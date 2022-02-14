《神州經脈》人行續釋寬信用訴求 惟收水加速A場再跌 外資轉走

俄烏緊張局勢引發資本市場擔憂，加上強勁的金融數據令市場對貨幣寬鬆預期降溫，但人行四季度政策執行報告仍釋出寬鬆取態。券商地產股大幅走低拖累市場表現，白酒軍工板塊逆勢走高。滬深股市兩連跌，上證綜合指數（滬綜指）低開0.32%後反覆走低，收跌0.98%，報3428.88點，深成指則跌0.77%。

（資料圖片）

市場觀望情緒濃厚，外資周一（14日）今日轉向淨流出37.88億元，結束連續三日淨流入。兩市全日成交8625億元（人民幣．下同），是虎年以來最少，按日大減一成三。



虎年開局以來，市場收水持續，人民銀行在春節長假後連續5日進行200億元操作後，人行逆回購進一步縮量至100億元；單日淨回籠規模達2100億元。



今日新聞精選



1. 人行在2021年第四季度中國貨幣政策執行報告專欄中表示，在目前的流動性管理框架下，人行盯住市場利率開展操作，無論影響銀行體系流動性的各種因素如何變化，人行都會靈活運用多種貨幣政策工具及時應對，保持流動性合理充裕。下一階段，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，預計隨著經濟進一步恢復發展、內生增長動力不斷增強，2022年宏觀槓桿率將繼續保持基本穩定。房地產方面，牢牢堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段，堅持穩地價、穩房價、穩預期，實施好房地產金融審慎管理制度，加大住房租賃金融支持力度，維護住房消費者合法權益，更好滿足購房者合理住房需求，促進房地產市場健康發展和良性循環。分析認為，人行仍然表示出較強的寬信用和穩增長訴求以及寬貨幣空間。後續降準仍可期待，同時排除激進寬鬆政策的可能性。



2. 內地1月信貸投放井噴，據《上海證券報》從金融管理部門和多家銀行了解到，1月房地產貸款投放亦迎來「開門紅」，預計1月房地產貸款新增約6000億元，較四季度月均水平多增約3000億元，其中房地產開發貸款多增約2000億元，個人住房貸款多增約1000億元，金融機構對房地產企業的融資行為持續改善。但業內已對今年的房地產寒冬做好心理準備。內房龍頭企業萬科(02202)(深:000002)主席郁亮較早前在公司2022年年會的總結發言表示，房地產行業已經進入「黑鐵時代」，正縮表出清，2022年是集團破釜沉舟、背水一戰的一年。此外，內媒《第一財經》報道，世茂集團(00813)放售上海佘山深坑酒店，意向價為22.5億元。集團回應稱，會進一步平衡資產持有量，部分持有資產有處置計劃，但網傳集團委託中介銷售上海世茂深坑酒店以及掛牌售價22.5億的信息不實。



3. 據外電引述知情人士透露報道，內地監管機構擬出手禁境外上市的校外教培機構，在寒假提供高中科類培訓服務。這是官方首次表明，高中補習也包括在民辦教育行業整改範圍之內，無疑是政府打擊「資本無序擴張」的行動之一。知情人士表示，內地學校今年的寒假持續到2月下旬，2月21日左右新學期開學，而該禁令可能持續更久，或要求企業獲得批准後，方可重新提供此類課程。上周二（8日），教育部表示，要指導各地落實高中階段學科類培訓嚴格參照義務教育階段執行的政策要求，這是2022年的工作重點之一，但未提供更多細節。



4. 德國傳媒上周六（12日）報道，德國總理朔爾茨會把外交重心從中國轉向亞洲其他國家，今年春季先訪日本、印度，之後再安排與中國政府接觸。據《明鏡周刊》指，現屆德國新政府決定兌現聯合執政協議承諾，改變前總理默克爾經貿優先、避談人權問題的做法，對中國立場轉為強硬。印度媒體Economic Times引述印度知情官員的消息稱，印度電子和訊息技術部發布新命令，禁用超過54個中國應用程式（App），理由是這些應用程式對印度人的隱私和安全構成威脅。報道指，其中一些應用程式屬於中國大型科技公司，例如騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)和網易(09999)，是2020年禁用程式的更名版本。



