  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

內銀或提供併購融資逾300億人幣　惟樓市疲弱內房股價彈唔起

07/02/2022

　　近日據報內地多家銀行支持房地產項目併購，合共提供融資逾300億人幣，惟內地公布的1月住宅銷售數據欠佳，令內房股不見受太大刺激，今日(7日)股價個別發展，惟再回購本金額600萬美元票據的碧桂園(02007)收市微升。

 

(碧桂園網頁截圖)

 

招行浦發廣發等表態支持　對出險房企不抽貸斷貸

 

      據官媒《中國證券報》報道，內地多家銀行正支持房地產項目併購，預計合計提供併購融資支持超300億元人民幣。報道提到，此前人行分別與國資委和銀保監召開相關會議，鼓勵大型民營企業、央企和國企併購出險和存在困難的房地產企業的優質項目，並希望大型銀行和股份制銀行能夠積極為併購方提供併購貸款，同時對出險房企不要抽貸、斷貸。


　　自去年12月《關於做好重點房地產企業風險處置項目併購金融服務的通知》發布以來，已有浦發銀行(滬：600000)、招商銀行(03968)、廣發銀行等多家銀行表態將提供房地產併購融資支持，方式包括併購主題債券、併購貸款、併購基金、資產證券化等。另資產管理公司(AMC)未來也有望參與房地產併購融資項目。報道引述業內人士分析指，房企項目間併購除可盤活出險房企資產外，還可為項目引入資質較好的合作方，利於項目層面後續融資和銷售，是市場化解風險的重要手段。

 

(今日《開市Good Morning》節目截圖)

 

碧桂園回購本金額600萬美元票據　世茂許榮茂再抵押中環中心

 

      除有內銀支撐消息外，市場繼續有內房為挽回市場信心動作頻頻。其中碧桂園(02007)公布，由1月18日起及上周五(4日)，已於公開市場進一步購回於新加坡上市、7月到期的4.75%優先票據，本金總額為600萬美元，所購回票據將相應註銷。碧桂園又指，自去年12月30日起及截至上周五，已累計購回優先票據本金總額3010萬美元，將繼續監察市況，並於適當時候進一步購回優先票據。

 

      另外，世茂集團(00813)主席許榮茂繼早前抵押名下3層中環中心提取約14億元貸款後，他於1月初再抵押另外兩層中環中心物業，為旗下海外物業投資提供額外擔保。據悉許榮茂今次抵押並非直接換取貸款，而是為他個人名下倫敦物業Christ Church Court辦公樓一筆約17億元貸款提供額外擔保。

 

百城房價三連跌2月料續低迷　深圳二手住宅成交創近十年低

 

　　另一方面，中指研究院發表報告顯示，1月內地百城新建住宅平均價格為每平方米16179元(人民幣．下同)，按月跌0.01%，跌幅較上月收窄0.01個百分點，惟已連跌三個月。另二手住宅平均價格為每平方米15987元，按月跌0.08%，跌幅較上月收窄0.01個百分點。報告認為，中央及地方政府房地產調控未來將進一步突出穩樓市的政策目標，支持商品房市場更好滿足購房者合理住房需求，短期內預計將有更多城市跟進出台支持購房需求的相關政策，但考慮到政策作用傳導至市場的時滯效應，觀望的市場情緒依然濃厚，2月份多數城市樓市表現或依舊低迷。

 

      而據深圳市房地產信息平台數據顯示，1月深圳二手商品住宅僅成交1557套，成交面積為14.73萬平方米，同比大跌75.04%。深圳二手住宅月度成交再度跌破2000套，且低於去年10月的1605套，再創近十年歷史新低。

 

大和：市場情緒或續低迷　美銀：續看好中海外潤地龍湖

 

　　大和發表研究報告指，中國房地產受購房者的觀望態度及農曆新年的影響，發展商的1月合同銷售按年仍然疲弱，不過銀行對發展商收購及加速資產或業務處置的支援增加，維持中國房地產行業「中性」立場，並持續看好財政強勁的發展商，予龍湖集團(00960)、華潤置地(01109)及旭輝(00884)「買入」評級，目標價分別為55.9元、44元及7.8元。另大部分發展商未公布2022年的合同銷售目標，但預期平均合同銷售將有平穩增長，相信行業政策和信貸最壞的時期已經過去，惟市場的情緒可能會持續低迷至少幾個月。

