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【虛幣世界】假後比特幣表現造好，比特幣升近四萬二美元

07/02/2022

　　假後加密貨幣表現全面攀升，比特幣升近四萬二美元左右，而以太幣亦重返三千美元大關，市場憧憬亞洲市場農曆假期後復市會有資金流入市場。另外，GameFi概念相關的遊戲幣見有資金落鑊，gala(GALA)、axie infinity(AXS)和decentraland(MANA)的價格在過去24小時內上漲了兩位數。

 

 (SHUTTERSTOCK圖片)


　　技術分析上，在過去24小時內，比特幣的買賣十分活躍，而近期必須站穩三萬七美元之上，並且需要突破四萬五美元關口，才能算得上一個較為明顯反彈，目前短線比特幣的RSI日線圖顯示並未升至超買，反映比特幣仍有一定程度升幅。


　　據經濟通據數顯示，比特幣現報元41812.26(美元．下同)，跌1.34%(24小時比較．下同)；以太幣現報3015.82元，跌1.29%；艾達幣報1.13元，跌0.79%；瑞波幣報0.6755元，跌1.03%。

經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到: 

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php


又或者去Down App:

https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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