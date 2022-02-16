【預算前瞻】ACCA料本財年財赤60億元 倡派發電子消費券

ACCA（特許公認會計師公會）香港分會預計，本港2021／22年度的財政赤字為60億元，而財政儲備將維持在9220億元。ACCA認為，本港有充足財政儲備，短期的財赤不會對本港整體財政造成很大壓力。他又預期，未來一年仍然會出現財赤，需要視乎外來環境及香港經濟能否追上以減少財赤。







建議發放7500元電子消費券



ACCA香港分會稅務委員會聯席主席鄭傑燊在網上會議中，建議政府再派電子消費券及增加免稅額。他表示，政府去年派發消費券成功刺激香港經濟，帶動消費市場及其他經濟環節加速復甦。ACCA建議政府再向每名合資格的18歲以上香港永久性居民及新來港人士，發放7500元的消費券。汲取了去年經驗，政府今次發放消費券的行政成本相信會有所減少；同時，為方便60歲以上長者及合資格殘疾人士，政府可考慮把消費券的金額存入其銀行戶口或以長者生活津貼發放。



建議提供外傭來港工作隔離費用相等的津貼或稅務減免



鄭傑燊亦建議政府推出一次性特別針對疫情的稅務寬免，例如每名納稅人及其受養人各增3萬元免稅額。減低應繳稅款不單減輕市民稅務負擔，還能改善家庭現金流。此外，ACCA建議政府為香港家庭提供外籍家庭傭工來港工作隔離費用相等的津貼或稅務減免。



ACCA香港分會稅務委員會聯席主席何家輝建議，政府推出稅務虧損結轉，讓企業的稅務虧損被允許抵銷往年應評稅利潤，並對受疫情嚴重影響的行業提供更多支援。同時，疫情令香港初創數量急升，ACCA建議政府可以通過向初創企業提供獎勵和補貼措施，以支持初創發展。



長遠措施方面，ACCA香港分會稅務委員會聯席主席陳志偉建議下調高科技產業稅率，吸引海內外高科技企業及科研人才來港發展，為本地年輕人創造就業機會，例如內地的高科技產業稅率是15%，又建議政府將稅收減免擴大至大灣區的香港公司或科研機構。另外，他提倡向總收入不高於500萬元的企業提供現金資助或補貼。

消費券有助金融科技等各行業發展

ACCA（特許公認會計師公會）香港分會提倡派發7500元電子消費券，鄭傑燊指，本港社會接受這個派發方式，亦看到消費券有助不同行業的業務，甚至令金融科技亦有所發展，加上今年本港的財政狀況較預期理想，因此認為可以再次派發電子消費券及加大派發力度。



他又表示，政府曾經派發現金，惟行政費用較大，加上直接使用在社會以創造經濟發展的成效未如派發消費券理想，因此支持政府以消費券形式「派錢」。何家輝補充，消費券有時限性，及可避免市民將錢作儲蓄用途或在海外使用。另外，數據亦顯示，消費券對本港零售數據及GDP有作用。



料為外傭隔離費用提供津貼有助增加外傭供應



對於ACCA建議政府為香港家庭提供外傭來港工作隔離費用相等的津貼或稅務減免，鄭傑燊預期，措施成本約為數億元，成效方面，除了可直接幫助本港家庭，亦可減低目前聘請外傭的難度，希望這個補助有助增加外傭供應，令聘請成本減至與選擇在港外傭相約。長遠來說，ACCA認為。如本港家庭聘請外傭照顧家中小朋友及長者，或可讓部分女性重投職場，加強本港行業發展及補充人才缺口。



料一次性稅務寬免成本約為30億至50億元



對於公會建議政府推出一次性特別針對疫情的稅務寬免，例如每名納稅人及其受養人各增3萬元免稅額，陳志偉表示，有關稅務寬免令市民交稅壓力減少，以本港人口計算，成本約為30億至50億元，支出對政府財政壓力不大，不過，他重申，建議措施屬一次性，用以應對突發的疫情，未來會否再推出稅務寬免則需要視乎當時情況。另外，他不反對政府擴大稅種，惟應考慮在不同階段下增加稅基。

撰文：經濟通採訪組

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