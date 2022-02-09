【虛幣世界】加密貨幣先跌後回升，比特幣企穩四萬四美元

比特幣價格近日先跌後回升，低見41000美元後反彈，消息指，美國官員宣布他們查獲了價值約36 億美元的比特幣，這些比特幣與Bitfinex交易所2016年的黑客事件有關，Bitfinex的代幣LEO飆升。市場憂慮這批比特幣存放已久，當原本持有人尋回該批比特幣後將會套現，屆時比特幣價格將有明顯波動。

（ISTOCK圖片)

早前美國司法部宣布，它已經查獲了價值約 36億美元的比特幣，這標誌著美國執法部門歷史上最大的金融扣押，而UNUS SED LEO代幣（LEO）是用於Bitfinex及其母公司iFinex管理的其他交易平台的實用代幣，在消息傳出後僅 20 分鐘內上漲了40%。

據經濟通據數顯示，比特幣現報元44203.73(美元．下同)，升0.37%(24小時比較．下同)；以太幣現報3121.59元，升0.16%；艾達幣報1.18元，升0.34%；瑞波幣報0.8725元，跌0.43%。

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