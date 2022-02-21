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安永管理諮詢服務 實現企業綠色轉型

21/02/2022

　　能源轉型不僅對公用事業行業而言是一項重大變化，也影響著大家的日常生活。安永致力透過專業團隊的協作落實客戶轉型願景，按企業的獨特需求制定策略，為客戶及社會各界解決最緊迫的挑戰，提供創造價值的建議，建設更美好的商業世界。

 

　　能源轉型加速改變商業模式，市場迎來新參與者，因此，科技創新已成為實現競爭差異化的關鍵，機構能利用數碼技術，以創新的方法解決傳統的問題，提升運營效率。

 

　　電力企業正在經歷顛覆性變革，無論是否傳統的垂直整合的電力企業，要保持影響力，未來必須具備敏捷性、靈活性、可靠性和韌性的特點；降低發電碳排放，適應分散式環境。電力企業要賦能創新，打造具備管理複雜分散式環境的能力，構建智慧連接的基礎設施，以基於平台的環境來支援跨業務、跨生態系統的集成和創新等能力將至關重要。

 


 

設計轉型路線圖 助力企業規劃

 

　　完善的管理體系對小至大、本地以至跨國的企業都甚為重要，每個部門有各自及獨立的運作模式，如再加上分佈世界各地的分公司，轉型期間的人事管理及公司管治更顯挑戰性。

 

　　安永諮詢服務有限公司合夥人周禮信表示安永不只為客戶處理審計、稅務及策略與交易的問題，幾年前更開始為大中華區一家業內領先的電力與公用事業企業設計轉型路線圖，在企業轉型中擔當「管理諮詢」的角色，在該企業數碼轉型過程中協助企業規劃未來可持續發展策略及方向。

 

　　電力公司需要願景藍圖，建立嶄新的商業模式，才可走進大灣區尋找機遇。周禮信解釋「管理諮詢」的職責包括為企業制定策略，構思新服務或產品來打進市場；同時亦要有「設計藍圖」，助力客戶達成創新變革的願景，成為未來領先的公用事業企業。他續指：「就如興建房屋前也要找建築師畫圖，我們為客戶所畫的便是組織架構、流程及系統等的策劃版圖，然後再落實執行。」

 

　　近年企業除了著重數碼轉型，還著眼於可持續發展及環境、社會和治理 (ESG) 的策略。以電力與公用事業企業為例，安永整合來自諮詢、策略、稅務與交易、數據分析等服務的全球專業團隊，為客戶成功進行超過25個企業轉型項目，其中包括企業資源規劃、客戶旅程設計、新能源汽車策略，以及採用「控制塔」框架設立企業轉型部門，以統籌及協調不同項目。

 

　　「控制塔」的概念就像機場的控制塔，可全面監控及管理企業的整個架構，作出改善及實行策略。「控制塔」可幫助企業增加收益、擴展業務、符合法規營運等。「於疫情之下，即使未能親身到世界各地分公司視察，『控制塔』仍能遙距管理企業內的不同業務運作，也可採用同一系統來管理。」周禮信表示，「控制塔」的功用並非管理所有項目，而是作出協調，找出每個項目的協同性，從而達到公司整體策略目標。

 

自動化、智能化、去紙化

 

　　現今很多工作程序已可電子化，企業應釐清哪些是重複而沒有增值的工作，將部分程序智能化，提升效率。周禮信指出，「絕大多數企業的資訊化水平仍停留在文字處理、財務管理等自動化及人事管理階段；大數據、企業雲、數碼化會議等方面，在企業中的普及率仍然不高。現今去紙化已非常普遍，很多文書工作已毋須牽涉紙張往來，智能化可大大減少人手處理的時間。統一流程更可集中管理，減少出錯。」

 

助企業綠色轉型

 

　　談到綠色未來及電動出行 (eMobility) ，周禮信表示，安永視電動車為電力公司願景的重要一環。香港在2050年後，電動車及新能源汽車將遍佈全港街道，對充電設備肯定有龐大的需求，為電力公司帶來超大業務潛力。

 

　　安永在全球設立40個Wavespace創新中心，每年協助和賦能超過100個創新項目，推動近5,000個項目，協助各大企業以創新思維構思方案，並將其落地應用。

 

　　安永去年亦發佈首份《安永大中華區2021財年環境、社會和治理報告》，為客戶在綠色轉型範疇提供技術支援。迄今，安永已支援了超過500家上市企業在ESG領域的相關工作。

 

　　安永替不同企業制定及改善其ESG報告，幫助他們更快更準確地收集碳排放、環保、綠色供應鏈等數據。除了幫助客戶撰寫年度ESG報告外，這也方便客戶制定ESG策略，並隨時查看公司的ESG表現。這個項目讓能源公司的管理層更容易了解公司的ESG數據，能夠針對一些特定的層面改善整體ESG表現。

 

　　碳願景對企業經營理念和經營模式產生了重大影響，周禮信指企業向「零排放」目標邁進，需要創造長期價值及可持續發展的策略。「大趨勢是大家也想成為減碳領先者以把握未來的機遇，上市公司被要求披露其項目是否合規及有利於環境，金融行業轉型為綠色金融，更多企業承諾推動綠色經營。」周禮信指，安永為企業在其他相關業務提供咨詢及籌劃，支援企業在各個範疇有傑出表現。

 


安永諮詢服務有限公司合夥人周禮信

 

 

 

 

 

 

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