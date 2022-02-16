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【FOCUS】習主席拍板　望香港有救！

16/02/2022

　　港人做錯甚麼？要忍飢捱凍排隊四五個小時強制檢測；確診後居家苦候數日仍未能入院，獲醫院露天空地帳篷安置已屬「幸運」？天真爛漫的幼童接連淪為新冠亡魂？而行政長官林政月娥到底有何底氣繼續硬頸，以「不要再糾纏」來回應堅持脫下口罩見記者？


　　將帥無能，累死三軍。眼見特區高官抗疫處處被動、招招反智，本港單日新增確診幾何式飆升，國家主席習近平最新一槌定音--抗疫壓倒一切，中央全力援港。



「三個一切」，中央發抗疫總動員令



　　周三(16日)新增確診數據報將再錄新高，突破4000宗關口，初確超過3000宗；更悲的是有1.2萬人仍「等待」入院，滯留社區的確診者據專家推算多達逾萬計。即使如此，港府已徵用的皇后山邨、荔景邨3000間公屋作隔離，何時啟用至今無期；徵用會展仍停留在「消息指」；物色更多酒店彌補病床不足，特首今日才約晤地產商商議……

 

 （設計圖片）


　　高官抗疫處處被動，疫情蔓延大廈將傾，習近平周二(15日)作出重要指示，明確要求特區政府做到「三個一切」--把穩控疫情作為當前壓倒一切的任務、動員一切可以動員的力量和資源、採取一切必要的措施，以及「兩個確保」--確保香港市民的生命安全和身體健康，確保香港社會大局穩定。

 
　　習主席拍板發出香港抗疫總動員令，其中「壓倒一切」的提法，份量可謂舉足輕重。回想中央上一次就香港事務用上「壓倒一切」的表述，為2019年8月7日「止暴制亂、恢復秩序是當前最急逼和壓倒一切的任務」；而2015年內地股災期間，央媒亦喊出「保持金融體系穩定是壓倒一切的任務」。



內地官場規則:主體責任=嚴肅問責


　　中央高度關注香港疫情，習主席更特別強調，「香港特區政府要切實負起主體責任」；按內地官場的說法，主體責任的鏡像即是嚴肅問責。以中紀委去年12月列舉的西安26名遭追責處理的官員的問題為例，就包括「思想重視程度不夠、主體責任落實不到位」、「不擔當、不作為，推諉扯皮、消極應付」等。


　　倘若香港並非兩制下的特區，單單看看火箭式上衝的疫情蔓延曲線和公立醫院宛如第三世界的混亂狀況，薪高糧準的特區高官也許已「人頭落地」？諷刺的是，稅務局月初發布新聞稿稱，「由於繳付稅款等事宜可透過沒有社交接觸的方式處理，有關限期將不會順延」，但同樣能夠以沒有社交接觸方式進行的強制檢測取籌安排、確診者入院等，卻為何蹤影全無一延再延。


　　疫魔當前，就眼下的當務之急--提升核酸檢測能力、全民派發快速抗原檢測包、為未能入院市民及時提供藥品、擴建社區隔離和治療設施、保障鮮活食品等生活必需品供應等，儘管中央業已指示有關部門和廣東省全力支援，但具體執行仍依賴港府的行政效率。


　　市民何時能見曙光？主席火了，祈盼抗疫「壓倒一切」下，香港有救！

 

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