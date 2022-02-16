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俄烏局勢緩和油金高位回落　惟油股金礦股股價仍硬淨

16/02/2022

　　近日俄烏局勢緊張刺激油價及金價雙雙攀升，惟俄羅斯昨日（15日）撤走部分部署於烏克蘭邊境的軍隊，並表示不想開戰，準備繼續與西方談判，令局勢緩和，主要產油國俄羅斯受制裁的憂慮暫時紓緩，油價借勢下挫3%，而被視為對沖通脹和地緣政治風險工具的金價亦下跌約13美元，惟港股石油股今日（16日）反應不算太大，只有中石油(00857)曾跌逾3%，金礦股股價則升跌不一，其中紫金(02899)半日更升逾1%，始終俄烏問題並未完全解決，而油價仍受石油供應緊張支持跌幅料有限，金價亦受全球從疫情中復甦的擔憂等因素支撐。

 

 (資料圖片)

 

俄撤走部分部署烏邊境軍隊　指不想開戰準備繼續談判

 

      烏克蘭局勢近幾個月因為俄羅斯大軍壓境非常緊張，據報俄羅斯在烏克蘭邊境部署超過十萬大軍，並在2月10至20日舉行軍演，友邦白俄羅斯也有軍演。不過正值德國總理肖爾茨訪問莫斯科之際，俄羅斯國防部昨日（15日）宣布，部分部隊已經完成演習，將返回基地，而俄羅斯總統普京與肖爾茨會面後表示俄方不想開戰，準備繼續與西方談判，不過美國和英國都質疑俄方是否真的撤軍，表示暫未見到俄軍撤退證據，而事實上俄羅斯在邊境還是駐紮大量部隊與武器，危機仍未完全解除。此前美國總統拜登直指普京可能在近日下令進攻烏克蘭，甚至猜測可能是在本周三（16日）。

 

      另一方面，烏克蘭總統澤連斯基則重申繼續將加入北約作為目標，北約公約規定一旦確認成員國受到攻擊，其他成員國將作出即時反應。肖爾茨周一（14日）與澤連斯基舉行近兩小時閉門會談，雙方希望通過外交手段緩和俄烏邊境局勢，肖爾茨提到在可見將來，烏克蘭沒有加入北約的可能，企圖為俄烏局勢降溫，不過同時重申俄羅斯一旦入侵烏克蘭，將會受到嚴厲制裁。

 

油價從7年高位回落跌3%　惟供應仍緊張料跌幅有限

 

　　隨著俄烏局勢緩和，油價昨日從7年高位回落，布蘭特期油下跌3.2美元或3.3%，至每桶93.28美元；紐約期油下跌3.3美元或3.6%，至每桶92.07美元。俄羅斯是僅次於沙特阿拉伯的世界第二大石油出口國，每天出口約500萬桶原油，如果與烏克蘭發生衝突或受到西方制裁，其石油出口將受到影響，這是已經陷於供應緊張的市場無法消化的。

 

      儘管油價下跌3%，但分析師預計後市降幅仍然相當有限，除非俄羅斯就緩解緊張局勢發表了實質性公報。另投資者也在關注美國和伊朗之間關於重啟核協議的談判，該協議可能會增加伊朗的石油出口。俄羅斯外交部表示，俄羅斯外長拉夫羅夫周一與伊朗外長阿米拉多拉希安進行了交談，在重啟核協議方面取得了切實進展。此外，美國最新的每周庫存報告預計將顯示原油庫存下降，凸顯供需平衡緊張。

 

局勢緩解削弱避險需求　金價跌13美元結束連漲走勢

 

　　另外，俄烏局勢緩解削弱了市場對黃金、白銀等貴金屬的避險需求，昨日紐約期金收盤跌13.2美元，報1856.20美元/盎司。此前黃金期貨已連續7個交易日上漲，本周一更創11月17日以來的最高收盤價。

 

      金價最近幾周明顯走高，主要受俄烏可能爆發戰爭，以及對全球從疫情中復甦的擔憂等支撐。不過，高於預期的通脹數據亦令黃金市場受壓，因這可能導致美聯儲立場更加鷹派，而加息將提高持有無收益黃金的機會成本。

 

熊麗萍：料局勢只暫紓緩　中海油可9.5元以下買入收息

 

      駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，相信俄烏局勢不會一下子扭轉，只不過開始「有偈傾」，而油價之前因政局問題及通脹因素已升了很多，現只借消息調整，試穿90美元也不出奇，短期相信於90美元水平上落，料不會大跌，除非油組在增產方面有新消息。至於石油股尤其中海油已升快過油價，中海油除對油價敏感度較高，之前確保息率的政策亦有利股價表現，料一些長線基金為收息不會因近期油價上落而沽貨，短線則可上到10元以上沽出套利，跌至9.5元以下可考慮買入，長線作收息，但短期再升回10.5元以上料較難。

 

      中石油半日跌0.98%收報4.06元，最多曾跌3.41%低見3.96元；中海油(00883)升1.86%收報9.88元，惟曾跌約1%低見9.6元；中石化(00386)無升跌報4.03元，惟曾跌逾1%低見3.97元。金礦股方面，紫金半日升1.25%收報11.38元，招金(01818)跌2.92%報6.66元，中國黃金(02099)升0.9%報22.4元，靈寶黃金(03330)跌1.89%報1.04元，SPDR金ETF(02840)則跌1.24%報1349.5元。

 

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍詳盡分析，請按此

 


 

另外，安里控股主席兼行政總裁 黃偉康，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評烏俄，立即重溫

 


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