售產降級欠債 負面消息連環爆 內房股全線急跌

近期內地樓市調控政策稍見放寬，惟個別房企仍不時爆出負面消息，近兩三日更是連環爆，其中有傳世茂集團(00813)放售上海知名地標深坑酒店，穆迪將融創中國(01918)長期企業家族評級下調，正榮地產(06158)傳不再贖回一筆離岸債，且因股價暴跌導致控股股東部分持股遭斬倉，萬科(02202)主席郁亮則指行業進入黑鐵時代只有微利，今年房住需求量不大。內房股今日(14日)無論有消息與否，股價皆集體插水。

上海佘山深坑酒店(世茂集團網頁截圖)

世茂指網傳放售深坑酒店信息不實 傳售771億人幣資產

償債壓力沉重的世茂集團，據報繼續積極變賣資產套現。內地《第一財經》報道，世茂放售上海佘山深坑酒店，意向價為22.5億元(人民幣．下同)，近期有多個中介在朋友圈中轉發深坑酒店的消息，並標明「現報價22.5億對外出售」。世茂回應稱，會進一步平衡資產持有量，部分持有資產有處置計劃，但網傳集團委託中介銷售深坑酒店以及掛牌售價22.5億的信息不實。

深坑酒店是號稱斥資20億元、花了12年心血打造的上海知名地標，才開門經營了三年多，曾被評為「世界十大建築奇蹟」，近三年的累計營業收入超6億元。對於深坑酒店的出售，此前有消息人士稱已有國資背景接手方，但不久後又有消息稱轉讓事項暫無實質性進展。內地傳媒上月報道，世茂羅列36個項目於市場放售，報價合計超過771億元，撇除物業抵押等已動用融資額度，推算最多可套現236億元。

穆迪降融創企業評級至B1 正榮地產指營運正常仍插水

另外，據《彭博社》報道，穆迪將融創中國的長期企業家族評級從Ba3下調至B1，將高級無擔保債務評級從B1下調至B2，展望從「穩定」調整至「負面」。據穆迪估算，截至2021年底止，融創的現金餘額及短期債務現金覆蓋率已顯著下降，此類現金很大部分是在項目層面，不能馬上用於償債。除穆迪外，近期標普及惠譽皆將融創評級下調至BB-，展望同為負面。據報融創未償還的公共債券和貸款總額為853億元。

此外，早前有傳正榮地產將不再按此前計劃，在今年3月5日贖回一筆離岸永續債，公司甚至因資金不足而要走向重組。正榮系股債皆暴跌，上周五(11日)股價插66%，同系物管業務正榮服務(06958)同跌近58%。據內媒《澎湃新聞》報道，正榮地產股價暴跌，導致控股股東歐宗榮的部分持股被強制平倉。正榮地產發公告澄清，網上刊發的該等報道屬不實且虛假，並確認營運仍屬正常，且繼續照常開展其業務。正榮系股價今日開市曾回升，惟其後又再插水。

萬科郁亮：行業進入黑鐵時代只有微利 今年房住需求量不大



另一方面，業內已對今年的房地產寒冬做好心理準備。萬科主席郁亮較早前在公司2022年年會的總結發言表示，房地產行業已經進入「黑鐵時代」，成為只有約10%左右的微利行業，2022年是集團破釜沉舟、背水一戰的一年。他引述公司高層稱，今年的收入肯定大幅下調，公司的福利及補貼等要跟「黑鐵時代」相適應，更指自己現時搭飛機都不會再坐「頭等艙」，省吃儉用、減少浪費，並期望管理人員都要全部下沉，身先士卒。

郁亮又對今年市場預測，指儘管「房住」可能會釋放一些需求，但需求量不大。「不炒」是指儘管可能會放開部分購房限制，但還是不允許炒的，漲幅限制還會保留，政府也有如稅收或限制出讓等方式管控投資投機。

恒大夏海鈞去年拋售美元債及股份 套現逾14億

另跟隨恒大(03333)創辦人許家印多年，並有「打工皇帝」之稱的恒大副主席兼總裁夏海鈞在恒大爆煲初期，出售了恒大部分美元債，並在半年後即近日向港交所(00388)進行了減持申報，連同其減持恒大系公司股份，他在去年累計套現逾14億港元。據《澎湃新聞》報道，夏海鈞在去年7月27日至8月17日期間，共14度出售3筆恒大美元債，合共套現約5668.8萬美元(約4.42億港元)，投資虧損料約7147.98萬美元(約5.58億港元)。夏海鈞除了減持恒大美元債外，去年亦減持恒大汽車(00708)、恒大物業(06666)和恒大房車寶集團的股份，共套現約10.16億港元。

內房也不是完全沒有正面消息。據《上海證券報》從金融管理部門和多家銀行了解到，1月房地產貸款投放迎來「開門紅」，預計新增約6000億元，較四季度月均水平多增約3000億元，其中房地產開發貸款多增約2000億元，個人住房貸款多增約1000億元，金融機構對房地產企業的融資行為持續改善。

內房股今日全線下挫，其中融創及正榮地產都跌逾一成，世茂亦插8%。

撰文：經濟通市場組、中國組 整理：李崇偉

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