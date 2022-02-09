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《午市前瞻》專家指恒指短期升穿兩萬五機會大，藥明生物料續尋底

09/02/2022

　　恒生指數半日收市報24808，升478點或1.97%，主板成交785.24億元。恒生中國企業指數報8713，升200點或2.35%。恒生科技指數報5607，升170點或3.13%。


（istock圖片)


葉尚志:藥明系股票現時不宜買入

　　港股早段結束過去兩天跌勢，高開397點報24727。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，港股自10月開始持續向好，主要因為早前估值較平，即使昨天或因美國制裁的消息拖累大市下跌，但整體上仍是持續上升格局，北水重開後亦帶動港股成交。他對市況感到樂觀，並認為恒指短期升穿25000點機會大，料突破後初步目標在25700點。
　　美國商務部將藥明生物(02269)兩家子公司列入未經核實名單，股價在今天復牌高開逾9%，惟一度轉勢跌近1%，而昨日(8日)重申並無持有藥明生物股權的同系藥明康德(02359)則繼續捱沽。葉尚志表示，藥明生物及藥明康德估值過高，今次爆發美國制裁的事件相信是「殺估值」的催化劑，走勢上料繼續尋底，建議未有貨的投資者不宜買入，要繼續觀察再作部署。

 

撰文：經濟通市場組

 

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍詳盡分析，請按此


 

 

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