      美銀證券則指，根據房地產顧問公司CRIC的預測，中國主要房企今年1月合同銷售按年跌40%。儘管許多低線城市在春節前推出了寬鬆政策，包括提高住房公積金貸款的貸款比例，以及向三孩家庭提供購房補貼，但春節期間購房需求並沒有太大改善。美銀此前看好的國企在1月的表現亦未有優於同業。不過，未來若有任何寬鬆或降息消息將提振市場情緒，國企將優先受惠，繼續看好中海外(00688)、華潤置地、龍湖和萬科(02202)，維持富力(02777)和世茂(00813)「遜於大市」看法。

 

溫傑：政策料會邊際放鬆　優質房企股價明顯回調才可買入

 

      光大證券國際財富管理策略師溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，內地當局對內房的政策料會邊際放鬆，始終內房現有較大營運壓力，1月住宅銷售數據不理想，第一季亦會有較多內房高息債到期，如不援助恐火燒連環船，加上內房所涉板塊多，如政策不放鬆會牽一髮動全身，而固定資產投資是內地三頭馬車之一，內房總不能不救，但救的方法有別，有違約就讓它違約，如讓恒大(03333)違約將它拆骨，但為不影響整個股市及經濟，針對其他房企會鬆鬆手。

 

      另溫傑指，去年兵荒馬亂，不論優質或劣質房企股價及債價都急跌，而今年兩者股價債價表現會有分別，但問題是優質房企如中海外股價升至23.5元已升了很多，1月頭時就只有18.6元，至於債務水平較高的房企有機會面對流動性風險，總之好的太貴，衰的又太廢，現時找不到一隻值得買，但中海外、潤地及越秀地產(00123)等有央企背景而財務質素較高的房企，如見股價有明顯回調可買入。

 

      內房股今日升跌不一，除碧桂園外，部分曾傳陷困的房企如中國奧園(03883)、富力(2777)及融創(01918)等亦造好，反而早前熱炒的潤地及龍湖等則見回吐。

 

 

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑詳盡分析，請按此

 

 

 

 

其他內房股相關新聞：

《神州民企》融創中國（１９１８）１月合同銷售金額跌２０﹒６％

【內房困局】春節重點監測城市新建商品住宅成交面積同比降５成

《外資精點》美銀：內房１月銷售按年跌四成，續看好龍湖、潤地等

《外資精點》大和：內房１月合同銷售仍疲弱，看好龍湖潤地旭輝

碧桂園（０２００７）回購本金額６００萬美元票據，或續回購

 

 

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

115.000

異動股

03690

美團－Ｗ

225.800

異動股

01024

快手－Ｗ

89.400

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 35,038.01
    -51.73 (-0.147%)
  • 標準普爾500指數
    跌 4,489.31
    -11.22 (-0.249%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 14,051.28
    -46.73 (-0.331%)
精選預託證券 More
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升31.927
變動率︰+2.221%
較港股︰+0.08%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰升3.098
變動率︰+1.824%
較港股︰-0.39%
00857 中國石油股份
按盤價(HKD)︰升4.094
變動率︰+1.507%
較港股︰-0.15%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌473.251
變動率︰-1.811%
較港股︰-0.99%
精選中資美股 More
SFUN 搜房網
按盤價(USD)︰升4.230
變動率︰+8.945%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升3.185
變動率︰+4.426%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌39.030
變動率︰-4.944%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌114.450
變動率︰-6.357%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升205.410
變動率︰+5.642%
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰跌14.755
變動率︰-3.878%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰跌58.330
變動率︰-4.173%
FB
臉書
按盤價(USD)︰跌225.396
變動率︰-4.932%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 07/02/2022 12:51 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：07/02/2022 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 07/02/2022 12:51 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 115.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 225.800
  • 01024 快手－Ｗ
  • 89.400
  • 00268 金蝶國際
  • 18.720
  • 02269 藥明生物
  • 80.600
股份推介
  • 02888 渣打集團
  • 58.650
  • 目標︰$60.00
  • 00669 創科實業
  • 137.800
  • 目標︰$152.78
  • 03888 金山軟件
  • 35.150
  • 目標︰$39.24
  • 00408 葉氏化工集團
  • 4.400
  • 目標︰--
  • 01209 華潤萬象生活
  • 46.500
  • 目標︰$48.00
人氣股
  • 00941 中國移動
  • 56.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 115.000
  • 00700 騰訊控股
  • 478.000
  • 00005 滙豐控股
  • 57.900
  • 06978 永泰生物－Ｂ
  • 7.570
報章貼士
  • 00005 滙豐控股
  • 57.900
  • 目標︰$70.00
  • 00669 創科實業
  • 137.800
  • 目標︰$150.00
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 212.000
  • 目標︰$254.00
熱炒概念股
即時重點新聞

