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《神州經脈》1月通脹漲勢回落兼低預期　A場兩連揚成交再減

16/02/2022

　　東歐地緣政治稍緩，A股繼續上揚，滬綜指修復日前的裂口，基建概念的拉動大市，惟軍工及半導體拖後腿，滬指全日升0.57%，報3465.83點；深成指升0.23%，創業板指揚0.07%。值得留意的是，周三（16日）兩市全日成交只有8071億元，繼續刷新虎年成交新低，按日減少2.5%。

 

（資料圖片）


今日新聞精選

1.　國家統計局公布，2022年1月份，全國居民消費價格（CPI）同比上漲0.9%，增速較上月回落0.6個百分點，低於市場預期的漲1%，實現兩連跌，創2021年9月以來四個月新低。至於消費價格和出廠價格之間的巨大剪刀差仍然存在，1月全國工業生產者出廠價格（PPI）同比漲幅達到9.1%，但已較上月回落1.2個百分點，漲幅小於市場預期。統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，1月份，各地區各部門持續做好春節前重要民生商品市場供應，居民消費價格總體平穩。據測算，在1月份0.9%的同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為0.5個百分點，新漲價影響約為0.4個百分點。扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲1.2%，漲幅與上月相同。但從環比來看，在春節因素下，上月CPI環比漲幅仍只有0.4%，德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩表示，物價漲幅遠低於正常春節假期前的水平，說明今年春節消費受到疫情很大的衝擊，預計人行繼續在貨幣政策上放鬆，但擔憂未來消費應如何提振。

2.　十三屆全國人大和政協會議即將於3月召開，花旗在最新報告中稱，預計政府工作報告將設定2022年經濟增長目標在5%以上、赤字率為3.2%與去年相若，結構性改革將繼續，但在換屆之年更多政策重心將放在穩增長上。報告並預計，為了支持基建投資，新增專項債額度可能從去年的3.65萬億元上調至3.8萬億元；城鎮新增就業和城鎮調查失業率目標仍然維持在1100萬人和5.5%，居民消費價格漲幅目標亦維持在3%。政府還會推開新一輪減稅降費，目標在2萬億元；及出台政策支持家庭消費。此外，渣打銀行中國宏觀策略主管劉潔發布報告認為，由於人民幣資產日益突出的避風港效應，全球央行和國際投資者將繼續增持中國債市，預計2022年外資流入中國債市的規模將在7000－8000億左右，和2021年7550億的規模相當，低於2020年的1.072萬億的規模。

3.　香港近期疫情嚴峻。國家主席習近平就支援香港抗擊第五波疫情工作作出重要指示，強調特區政府要切實負起主體責任，將盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務，動員一切可以動員的力量及資源，採取一切必要措施，確保香港市民的生命安全及身體健康，以及社會大局穩定。韓正指示中央有關部門及廣東省，抓緊解決特區政府提出的提升核酸檢測能力、支援快速抗原檢測包等醫療物資、援建社區隔離及治療設施、保障鮮活食品等生活必需品供應、選派防疫專家赴港指導等請求事項。湖南省郴州市公布，有兩人在情人節（2月14日）凌晨4點，從香港坐船入境到廣東省珠海市後，再跨省自駕到湖南，入住酒店後確診。據消息透露，由香港偷渡珠海的共15人，現已追蹤到12人，涉及廣東多個城市以及湖南和福建，廣東正展開全省大排查。國家衛健委公布，2月15日，全國確診者新增確診102宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中本土病例46宗。

4.　據中鋼協最新公布，該協會副會長駱鐵軍周一（14日）與力拓（Rio Tinto）鐵礦市場營銷副總裁方睿思（Simon Farry）舉行視像會議，雙方就中國鋼鐵行業運行、力拓的生產與銷售、近期鐵礦石市場情況等進行了交流。駱鐵軍指出，鐵礦石價格大幅波動不利於產業鏈發展和各方長期利益，希望力拓繼續高度重視中國鋼鐵企業的訴求，保障長協合同的執行，與鋼鐵行業一道共同維護健康穩定的市場秩序，發揮積極作用。方睿思贊同鐵礦石價格應由實際供需決定，力拓將繼續開展現貨交易以支持公開透明的價格形成，並將盡最大努力來滿足中國對其鐵礦石品質和數量的需求。本輪鐵礦石價格的飆漲始於去年11月下旬，在今年2月11日衝上每噸849.5元的階段性高位後，近幾天開啟下跌模式，周二（15日）曾價格跌穿700元關，短期跌幅近一成八。

