【被低估實力】中芯業績佳 專家直言「平得過分，戥佢唔抵！」

中芯國際(00981)隔晚交出第四季度業績及下季指引。當中，上季收入再創單季新高。成績表理想，沉寂多時的股價今早見起色，最多一度升逾4％！不過，大戶對其信心不大，半日大戶主動買沽比率僅46：54，屬不合格水平，究竟入市時機如何拿捏？



中芯上季收入再創單季新高

中芯國際第四季收入15.8億美元，按季增11％，按年增61％，創單季新高，符合集團的增長指引和市場預期。毛利率按季改善1.9百分點到35％，屬集團指引偏高水平。業務一向平穩，何以股價不見起息？

中美角力屬一大關鍵！要追溯源頭，則要回到2020年下旬，時任美國總統特朗普政府公布考慮將中芯國際列入貿易黑名單。股價自2020年7月高位44.8元下滑後一直未能再戰高位，至今仍較高位腰軟逾一半。





溫鋼城：中芯跌得唔值！高盛予中芯目標37.6元

iFast Global Markets副總裁溫鋼城認為，中芯基本面沒問題，直言中芯現價低殘「戥佢唔抵」！他今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Good Morning》上表示，中芯受累中美關係，股價被嚴重低估。他指出，業績已證明目前已見底。對比逾22倍的歷史市盈率，中芯目前預測市盈率不足14倍，可見明顯被低估。

觀乎中芯日線圖，自去年12月的低位17.92元起反覆向上，今日在利好消息下，股價彈高近4％，高見20.5元，突破1月高位19.66元。溫鋼城強調，中芯上方蟹貨重重，股價在20元平台位爭持一段長時間，有意買入的投資者需要留意轉勢指標。相關指標為今日收市時，能否出現大陽燭，即收高於開市價20.2元，及以獲大成交配合。初步目標先看可100天線（現價約20.795元），突破企穩後，方看250天線（23.0765元）。

高盛看法則較樂觀，維持中芯「買入」評級，H股目標價37.6元。該行表示，據中芯今年第一季指引，收入按季再增長最少15％，毛利率進一步擴大到36％－38％，高於市場及高盛預期。

投資切忌「好了傷疤、忘了痛」，需知目前中美關係尚未說已緩和，近日更有轉差跡象。溫鋼城提醒，中芯未有明顯增長點，今年預期盈利未必有驚喜。考慮買入時應先自行定止蝕位，以注碼控制作風險管理。

經濟通通訊社記者 葉嘉兒

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