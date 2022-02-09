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百勝中國受累疫情季度業績差人意　股價跌近半成創上市新低

09/02/2022

      經營肯德基及必勝客的百勝中國(09987)公布2021年第四季及全年業績，雖見全年多賺26%，第四季淨利潤增2倍，但受疫情影響，第四季同店銷售跌11%，餐廳利潤率減半，經調整淨利潤亦倒退93%。百勝中國今日(9日)股價波動，平開後一度升約3%高見369港元，其後則轉跌近半成創上市新低。

 

(百勝中國網頁截圖)

 

第四季同店銷售跌11%　經調整淨利潤倒退93%

 

      百勝中國公布，截至2021年底止第四季度淨利潤4.75億元(美元．下同)增長2.1倍，每股盈利1.11元，惟經調整淨利潤為1100萬元，倒退約93%，每股現金股息0.12元。季內收入22.91億元增長1.4%，經營利潤6.33億元增長2.5倍。由於疫情影響加劇導致同店銷售額下降11%，餐廳利潤率為7.5%，相對去年同期的15.1%大減一半。另今年1月同店銷售額較去年第四季略有改善，但較去年同期春節檔期則下跌。在1月疫情高峰期超過500家餐廳暫停營業，或只提供外賣服務。

 

      而截至去年底止年度淨利潤為9.9億元，上升26.3%，每股盈利2.34元，惟經調整淨利潤為5.25億元，按年下降15%。期內收入98.53億元上升19.2%。全年系統銷售額增加約10%，其中肯德基和必勝客分別增加約8%和約14%，全年同店銷售額減少約1%，其中肯德基下降約3%，必勝客增加約7%。全年共開設1806家門店，或淨新增1282家門店，數量創新高。截至去年底門店總數達到11788家，預期今年淨新增約1000至1200家新店。

 

百勝中國：業務受嚴格防疫措施影響　今年仍充滿挑戰

 

　　百勝中國首席財務官楊家威表示，新冠疫情為業務運營帶來巨大波動。2021年上半年疫情較平穩時，集團業務表現強勁。進入下半年，業務受到區域性疫情爆發和更嚴格的疫情防控措施影響，面臨嚴峻挑戰。儘管如此，公司仍然在第四季度實現了銷售增長，並通過積極的成本管控和生產力的提升緩解同店銷售額大幅下降和成本通脹帶來的不利影響，實現季度盈利。展望2022年，由於疫情帶來的不確定性、疲軟的宏觀環境、消費者信心轉弱和通脹壓力加劇，預計業務和經營環境仍將充滿挑戰。

 

　　百勝中國首席執行官屈翠容則指，公司淨新增超1200家門店，創造了新紀錄，成功鞏固市場領導地位，同時維持了良好的新店回本期。展望未來，儘管仍面對新冠疫情帶來的不確定性以及外部環境帶來的挑戰，但憑借優異的產品創新能力、一流的運營能力和敏捷性，有信心公司實力能在疫情之後尤勝從前。

 

凱基證券：將受益疫情後需求復甦　可修復估值

 

      凱基證券本月初曾發表研究報告稱，看好百勝中國長線收入及盈利增長，並在疫情後修復估值。根據2022年市盈率計算，百勝當前估值為22.6倍，低於香港IPO以來平均水平33.3倍，建議吸納，目標價430元。

 

      凱基證券認為，儘管百勝中國短期同店銷售增長受疫情影響，但公司去年新開店舖超1700家，未來也將受益於疫情結束後的需求復甦。同時，百勝中國重點發展咖啡店業務，旗下品牌Coffii & Joy同店銷售增長快速，並計劃擴大高級咖啡品牌Lavazza開店範圍，計劃到2025年開設1000間門店(截至2021年8月為22間)。

 

　　百勝中國半日跌4.3%收報342.6港元，最多跌4.69%低見341.2港元，成交2.54億港元。至於其他餐飲股表現，海底撈(06862)升1.46%報18.06港元，九毛九(09922)升0.23%報17.16港元，奈雪的茶(02150)跌0.85%報7.04港元，呷哺呷哺(00520)跌0.54%報5.48港元。

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍詳盡分析，請按此


 

 

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