5. 自新冠疫情爆發以後，中國內地始終嚴格規管出入境人流，但近期網上流傳消息稱，北京等地恢復了出國旅遊等因私護照辦理和換發，據稱以普通探親、旅遊等事由出境，可以換發護照。不過，國家移民管理局周六澄清，恢復出國旅遊等護照辦理換發屬謠言，當前境外疫情形勢依然嚴峻，跨境旅行等存在較大安全風險，移民局倡導非緊急非必要不出境。國家衛健委公布，2月13日，全國確診者新增確診84宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中本土病例26宗（遼寧18宗均在葫蘆島市；廣西6宗均在百色市；廣東1宗在深圳市；雲南1宗在文山壯族苗族自治州）。面對全國各地持續不斷散發的疫情，國家藥監局近期已應急審批，附條件批准輝瑞的新冠病毒口服藥（Paxlovid）進口註冊。另據江蘇蘇州最新公布，當地出現8宗奧密克戎確診，台灣晶圓代工廠聯電今日在其官網發布公告，公司的蘇州8寸晶圓廠和艦晶元製造公司因有一名員工疑似染疫。



6. 中國證監會發布最新規定，擴大互聯互通存託憑證業務的境內外交易所範圍，境外從倫敦拓展至瑞士、德國，境內從上海證券交易所拓展至深圳證券交易所。對於互聯互通存托憑證業務跨境資金總額度是否變化，有關部門負責人稱，考慮到目前東向業務和西向業務仍有充足額度，維持現有互聯互通存托憑證業務跨境資金總額度不變，東向業務總額度為2500億元；西向業務總額度為3000億元。負責人表示，開展跨境轉換業務的證券經營機構可在相關市場持有不超過等值5億元的現金和特定投資品種，以縮短跨境轉換周期、對沖市場風險。後續視互聯互通存托憑證業務運行情況和市場需求，對總額度和上述資產餘額進行調整。自2019年「滬倫通」開通以來，華泰證券、太保等四家中國公司已在倫敦上市。然而，該計劃目前仍是單向，迄今為止尚沒有歐洲公司在中國發行存託憑證。



7. 銀保監發布2021年四季度銀行業保險業主要監管指標數據情況顯示，2021年全年，商業銀行累計實現淨利潤2.2萬億元，同比增長12.6%；平均資本利潤率為9.64%，較上季末下降0.46個百分點；平均資產利潤率為0.79%，較上季末下降0.03個百分點。截至2021年四季度末，銀行業金融機構本外幣資產344.8萬億元，同比增長7.8%；保險公司總資產24.9萬億元，較年初增加2.6萬億元，較年初增長11.5%。資產質量方面，截至2021年四季度末，商業銀行信貸資產質量基本穩定。商業銀行（法人口徑．下同）不良貸款餘額2.8萬億元，較上季末增加135億元；商業銀行不良貸款率1.73%，較上季末下降0.02個百分點。保險業償付能力情況方面，截至2021年三季度末，納入統計範圍的保險公司平均綜合償付能力充足率為240%，平均核心償付能力充足率為227.3%。



8. 人民幣中間價微升，即期匯率（CNY）周一早則小幅低開18點子，全日跌6點，收報6.3598，實現兩連貶。交易員表示，烏克蘭局勢緊張推升市場避險需求，美元指數偏上行，短期人民幣或跟隨調整但料維持區間震盪，除非地緣政治風險對市場偏好造成明顯衝擊。中金公司最新觀點認為，考慮到春節後人民幣匯率的季節性升值壓力將較1月末明顯減小，預計本周人民幣匯率的運行區間為6.34－6.385。另據《路透》周一根據中債登最新數據計算，境外機構投資者1月增持中國銀行間債券501億元，環比降近四成；但其中增持中國國債657億元，環比小增。此外，中銀證券全球首席經濟學家、中國前外管局國際收支司司長管濤最新預計，2022年經常項目順差、直投順差可能收窄，有助於緩解人民幣升值壓力。

撰文：經濟通中國組

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