【預算前瞻】畢馬威料本財年赤字370億 倡派五千元電子消費券

政府將在本月公布新一份財政預算案，畢馬威中國預計，2021－22財政年度將錄得370億元赤字，較政府原先估計的1020億元低約64%，將令本港於2022年3月31日的財政儲備達至8910億元；若不計及第六輪防疫抗疫基金涉及的270億元，預料本財政年度只有100億元赤字。









港府財政收入理想



畢馬威中國企業稅務咨詢合夥人梁愛麗解釋，本年度港府財政收入理想，當局原先預估全年土地收益為976億元，但9個月收益已達1234億元，當中單是中環商用地王就帶來508億元的收入，加上年內更改土地用途的申請踴躍，補地價收益也較原先預估的多。此外，樓市股市交投熾熱，以及政府在8月時調整股票印花稅，導致相關稅收大增；而本港市況較預期為佳，薪俸稅和利得稅收入同樣可觀。



梁愛麗強調，本港財政儲備料達8910億元，相較2003年爆發「沙士」疫情時只得逾2000億元多出3倍，亦相當於政府15個月的經常性開支，認為現時本港財政狀況非常健康，也有能力推出措施支援受疫情影響的行業。



稅務合夥人何家輝補充指，在第3、第4波疫情受控後，本港經濟出現顯著反彈，相信政府歷年來累積的財富足於支持經濟復甦，預料當疫情過去時，本港經濟將呈現強勁反彈。



旅遊限制未影響海外人才招聘



被問到本港進一步收緊防疫限制會否窒礙海外人才來港，梁愛麗指出，港府原有計劃逐步放寬旅遊限制，惟遇上omicron疫情以致未能成事，其他國家的旅遊限制依然未完全放寬，留意到該行客戶繼續從海外招聘人才，對相關情況不感悲觀。



何家輝指，旅遊限制純屬短期措施，強調對本港經濟發展不會有長遠負面影響，形容接種疫苗是協助香港步出光明道路的大方向。



畢馬威籲推特定行業「保就業」計劃



畢馬威中國建議港府向每名18至69歲的香港永久性居民派發5000元電子消費券，以刺激經濟，將一部份消費券用於指定受疫情影響較大的行業。鑑於上次派發電子消費券時，長者在領取及使用上遇到不少困難，因此提議可透過高齡津貼向70歲以上的香港永久性居民派發5000元現金。



畢馬威中國認為，為了即時紓緩個人及企業即時的現金流壓力，建議政府推出針對特定行業的「保就業」計劃，以支持如旅遊、美容等停擺多時行業的員工；此外，考慮為合資格企業提供「負稅率」措施，就2021／22年度首60萬元稅務虧損提供一次性補貼。同時，政府應考慮讓市民延遲繳交暫繳薪俸稅，並在2022／23年度寬減季度差餉，每個可徵差餉物業的季度寬減額為2000元。



畢馬威中國建議政府在短至中期為公營及私人企業提供額外資源和資金，以創造更多全職工作，降低失業率。同時也應鼓勵企業為受疫情影響行業的員工提供工作培訓，提高勞動力技能。另外，建議政府可就住宅物業租金支出提供稅務減免，並容許一次性的稅務虧損轉回，以減輕市民和企業的負擔。



提議擴大現行基金稅務豁免制度



長遠而言，畢馬威中國建議政府可向在港設立區域總部的企業以減半利得稅稅率徵稅（即8.25%），以吸引外商到港。此外，隨著國際稅務環境持續演變，政府應完善本港稅制保持競爭力；提議政府擴大現行的基金稅務豁免制度，以涵蓋合資格家族辦公室，同時亦可簡化遷冊程序，以吸引海外家族辦公室遷移至本港。

撰文：經濟通採訪組

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動