5.　國務院總理李克強14日主持召開國務院常務會議，要求繼續做好大宗商品保供穩價，加大所得稅減免，延長製造業中小微企業緩稅政策。會議指出，當前工業經濟穩定恢複態勢仍不牢固，服務業因受疫情等影響存在一些特殊困難行業，近期要抓緊出台措施加大幫扶。包括，一是加大工業、服務業所得稅減免力度，今年對中小微企業新購置價值500萬元以上設備器具，折舊為3年的可一次性稅前扣除，折舊為4年、5年、10年的可減半扣除。延長製造業中小微企業緩稅政策等。二是引導加強金融服務。人民銀行提供激勵資金支持增加普惠小微貸款等，推動製造業中長期貸款較快增長，促進企業綜合融資成本穩中有降。三是推進製造業強鏈補鏈和產業基礎再造，加快新型基礎設施建設、重點領域節能降碳技術改造等，擴大有效投資。四是針對餐飲、零售、旅遊、交通客運等特殊困難行業，在階段性稅收減免、部分社保費緩繳等方面加大支持力度，促進穩就業和消費恢復。

6.　中國移動通信聯合會元宇宙產業委員會官網公布第四批17家成員接納名單，包括A股上市公司3家，分別為引力傳媒股份有限公司(滬:603598)、北京銅牛信息科技股份有限公司(深:300895)、北京全時天地在線網絡信息股份有限公司(深:002995)。據此計算，該元宇宙行業協會已經接納共112個元宇宙相關個人與公司，當中包括20間上市公司。中國移動通信聯合會元宇宙產業委員會於去年底成立，是內地首家獲批的元宇宙行業協會。元宇宙產業委早前表示，將重點在強化對元宇宙產業的研究、加快元宇宙產業技術創新與融合、推動元宇宙賦能實體產業發展、推廣普及元宇宙新思維、加強行業協作與自律。

7.　有「微商教父」之稱、年收以千萬計的龔文祥日前發表告別信，稱自己收到工商稅務公安法院等專案組的聯合處查，稱其公司已經破產，目前負債累累、身無分文。龔文祥更在告別信中提及，當局會利用大數據檢測公民過去四年的微信收款記錄，以判斷其是否偷漏稅，如果被檢測到，「未來一定是按照你微信收款總額45%補交個人所得稅。」消息引發外界譁然，外界更有傳聞指，不止微信，當局還會調查支付寶用戶近4年的收款數據。微信和支付寶周二回應稱，以上說法為謠言，不過有網民質疑企業已經向政府提交了用戶數據，未必能夠政府部門澄清。此外，據內媒報道指，拼多多旗下的社區團購應用多多買菜開展了快遞代收業務，但因未取得快遞業務經營許可而被叫停。拼多多相關人士向記者表示，拼多多並未在多多買菜所有站點開展快遞代收業務，而是為有快遞業務資質的站點提供「多多買菜」代收服務系統。

8.　俄羅斯自烏克蘭邊境撤軍，市場避險情緒緩和，美元周二小幅走低。人民幣中間價三連揚至近三周高，即期匯率（CNY）周三早跟隨高開75點子，全日漲122點，收報6.3353，錄兩連揚，刷1月26日以來三周新高。交易員稱，客盤的結匯需求仍偏多，匯價可能延續偏強走勢，美聯儲加息落地前人民幣估計不會有太大的行情。中銀證券全球首席經濟學家、國家外匯管理局前國際收支司司長管濤發表最新報告表示，中國當前基礎國際收支順差規模較大，人民幣匯率存在偏離經濟基本面的調整需求，美聯儲快退出量化寬鬆步伐所產生的外資流入減少、貿易順差縮小等，將有利於維持人民幣匯率的穩定。此外，美國財政部數據顯示，中國去年12月減持美債122億美元至1.07萬億美元，結束此前連續三個月增持。

 

撰文：經濟通中國組

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