【虛幣世界】加密貨幣走勢向好，比特幣升至四萬四美元後現獲利盤

加密貨幣市場氣氛回暖，其中比特幣更升近四萬四美元水平，隨後獲利盤出現而升幅收窄，上周約有7100萬美元流入以比特幣為重點的基金，這是自12月初以來的最大數額。根據區塊鏈數據公司Glassnode的數據，隨著比特幣價格的上漲，持有155天以下的代幣，或短期持有者(STH) 擁有的代幣，自11月下旬以來首次實現利潤。

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另外，Polygon的代幣MATIC價格上漲，在過去24小時內上漲了近20%。該項目周一宣布，它在紅杉資本印度牽頭的一輪融資中籌集了4.5億美元。

據經濟通據數顯示，比特幣現報元43840.35(美元．下同)，升0.01%(24小時比較．下同)；以太幣現報3133.42元，跌0.20%；艾達幣報1.234元，升3.01%；瑞波幣報0.8286元，跌0.08%。

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