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【新冠肺炎】林鄭堅持動態清零修例加強防疫　特首選舉暫無須押後

08/02/2022

　　行政長官林鄭月娥在行政會議前見傳媒時表示，今日行會將討論疫情最新發展，會修改法例加強防疫措施，但現時未能透露詳情，將於今日稍後公布有關決定。

 

(政府新聞網)

 

　　林鄭指，近日確診個案急升，昨日超過600宗，形容是「驚心動魄的數字」，導致現時在社會上又再討論今日防抗策略應如何。她重申，特區兩年抗疫經驗，今日仍然堅守理念，不會左搖右擺，「動態清零」仍然符合香港實際情況。


　　林鄭表示，本港新冠疫苗接種計劃展開約一年，但接種率仍然不高，70歲以上的接種率不足五成，涉及近50萬人，萬一他們當中有人受感染，患重症或死亡風險較高，或為公營醫療系統帶來難以負荷的壓力。


暫看不到需因疫情押後特首選舉


　　行政長官選舉到目前為止仍是2月20日展開提名期、3月27日投票選舉，林鄭形容選舉的規模很小，選民人數不超過1500人，相信要做好防疫措施確保選舉在安全下進行，遠比一個涉及數百萬選民的立法會選舉容易，至今看不到特首選舉因為疫情而需要押後。

 

港澳辦傳達中央對本港疫情關切問候


　　林鄭又指，接獲國務院港澳辦傳達中央對香港現時疫情的關切和問候，並給予特區政府鼓勵和支持，中央希望特區政府要增強信心、牢控疫情，而中央會隨時提供支援。她又透露，已有幾批實驗室人員由內地來港協助檢測工作。

跨境貨車司機疑染疫影響內地蔬菜供港


　　對於有跨境貨車司機懷疑感染新冠病毒，影響內地蔬菜供應本港，林鄭表示，過去兩年一直在空運及陸運方面有特別安排，確保貨物供港，但每當有感染個案出現，又會有應對措施，執行期間當然會影響到貨物供應，她認為這亦是全民都需要抗疫的原因，否則後果需要全社會承擔。

 

撰文：經濟通採訪組

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