頭 先食胡再低吸就一流？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金