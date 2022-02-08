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大行齊唱好傳統股係寶!　中移內銀穩匯控兩年高

08/02/2022

      恒指除上周五(4日)虎年首個交易日紅盤高收外，近兩日表現一般，今日(8日)低開後跌幅一度擴大至近400點，其中一眾科技股仍為跌市主力軍，另藥明生物(02269)旗下附屬公司被美國商務部列入未經核實名單，股價大瀉逾兩成。事實上，在現時加息周期臨近，不明朗因素增多的市場環境下，這些高估值及盈利沒保證的股份稍有風吹草動便被拋售，反而傳統股尤其銀行、保險、電訊以至石油股、本地地產股等，一向派息較高及盈利穩定，近期股價都較硬淨，今日也全靠它們撐起大市不致跌得太急；其中匯控(00005)及渣打(02888)更逆市升逾1%，匯控見兩年高位，渣打創52周新高，內銀股亦普遍靠穩，電訊股及石油股則高位略有回吐。

 

 

 (資料圖片)

 

匯控渣打友邦受惠加息　中央加大放水力度利內銀

 

       國際銀行股如匯控及渣打近日股價節節上升，明顯是受惠於英倫銀行再度加息令息差擴闊，美國聯儲局今年亦料加息4至5次，匯控更持續不斷回購股份撐起股價，而保險股如友邦保險(01299)亦同樣受惠加息及美國債息上升等因素。

 

　　至於內銀股，中國如果今年的經濟增長要維持在5%以上的水平，加大放水力度似乎是必然行動。支持內地銀行加大放貸的力度，令企業及經濟的壓力減少，應該是中央今年重點的政策，所以內銀或者沒有息差擴闊的利好因素，但卻有借貸增加之機會，加上息率下調有助呆壞帳下降，這都利好內銀股今年之盈利表現。另內銀股派息政策穩定，對收息族而言是不俗的投資，環顧眾藍籌當中，往績股息率逾6厘就不乏內銀股，包括中國銀行(03988)、工商銀行(01398)及建設銀行(00939)，電訊股則有中國移動，本地地產股有新世界發展(00017)。

 

摩通：中移動母企回購A股H股助穩定股價　聯通或追落後

 

       中資電訊股方面，中移動(00941)上月宣布，母公司擬今年內以30億至50億元人民幣回購A股，帶動股價屢試高位，而昨日(7日)中移動A股超額配售期結束，將可啟動H股回購。摩根大通早前發表研究報告指出，預期中移動母企的H股及A股回購計劃，有助穩定A股IPO後股價。另考慮到中聯通(00762)股息政策具有潛在吸引力，加上H股跟A股價格存在逾60%的大幅折讓，其H股今年具有追落後空間。假設今年行業收入增長將保持約8%，相信在5G貢獻及新業務持續快速增長的推動下，行業資本開支可能按年增長1%並達到頂峰，行業首選為中聯通，予其「增持」評級，目標價為5.7元，其次為中國電信(00728)及中移動。

 

      中移動昨日升破55元關口，創去年3月以來新高，今日一度再升逾2%，但連續兩日升逾3%後見回吐。不過，今年以來，中移動在回歸A股及市場憧憬集團加大股份回購等因素支持下，股價明顯跑羸大市，今年來累積升幅逾一成半。

 

匯豐研究指加息環境利好傳統板塊　瑞銀看好本港銀行股

 

      匯豐研究早前發表研究報告指，港股在預期加息環境下，短期更見增長股資金輪動，同時利好傳統板塊如金融類別，加上北京政府定向行業採寬鬆政策，以及內地經濟改善，預期港股續表現良好。加息預期屬今年其中一項重要主題，價值股表現會較好，而預期北京政府會增加市場刺激措施，以支持GDP增長，將改善H股盈利增長前景。另匯豐研究篩選股息及股息率增長股時，發現大多來自工業、金融、地產板塊。

 

      瑞銀昨日亦發表研究報告表示，美國收水對港股的影響已大致反映於現價，港股的表現不俗，維持恒指今年目標為27000點，MSCI香港指數為12400點，而年初至今，銀行股、濠賭股、綜合企業及價值股等均跑贏大市，看好本港銀行及短年期的高息資產。盈利表現將為指數走勢的關鍵，並預料2022至2023年MSCI香港指數每股盈利增長11%至13%，而在過去兩次加息周期之中，港股錄得約24%回報，認為邊境開放和中國貨幣寬鬆政策將有利帶動盈利表現，預期今年第二季或通關。

 

能源短缺地緣政治升溫　油價高企油股高位徘徊

 

     除銀行、保險、電訊股外，石油股亦可留意。國際油價持續向好，紐約期油升至90美元以上水平，助力油股升勢。一般分析相信在能源供應短缺及地緣政治升溫下，油價有力邁向每桶100美元。中海油(00883)近日高見9.8元，創去年3月以來高位，中石油(00857)亦逐步逼近去年10月即市高位4.2元。

 

     匯控今日半日升1.55%收報58.8元，渣打升1.62%報59.6元，友邦亦升0.24%報85.25元。內銀股方面，中國銀行升0.64%收報3.13元、工商銀行升0.41%報4.86元，農業銀行(01288)升0.33%報3.05元。電訊股方面，中移動盤中高見57.35元，中午收市跌0.8%報55.55元，中聯通跌1.17%報4.23元，中電信跌1.62%報3.06元。石油股方面，中石油跌0.49%報4.08元，中海油跌1.82%報9.72元。

 

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑詳盡分析，請按此

 

 

另外，獨立股評人 林嘉麒，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評藥明生物，立即重溫

 

 


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