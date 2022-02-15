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平保擬發房企併購主題債拯救內房　股價續受壓再挫逾3%

15/02/2022

      平保(02318)與內房關係可說唇齒相依，既因入股出現財困的房企華廈幸福(滬：600340)而要作巨額減值撥備，旗下平安銀行(深：000001)又擬發50億人幣房企併購主題債，響應中央協助拯救出險房企，另近日又有房企出問題，再加上早前華夏幸福預告淨虧損逾300億人幣，中融信託又指華夏幸福違背債務重組計劃，平保繼昨日(14日)跌近4%，今(15日)再跌逾3%。

 

 (資料圖片)

 

平安銀行擬發50億人幣併購主題債　支持優質房企併購出險房企項目

 

　　近期內銀爭相進入房地產併購主題債發行市場，尤以股份制銀行表現積極。據《21世紀經濟報道》指，平安銀行於年初向人行報送2022年金融債券發行額度申請。據悉，平安銀行將在核定額度內，計劃於近期啟動首期50億人民幣房地產併購主題債券的發行工作，募集資金專項用於房地產項目併購貸款投放。

 

      平安銀行表示，將按照依法合規、風險可控、商業可持續原則，推進募集資金投放，重點支持優質房地產企業兼併收購出險和困難大型房地產企業的優質項目，有效支持房地產企業通過併購防範債務風險及推動行業結構優化。

　　

華夏幸福料淨虧損逾300億人幣　中融信託指違債務重組計劃

 

　　平保可說是內房債務危機的受累股，去年是第六大跌幅藍籌，因它入股出現財困的房企華廈幸福，成大股東，要為其作數百億元人幣巨額減值撥備。如果內房的黑暗日子過去，華夏的情況改善，這筆錢才有機會回撥，對平保今年的盈利會有正面刺激，而近期內房的債務危機初露曙光，平保股價亦見底回升。

 

      不過，華夏幸福早前發布業績預告，預計今年仍淨虧損逾300億元人民幣。公司表示，去年由於債務未能如期償還，融資業務幾乎停滯，對經營產生嚴重影響，而財務費用大幅增加加重了虧損幅度。華夏幸福股價近日亦創逾十年新低。另去年華夏幸福承認債務逾期，中融信託在內的諸多信託公司的相關信託計劃因此陸續出現違約，最近中融信託指，由於華夏幸福提供的債務重組條件違背了債務重組計劃，為了保護委托人的利益，作為受托人中融信託暫時無法代表該信託計劃加入華夏幸福債委會，或代表信託計劃接受華夏幸福目前的債務重組方案。

 

參與方正集團重整投資獲批　深化醫療健康產業戰略布局

 

      另一方面，平保近日收到中國銀保監會批覆，同意平安人壽投資新方正集團，公司將與各方積極推進重整投資協議及方正集團重整各項後續工作。平保與珠海華發集團、深圳市特發集團去年初公布組成聯合體，參與方正集團重整，平安人壽擬以約482億元人幣的對價受讓新方正控股發展約66.51%的股權。平保當時指，參與方正集團重整，是集團進一步深化醫療健康產業戰略布局、積極打造醫療健康生態圈的重要舉措。大摩則指，方正集團的四個核心業務，包括醫療保健、金融、資訊科技以及教育，均能夠為平保帶來顯著的投資回報，以及為平保自身業務帶來長期協同作用。

 

　　另平保近日公布，截至1月31日，通過集中競價交易方式，已斥約39億元(人民幣．下同)累計回購約7776.51萬股A股，佔總股本比例0.42541%，每股最低成交價格為48.18元，最高成交價格為51.96元。平保去年8月公布擬使用不低於50億元、不超過100億元的自有資金，以不超過每股82.56元回購A股。

 

       平保收市跌3.53%報64.3元，連跌兩日，累計跌幅7.22%，成交21.89億元。另年初至今累升逾一成的中國人壽(02628)亦跌3.45%收報13.98元，中國財險(02328)則跌2.34%報7.94元。內銀股亦同樣捱沽，建行(00939)跌2.93%報5.96元，中行(03988)跌2.83%報3.09元，工行(01398)跌2.66%報4.75元。

 

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑詳盡分析，請按此

 

 

 

另外，獨立股評人林嘉麒，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評汽車股及市場分析，立即重溫

 





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