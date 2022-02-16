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俄烏局勢　油股、金屬股、科技股

16/02/2022

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

 

　　俄烏緊張局勢緩和，俄羅斯表示部分俄軍從烏克蘭邊境撤離，刺激隔晚（15日）美股急升，夜期亦升過百點，港股今日（16日）能跟升？地緣政治危機降溫，油價、金價迅回吐，相關股份沽貨遲唔遲？國家主席習近平撰文，批評資本無序擴張問題突出，平台經濟、數字經濟野蠻生長帶來很多問題，需加快推進反壟斷法。習大大發聲，會否再次掀起科技監管風暴？

 

 

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另外，安里控股主席兼行政總裁 黃偉康，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評烏俄，立即重溫

 


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