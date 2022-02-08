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【大國博弈】美再啟制裁藥明生物暴瀉急停牌　表列上榜33家實體

08/02/2022

　　中美關係走向脫勾，不和氣氛從貿易層面上升到外交事件，最近美國及多個西方國家宣布外交抵制北京冬奧會，成為兩國關係轉差的標誌性事件。就在冬奧賽事開鑼不久，美國應對中國競爭的步伐並未停下，繼美國國會通過競爭法案後，美國商務部最新將33間中國企業納入「未經核實」(UVL)實體名單，是拜登上任以來美國政府首次使出此項制裁武器。

 

(藥明生物官網圖片)

 

　　在UVL名單上列名並不意味著美國出口商不能與其接觸，也不意味著存在具體、明確的國家安全或外交政策問題，不過需要額外的文件，包括授權美國官員的聲明。

 

　　被列入UVL名單的企業多數為光學器件生產商，還有部分涉及軍工航空及半導體領域，絕大部分來自中國高新技術產業。從股權控制來分析，只有小部分屬於央企，部分為上市公司或上市公司附屬企業，剩餘多數由個人持有。

 

　　值得留意的是，生物製藥明星企業--藥明生物(02269)以及其附屬公司榜上有名，由於中國在生物製藥領域發展較慢，在技術及供應鏈上比較依賴美國，事件料對藥明生物帶來重大打擊，藥明生物今早在港股價曾大瀉逾30%創新低，並中途臨時停牌，收跌22.8%，報62.25港元，創近一年半新低，至於同系公司藥明康德(02359)(滬:603259)，H股全日跌11.2%，A股挫一成跌停至收市。藥明生物急發聲明強調UVL不是更為人熟知的美國「實體名單」或「黑名單」，又指被列入UVL的企業可以採取有關措施以爭取從名單中被移除，目前公司在美國的律師團隊正在緊急作業，準備與美國商務部談判；藥明康德則強調不持有藥明生物股份。

 

　　美國商務部表示，這些企業未能與當局聯繫、不配合當局作最終用途調查，又或是未能恰當展示公司合乎出口管制條例的證據，因此當局未能確定這些實體的「善意」，也不能保證出口至這些實體的物品最終用途的合法性與可靠性，所以採取了這一行動。

 

　　《經濟通通訊社》翻查內地工商資料，整合了最新被列入UVL名單的33家中國實體，以及與其相關的中港上市公司，表列如下:

 

 

 

 

撰文：經濟通通訊社記者楊英傑

 

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