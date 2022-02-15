【新冠肺炎】林鄭：無計劃封城 徵用皇后山荔景邨3千公屋作隔離

行政長官林鄭月娥出席行政會議前記者會表示，過去一周疫情社區爆發快速，承認應對未如理想，上周已向中央作匯報。政府一直通過最大努力增強檢測能力，檢視成效改善。現時每日動用100萬套快速測試包，已落實採購1億套快速檢測包，今日會先向安老及殘疾院舍人員派發，將現時3日1檢改為1日1檢，亦會繼續向污水檢測陽性地區居民及前線抗疫人員派發。

（政府新聞處圖片）



增加社區隔離設施



林鄭指，將會增加隔離及治療設施，包括將皇后山邨1及7座，以及葵景邨恒景樓改為隔離設施，提供3000房間，亦會與酒店業界商討，一次過將整棟酒店用作社區隔離，目標提供數千至1萬房間，周三（16日）會商討方案。政府亦將繼續研究將大學宿舍改作社區隔離用途。



林鄭續指，醫管將於下午宣布，分階段開設指定診所處理輕症但需求診患者，運房局已於的士業界溝通，要求提供車隊接載求診人士，當局會為車隊司機提供防疫指引。



向病毒投降非選項



林鄭表示明白疫情嚴峻下，市民會擔心和焦慮，容易產生誤解，不時亦有謠言和猜測在社交媒體散播，強調政府負有抗疫的主體責任，會努力按著「動態清零」的策略應對疫情，不會懈怠，以最積極有為態度應對前所未有挑戰，又強調向病毒投降不是選項，呼籲市民保持信心，減少外出，做好防護，盡快打針。



林鄭又指，有過往在辦公室工作的公務員，亦有退休公務員願意走到前線，加入抗疫行列，強調政府上下都同心抗疫，強調現時無計劃大規模封城，但一直有以大廈圍封強檢方式控制疫情。她指本港現時抗疫方式行之有效，只是近期的檢測、隔離及治療等方面，都超出容量，在中央支持下，現正擴展各層面容量。



原則上不反對全民強檢

（政府新聞處圖片）



林鄭表示，原則上不反對更廣泛或者全民強制檢測。她表示，當能力有限時，政府要聚焦成效較高的地方工作，但如果檢測能力有所提升，會認真考慮進一步大規模的市民檢測，她不希望社會將能力有限之下，執行的針對性工作，演繹為一定不做任何措施。



對於政府前晚的新聞稿交代最新與內地對接工作的分工，與政務司長李家超的說法不同，林鄭指李家超當時只是很籠統交代不同小組的工作，政府翌日的高層會議再作決定不同小組的負責官員，但並不代表其他官員不會參與，例如涉及通關議題，保安局局長鄧炳強亦要參與。



財委會下午審議第6輪防疫抗疫基金



立法會財委會下午將審議第6輪防疫抗疫基金，通過270億元撥款，林鄭相信議員會支持，待撥款通過後會馬上落實支援。



研究以水路方式運輸物資到港



深圳口岸周一（14日）檢測出多12名跨境司機病毒檢測陽性。林鄭表示現時部分貨品供應出現延誤，令本港菜價有所上升，正招募更多跨境貨車司機，亦正聯絡海運公司，研究以水路方式，將物資運到香港。她強調政府在抗疫的同時，會保障市民日常生活需要，呼籲市民不用過份焦慮，要保持信心。



特首選舉安排不變



林鄭指，行政長官選舉的日程目前會按計劃進行，本月20日提名期開始，3月27日投票，不過會因應疫情持續審視調整策略，不會排除任何可能性。被問到會否競逐連任時，她一如以往不會回應相關問題，重申目前單一目標是領導領導政府，呼籲市民支持共同對抗疫情。

撰文：經濟通採訪組

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