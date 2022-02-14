  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

售產降級欠債　負面消息連環爆　內房股全線急跌

14/02/2022

     近期內地樓市調控政策稍見放寬，惟個別房企仍不時爆出負面消息，近兩三日更是連環爆，其中有傳世茂集團(00813)放售上海知名地標深坑酒店，穆迪將融創中國(01918)長期企業家族評級下調，正榮地產(06158)傳不再贖回一筆離岸債，且因股價暴跌導致控股股東部分持股遭斬倉，萬科(02202)主席郁亮則指行業進入黑鐵時代只有微利，今年房住需求量不大。內房股今日(14日)無論有消息與否，股價皆集體插水。

 

上海佘山深坑酒店(世茂集團網頁截圖)

 

世茂指網傳放售深坑酒店信息不實　傳售771億人幣資產

 

      償債壓力沉重的世茂集團，據報繼續積極變賣資產套現。內地《第一財經》報道，世茂放售上海佘山深坑酒店，意向價為22.5億元(人民幣．下同)，近期有多個中介在朋友圈中轉發深坑酒店的消息，並標明「現報價22.5億對外出售」。世茂回應稱，會進一步平衡資產持有量，部分持有資產有處置計劃，但網傳集團委託中介銷售深坑酒店以及掛牌售價22.5億的信息不實。

 

      深坑酒店是號稱斥資20億元、花了12年心血打造的上海知名地標，才開門經營了三年多，曾被評為「世界十大建築奇蹟」，近三年的累計營業收入超6億元。對於深坑酒店的出售，此前有消息人士稱已有國資背景接手方，但不久後又有消息稱轉讓事項暫無實質性進展。內地傳媒上月報道，世茂羅列36個項目於市場放售，報價合計超過771億元，撇除物業抵押等已動用融資額度，推算最多可套現236億元。

 

穆迪降融創企業評級至B1　正榮地產指營運正常仍插水

 

　　另外，據《彭博社》報道，穆迪將融創中國的長期企業家族評級從Ba3下調至B1，將高級無擔保債務評級從B1下調至B2，展望從「穩定」調整至「負面」。據穆迪估算，截至2021年底止，融創的現金餘額及短期債務現金覆蓋率已顯著下降，此類現金很大部分是在項目層面，不能馬上用於償債。除穆迪外，近期標普及惠譽皆將融創評級下調至BB-，展望同為負面。據報融創未償還的公共債券和貸款總額為853億元。

 

　　此外，早前有傳正榮地產將不再按此前計劃，在今年3月5日贖回一筆離岸永續債，公司甚至因資金不足而要走向重組。正榮系股債皆暴跌，上周五(11日)股價插66%，同系物管業務正榮服務(06958)同跌近58%。據內媒《澎湃新聞》報道，正榮地產股價暴跌，導致控股股東歐宗榮的部分持股被強制平倉。正榮地產發公告澄清，網上刊發的該等報道屬不實且虛假，並確認營運仍屬正常，且繼續照常開展其業務。正榮系股價今日開市曾回升，惟其後又再插水。

 

萬科郁亮：行業進入黑鐵時代只有微利　今年房住需求量不大


　　另一方面，業內已對今年的房地產寒冬做好心理準備。萬科主席郁亮較早前在公司2022年年會的總結發言表示，房地產行業已經進入「黑鐵時代」，成為只有約10%左右的微利行業，2022年是集團破釜沉舟、背水一戰的一年。他引述公司高層稱，今年的收入肯定大幅下調，公司的福利及補貼等要跟「黑鐵時代」相適應，更指自己現時搭飛機都不會再坐「頭等艙」，省吃儉用、減少浪費，並期望管理人員都要全部下沉，身先士卒。

 

       郁亮又對今年市場預測，指儘管「房住」可能會釋放一些需求，但需求量不大。「不炒」是指儘管可能會放開部分購房限制，但還是不允許炒的，漲幅限制還會保留，政府也有如稅收或限制出讓等方式管控投資投機。

 

恒大夏海鈞去年拋售美元債及股份　套現逾14億

 

　　另跟隨恒大(03333)創辦人許家印多年，並有「打工皇帝」之稱的恒大副主席兼總裁夏海鈞在恒大爆煲初期，出售了恒大部分美元債，並在半年後即近日向港交所(00388)進行了減持申報，連同其減持恒大系公司股份，他在去年累計套現逾14億港元。據《澎湃新聞》報道，夏海鈞在去年7月27日至8月17日期間，共14度出售3筆恒大美元債，合共套現約5668.8萬美元(約4.42億港元)，投資虧損料約7147.98萬美元(約5.58億港元)。夏海鈞除了減持恒大美元債外，去年亦減持恒大汽車(00708)、恒大物業(06666)和恒大房車寶集團的股份，共套現約10.16億港元。

 

      內房也不是完全沒有正面消息。據《上海證券報》從金融管理部門和多家銀行了解到，1月房地產貸款投放迎來「開門紅」，預計新增約6000億元，較四季度月均水平多增約3000億元，其中房地產開發貸款多增約2000億元，個人住房貸款多增約1000億元，金融機構對房地產企業的融資行為持續改善。

