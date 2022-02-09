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春節客量大增人幣有景　縱發盈警大行仍力撐　航空股連日高飛

09/02/2022

　　近日大市雖較為波動，惟航空股受惠內地春節假期民航旅客大增，加上縱發盈警仍獲大行力撐，看好疫情後航空業將強勁復甦，其中高盛尤其看好中國國航(00753)及東方航空(00670)，予「買入」評級，目標價分別看9.2港元及5.3港元，另近日人民幣兌美元雖稍為走弱，但料難大跌，亦支撐航空股表現，三大中資航空股皆連升多日，今日(9日)持續造好。

 

 

 (Shutterstock圖片)

 

內地春節假期民航運輸旅客501萬人　比去年大增四成

 

       據《中國民航報》消息，內地今年春節假期(1月31日至2月6日)全民航共運輸旅客501萬人次，比去年春節假期同期增長40.2%。據初步統計，春節假期7天全國民航飛行航班62744班，同比2021年春節假期增長33.3%；平均客座率58.26%，平均航班正常率97.08%，同比2021年春節假期分別提升0.75和0.83個百分點。

 

      總體來看，今年春節假期旅客出行數量雖未達到疫情前水平，但比2021年有大幅增長，其中正月初六(2月6日)當日運輸旅客123萬人、保障飛行航班13297班，達到假期運輸最高峰。

 

三大航企齊發盈警　惟富瑞指疫情緩和後航班將顯著反彈

 

      另一方面，去年中國堅持「清零」的抗疫策略，對人員入境採取最嚴格的管控措施，民眾擔心在外地被隔離，出行意欲減少，加上仍有零星個案，航空業未見到曙光，三大航空公司早前也發了盈警，中國國航預期去年虧損介乎約145億至170億元(人民幣．下同)，南方航空(01055)預期去年虧損介乎約113億至128億元，東方航空則預期去年虧損介乎110億至135億元，其中國航和南航虧損都比2020年擴大。

 

      富瑞發表研究報告，依然看好三大中資航企在本地出行方面的角色，維持國航、東航及南航的目標價分別為6.8港元、3.8港元和5.6港元，予「買入」評級。富瑞指，中國嚴謹的防疫政策持續重挫航空公司的載客量，但相信本土疫情緩和後，國內航班將呈顯著反彈。

 

高盛：航線重啟後票價或現上升周期　首選東航國航

 

       高盛發表最新研究報告稱，對中資航空股發展持積極態度，予東方航空及中國國航「買入」評級，目標價分別為5.3港元及9.2港元，並列為行業首選，另予南方航空「中性」評級，目標價5.5港元。

 

　　高盛指，隨着疫情以來各大航空公司的不斷復甦，預計航線重啟後的票價或將呈現上升周期。雖對航空復甦步伐仍持謹慎態度，但對未來單位座公里收益/淨資產收益率的改善則更加樂觀，預測2023至25年上升周期淨資產收益率將達13%，遠高於市場預期的7%。另一方面，航空業H/A股估值較低，預計投資回報率的上升可能會推動估值上升。未來全面重新開放是最大的行業催化劑，預計將在2022年第四季度啟動。儘管預計重新開放後，其股價可能需要一年時間才能上漲，但相信市場會提前做出反應。在重新開放之前，2022年第二季至第三季的價格上漲將成為潛在的短期催化劑。

 

人民幣兌美元稍為走弱　惟利好因素未變難大跌

 

　　除留意客量能否回復疫情前水平外，人民幣升值與否料亦左右持有大量美元債務的航空股股價表現。分析指，利好人民幣的基本因素未變，包括全球疫情未見緩和，仍要靠中國出口，另人民幣資產關連性偏低帶動需求，一旦避險情緒重現，人民幣便將再度受惠，而短期內中國穩健基本面亦將繼續支持人民幣於6.34至6.39區間上落。

 

　　國航今日收市升3.83%報6.5元，連升5日，累積升幅11.49%；東航升2.54%報3.23元，連升5日，累積升幅7.31%；南航升1.88%報5.41元，連升5日，累積升幅9.74%。

 

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

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