07/02/2022 16:56  《盤後部署》恒指微升，十天線上買力強，料周內試兩萬五

07/02/2022 17:09  希慎(14)斥30.5億收購永利星25%股權，發展庇利街項目

07/02/2022 16:44  【新冠肺炎】本港新增614宗確診，竹篙灣明起收輕症病人

07/02/2022 17:07  衞生署料明確診或達六百至八百宗，58%確診者已打兩針或以上

07/02/2022 11:35  許正宇:年中公布數碼港元研究結果，港股通研人幣計價未有時間表

07/02/2022 17:49  【北水炒Ｄ乜】淨流入２６﹒２億人幣，買中移動沽騰訊

07/02/2022 08:13  【大行炒Ｄ乜】匯證上調友邦目標兼升級，招銀首予商湯買入評級

28/01/2022 18:06  《嚟緊炒Ｄ乜》毛利率年年升，染藍黑馬中國飛鶴準備起飛

專題透視

新聞>中國故事

《神州經脈》財新服務業PMI錄五月低　A股虎年開門紅成交仍淡

新聞>財經熱話

內銀或提供併購融資逾300億人幣　惟樓市疲弱內房股價彈唔起

新聞>專訪

【專訪】陶冬：另一輪更大QE將重演，投資才是王道（有片）
品味生活
生活

健康解「迷」

經常痰上頸！咳不出又咽不下？中醫：可能是「梅核氣」！兩款食療緩解痰症

小薯茶水間

消委會「牛年十大消費新聞」出爐！UA全線結業排第一！最大快人心／最抵讚／最離譜新聞又係乜？

智城物語．方展策

電動車普及後大難題：全球回收鏈未成形，數百萬噸退役鋰電池點處理？
DIVA CHANNEL

尋寶女生日誌．Kogi Ko

情人節禮物推介：全新 Tiffany Knot繩結首飾、BVLGARI 性感迷人Serpenti 系列，送她閃耀如繁星的珠寶！

The Dapper Style．汝勤

由紳士洋服到街頭運動風，回顧過去100年的時裝風格，汲取Layering穿衣法的精髓

廚職背遊．梁芷靈

移民後如何慶祝農曆新年？倫敦派對、紐約唐人街巡遊，悉尼、加拿大列治文有甚麼節目？
健康好人生 Health Channel
農曆年後上火、飽滯兼失眠！煲小米粥養脾胃、飲安神焗茶！按這3個穴位清心火兼消滯！
從舊唱片《俺たちの旅》回味兒時神劇！70年代有Slashers？新一年活出自我！
Keep住前度送的禮物意味著甚麼？煩惱，是怕現任妒忌？還是自己未釋懷？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/02/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/02/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/02/2022 01:51
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/02/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
首席心戰室
最新專題
More
中國故事07/02/2022
《神州經脈》財新服務業PMI錄五月低　A股虎年開門紅成交仍淡
財經熱話07/02/2022
內銀或提供併購融資逾300億人幣　惟樓市疲弱內房股價彈唔起
專訪07/02/2022
【專訪】陶冬：另一輪更大QE將重演，投資才是王道（有片）
財經熱話07/02/2022
阿里擬註冊10億份ADS惹配股疑雲　股價弱勢難改曾插近半成
大行報告07/02/2022
【大行炒D乜】匯證上調友邦目標兼升級　招銀首予商湯買入評級
財經熱話07/02/2022
【人日送禮】藥明生物「假盈喜」？拆解「生日不快上」原因！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金