 

     內房股今日全線下挫，其中融創及正榮地產都跌逾一成，世茂亦插8%。

 

 

撰文：經濟通市場組、中國組　整理：李崇偉

 

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02269

藥明生物

56.000

異動股

03690

美團－Ｗ

219.600

異動股

01918

融創中國

9.680

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02269 藥明生物
  • 56.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 219.600
  • 01918 融創中國
  • 9.680
  • 06158 正榮地產
  • 1.040
  • 01801 信達生物
  • 28.650
股份推介
  • 02343 太平洋航運
  • 3.910
  • 目標︰$4.40
  • 00981 中芯國際
  • 20.200
  • 目標︰$25.00
  • 01378 中國宏橋
  • 10.540
  • 目標︰$13.00
  • 01579 頤海國際
  • 37.150
  • 目標︰$42.84
  • 06808 高鑫零售
  • 3.410
  • 目標︰$3.55
人氣股
  • 02905 森信紙業集團－舊
  • 0.600
  • 00700 騰訊控股
  • 472.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 118.700
  • 00005 滙豐控股
  • 59.000
  • 00941 中國移動
  • 55.250
報章貼士
  • 00941 中國移動
  • 55.250
  • 目標︰$63.00
  • 00552 中國通信服務
  • 4.310
  • 目標︰$4.65
  • 06818 中國光大銀行
  • 3.030
  • 目標︰$3.54
熱炒概念股
即時重點新聞

14/02/2022 13:41  《異動股》融創中國跌逾11%，穆迪將長期企業家族評級降至B1

14/02/2022 12:10  【預算前瞻】畢馬威料本財年赤字370億，倡派五千元電子消費券

14/02/2022 10:34  【新冠肺炎】許正宇:第六輪防疫基金每月2千支援前線清潔工保安

14/02/2022 10:04  【新冠肺炎】消息：本港新增逾1530宗確診

14/02/2022 09:30  《異動股》上周五美股下挫累中概股，阿里現跌2%，京東跌3%

14/02/2022 17:47  【北水炒Ｄ乜】淨流出７億人幣，買藥明沽美團

14/02/2022 08:36  【大行炒Ｄ乜】五大行齊削信達生物目標，大和降評級至跑輸大市

11/02/2022 16:49  《嚟緊炒Ｄ乜》創科夠穩陣，股價落後上車時機到！

專題透視

新聞>中國故事

《神州經脈》人行續釋寬信用訴求　惟收水加速A場再跌　外資轉走

新聞>財經熱話

售產降級欠債　負面消息連環爆　內房股全線急跌

新聞>財經熱話

俄烏緊張油價創7年高疊加高息，油股進可攻退可守？
品味生活
生活

容我世說．張翠容

狼來了？美國欲騎劫北約走上不歸路 9

Green Monday．楊大偉

英國員工支持辦公室「走肉」！公司要順應純素潮流，否則失去 Z 世代人才？

娛樂情報

三度合拍《飛虎》系列 黃宗澤投訴不夠吳卓羲好艷福
DIVA CHANNEL

酒意人生．梁淑意

華燈初上的那一年：回看1988年波爾多葡萄酒是如何煉成，經歷高低後，水準令人喜出望外

Travel & Dining

別具設計味幸運曲奇、精緻家品裝飾！虎年伴手禮推薦，讓疫情下的新年洋溢喜慶感！

Yan Can Taste．Yan Chung

蘇豪鬼佬中菜180度大改造！傳統潮式浸蜆、口水鴿、雞油花雕蒸馬友、脆皮沙薑三黃雞，有水準有驚喜！
健康好人生 Health Channel
英國研究團隊更新Omicron 20個常見症狀！「失去嗅覺」被剔除！邊2個病徵首度上榜？ 1
飲食西化令腸道菌失衡！潰瘍性結腸炎30年升17倍！輕者腹痛腹瀉，嚴重出血、穿腸
點解情人節要送朱古力？DIY無麩質「愛的布朗尼」，送給情人濃情蜜意
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/02/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/02/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/02/2022 18:14
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/02/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
阿妹雞精班
最新專題
More
中國故事14/02/2022
《神州經脈》人行續釋寬信用訴求　惟收水加速A場再跌　外資轉走
財經熱話14/02/2022
售產降級欠債　負面消息連環爆　內房股全線急跌
財經熱話14/02/2022
俄烏緊張油價創7年高疊加高息，油股進可攻退可守？
FOCUS14/02/2022
【FOCUS】白宮煽風點火開戰　烏克蘭人靜賞莎翁劇
財經熱話14/02/2022
【手機設備】舜宇「曙光初現」吼位買入？丘鈦買家趁好消息入市出貨？
香港要聞14/02/2022
【新冠肺炎】5個小組特區召集人敲定　林鄭指中央是最堅強後盾
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金