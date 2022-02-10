【回A憧憬】保利協鑫研回A 惟大戶淨質貨積極！拆解不買帳原因

眼見中移動(00941)(滬:600941)成功回A後，H股水漲船高，目前累漲18％，大家或許重燃對股份提回A的憧憬。保利協鑫能源(03800)昨晚（9日）宣布研究到中國境內證券交易所上市的可行性，惟股價並沒有顯著炒高，如何解讀？

大戶開市後持續淨質貨！

保利協鑫能源公布，董事會啟動一項可行性研究，就中國境內證券交易所上市的可能性進行討論和計劃，包括上市方式、時間及任何發售計劃，以達致全體股東股東利益最大化。不過，目前尚未有任何決定，亦未向監管機構申請批准。若董事會決定落實後，將召開股東大會待股東批准。

目前在中港兩地上市的光伏股不多，福萊特玻璃(06865)(滬:601865)為少有的一隻。參考福萊特玻璃A、H股的差價，截至上日收市，A股較H股溢價89％。A股向來較H股有溢價，保利協鑫能源若成功回A，理論上可提升H股的估值。

不過，觀乎保利協鑫能源早上表現，市場並不太興奮，顯著飆升的情況僅曇花一現。股份今早高開逾8％報2.7元，開市後最多只多升一個價位至2.71元，隨後已迅速自高位回落，升幅一度收窄至2.8％，低見2.56元，中午收高約3％至2.57元。

據《etnet強化版MQ》的資金流向數據，普通大戶自開市後持續淨質貨；及至9時45分起，中戶跟隨；隔5分鐘後，散戶亦淨主動賣出保利協鑫能源。截至中午收市，保利協鑫能源一共錄得近3700萬元淨質貨，佔成交金額逾9％，規模不容忽視，並為連續第三日錄資金淨主動賣出。當中，大戶的資金淨主動賣出規模最多，由開市首5分鐘時的約400萬元，增至逾1800萬元，目前佔比約一半。

截至半日收市，大戶淨質貨規模達1800萬元，佔比約一半。（《etnet強化版MQ》截圖）

保利協鑫能源恐回A失敗？

現時尚未知道保利協鑫能源在內地的上市地點，國農證券董事總經理林家亨今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Good Morning》上提醒，如果公司決定在科創板上市則要小心！因為保利協鑫能源的科技含量成分不高，料很大機會不達要求，不排除保利協鑫能源或未能成功回A。

事實上，過往有不少公司回A告吹的例子。吉利(00175)、東風汽車(00489)、以至聯想集團(00992)，去年均先後撤回到科創板上市的申請。即使不在科創板上市，近年成功到上交所或深交所上市的，股價也不見得風光。龍源電力(深:001289)上月回A首日破發，收挫近23％；中電信(滬:601728)去年8月上市翌日後連續兩日跌停等。

上交所去年4月再次提高了科創板的上市條件，包括行業要求、科創屬性，以及市值與財務指標。當中，在科創屬性方面，有兩套評價指標，公司必須符合其中一套標準。

在首套中，公司的最近三個財年的研發投入佔比需達5％以上，或累計有6000萬元人民幣；最近三個財年的收入複合增長率需達20％，或最近一個財年的收入需達3億元人民幣。另在研發人員及主營業務的發明專利數量中均有要求。

在第二套標準中，門檻則更高。簡單而言，公司的技術或項目需獲國家高度評價。例如擁有的核心技術，需經國家主管部門認定具有國際領先、引領作用或對國家戰略有重大意義；或依靠核心技術形成的主要產品或服務，需屬於國家鼓勵、支持和推動的關鍵設備、產品、零部件、材料等，並實現進口替代。

林家亨提醒，因應憧憬股份回A而買入的行為如同「搶包山」，惟目前「包山」尚未建成，欲入市圖利者轉身要快！

經濟通通訊社記者 梁凱菱

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