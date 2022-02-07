【人日送禮】藥明生物「假盈喜」？拆解「生日不快上」原因！

今日（7日）為農曆年初七人日，藥明生物(02269)派生日禮物予股東！公司今早開市前發布盈喜，料去年多賺98％以上。股價雖逆市向上，惟升幅並不顯著，日中最多只走高3.6％，大部分時間均未能站穩10天線（約82.25元）之上。生日送禮，股價不能「快上」，原因何在？

全年盈喜沒驚喜 下半年純利倒退！

藥明生物預計去年多賺98％以上，主要由於多項業務的收益增加，包括新冠疫情相關項目、非新冠綜合項目、研發管線後期項目以及其他生產項目等。另外，生產效率已完全恢復至疫情前水平，加上現有產能和資源利用率持續提升、運營效率改善有助提高毛利率，均帶動去年業績較前年增長。

不過，上述原因均有在去年7月中旬公布的中期盈喜內提及，換言之，市場應對全年盈喜不感意外。

事實上，以2020財年純利16.89億元人民幣計算，即去年多賺逾33億元人民幣。扣減去年上半年純利18.42億元人民幣，下半年純利約15.02億元人民幣，較上半年倒退約18％，惟較2020年下半年、2019年下半年分別增加逾57％及1.66倍。要留意，觀乎過去三個財年，2019財年及2020財年下半年的純利均比上半年的多，但這趨勢去年則有較大機會斷纜，或許是市場不太收貨的原因。

73.5元支持力有多大？

藥明生物今早高開3％，日中一度漲3.6％至82.45元，惟其後隨市升幅收窄，低見80.15元，升幅僅0.75％。不過，日中低位仍錄升幅，已跑贏大市。

話雖如此，市場不收貨是不爭的事實。據《etnet強化版MQ》的資金流向數據，藥明生物自開市後5分鐘已開始錄得資金淨主動賣出，截至早上10時30分，淨質貨規模增至近6000萬元，佔成交金額11%，規模不容看輕。普通大戶主動買沽比率僅29：71，反映普通大戶沽家的入市態度極度進取。相對可幸的是，以金額計，淨主動賣出最多的是散戶，而非更具參考性的超級大戶及特大戶。據《經濟通HV2報價系統》，81.2元的主動對盤交易總成交股數最多，暫可被視為即市好淡分界線。

北水於假期前五個交易日，合共淨賣出藥明生物4.39億元，為同期淨賣出第三多個股。北水今日恢復，單計被動買沽盤，上海及北水券商目前合共淨被動賣出藥明生物逾616萬元，規模不多。投資者需留意港交所於收市後公布的北水數據，了解計及主動買沽盤後，北水是繼續減持，還是反手增持藥明生物。

技術走勢方面，在日線圖上，藥明生物近日未需觸及上月初低位72.1元，僅低見73.5元便掉頭反彈，表明上屬利好訊號。不過，連續錄得陰燭的向淡局勢仍未改，暫為第7個交易日錄得陰燭（需待收市時確認）。加上，在股價低見73.5元時，OBV已率先跌穿前低位72.1元時的水平，意味近期的下跌動力比當時的更大，且成交量變動不支持目前的反彈勢頭，投資者需細心觀察73.5元的支持力，另去年3月中旬低位77.7元為中期好淡分水嶺。

81.2元為藥明生物即市好淡分界線。（《經濟通HV2報價系統》截圖）

經濟通通訊社記者 梁凱菱

重溫《開市Good Morning》溫傑詳盡分析，請按此

另外，東驥基金管理董事總經理龐寶林，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評藥明生物及港股大市，立即重溫

其他藥明生物相關新聞：

《異動股》醫藥板塊炒起，信達生物、金斯瑞升逾５％

《異動股》藥明（２２６９）高開逾３％，料全年純利增近倍

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動